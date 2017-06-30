Топ-10 главных трансферов июня

Заканчивается только первый месяц межсезонья, а на трансферном рынке уже состоялся ряд интересных сделок. Вашему вниманию подборка десяти наиболее значимых трансферов июня.

10. Кингсли Коман (21 год, из "Ювентуса" в "Баварию" за 21 миллион евро)

В минувшем сезоне: 19 матчей в Бундеслиге – 2 гола, 1 ассист

Прошедший сезон в "Баварии" у Комана явно не задался – Анчелотти больше доверял другим футболистам, да и травмы позволили французу провести на поле только 917 минут. Тут же посыпались предложения от "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала", но руководство немецкого клуба воспользовалось опцией выкупа, и, заплатив "Ювентусу" 21 миллион, подписала контракт с Команом до 2020 года.

Француз признался, что думал об уходе из "Баварии", ведь тренер на его позиции использует других игроков. Но футболиста заверили, что на него рассчитываю в долгосрочной перспективе. В Баварии давно грядут перемены. Побеждать в чемпионате каждый год без особых успехов в еврокубках для них недостаточно. Можно, конечно, еще дать время Рибери с Роббеном, и, возможно, они смогут еще раз дотащить клуб до финала Лиги чемпионов. Но Анчелотти понимает, что состав нужно обновлять, и наилучшим решением будет сохранить перспективного француза и дать ему еще один шанс. Тем более, если что-то пойдет не так, его всегда можно будет продать в два раза дороже уплаченной "Ювентусу" суммы.

9. Никлас Зюле (21 год, из "Хоффенхайма" в "Баварию" за 25 миллионов евро)

В минувшем сезоне: 33 матча в Бундеслиге – 2 гола, 2 ассиста.

21-летний защитник "Хоффенхайма" очень сильно провел прошедший сезон, и "Бавария", заплатив 20 миллионов отступных, заполучила в свой стан одного из самых перспективных защитников Бундеслиги. Рост Никласа составляет 195 сантиметров, а вес – 97 килограмм, при этом немец очень мобилен. Зюле неплох в единоборствах, у него хорошая статистика отборов/перехватов/выносов, но и ходить в атаку он не забывает. Конкурентами Никласа в "Баварии" будут Хуммельс, Мартинес и Боатенг, но прогрессируя подобными темпами, Зюле сможет закрепиться в основном составе уже в недалеком будущем.

8. Хуан Куадрадо (29 лет, из "Челси" в "Ювентус" за 25 миллионов евро)

В минувшем сезоне: 30 матчей в Серии А – 2 гола, 6 ассистов

"Ювентус" после двух сезонов аренды все же выкупил колумбийца у "Челси". Куадрадо не всегда выходил в основе "Старой синьоры" в рамках чемпионата, и поговаривают, что Аллегри намерен продать Хуана подороже, чтобы получить дополнительные средства на покупку Дугласа Косты. Так что возможно, что эта трансферная история еще не закончена. Болельщики поддерживают Куадрадо и считают его важной частью успешной в последнее время команды из Турина.

7. Дэви Классен (24 года, из "Аякса" в "Эвертон" за 27 миллионов евро

В минувшем сезоне: 33 матча в Эредивизии – 14 голов, 9 ассистов

Рональд Куман был главным инициатором трансфера Классена в "Эвертон". Дэви был совсем не против увеличения заработной платы в пять раз, а возможность поиграть в Английской Премьер-лиге мотивировала его еще больше. В атакующем чемпионате Голландии Дэви с такой статистикой считался центральным полузащитником, и при таком раскладе конкуренцию за место в составе ему придется выигрывать у Шнайдерлина и Гуйэ. Но скорее всего Куман будет использовать своего соотечественника ближе к линии атаки, вместе с Баркли и Миральясом. В любом случае "Эвертон" знает, что делает, когда платит за игрока 27 миллионов евро, да и Классен пообещал, что продолжит забивать и Премьер-лиге.

6. Виктор Линделеф (22 года, из "Бенфики" в "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов евро)

В минувшем сезоне: 32 матча в Примейре – 1 гол

На позиции центрального защитника в сезоне 2016-2017 в "Манчестер Юнайтед" успели поиграть шесть разных футболистов: Джонс, Рохо, Байи, Смоллинг, Блинд и Дармиан. По причине большого количества травм, основной связки в центре обороны так и не сформировалось. И уже в начале июня "Манчестер Юнайтед" подтвердил подписание молодого шведа из "Бенфики". Линделеф в первую очередь подкупает своей уверенностью и хладнокровием, недаром в "Бенфике" его называли "Ледяным человеком". Виктор в прошедшем сезоне получил всего одну желтую карточку и совершил 32 фола, т.е. в среднем швед нарушает правила один раз за игру. Также специалисты отмечают его игру на втором этаже (рост 187 см.) и игру в пас – точность передач Линделефа в чемпионате составила 89,9%. Моуриньо бетонирует оборону перед Лигой чемпионов, и Виктор уже стал одним из основных элементов этого процесса.

5. Андре Силва (21 год, из "Порту" в "Милан" за 38 миллионов евро)

В минувшем сезоне: 32 матча в Примере – 16 голов, 5 ассистов

"Милан" наконец-то сделал качественный трансфер, подписав молодого форварда "Порту" и сборной Португалии. Силва забил в прошедшем сезоне 16 голов в чемпионате и еще 4 в Лиге чемпионов. Из них 10 правой ногой, 4 – левой, 4 - головой. Поставленный удар с обеих ног, хорошо играет головой, рост - 185 сантиметров: все это должно напомнить о другом португальском форварде. Андре Силву в последнее время очень часто сравнивают с Роналду, даже называют его преемником великого Криштиану. Но болельщикам "Милана" не стоит строить завышенных ожиданий, ведь Андре еще очень молод и, откровенно говоря, не дотягивает до уровня Криштиану даже десятилетней давности. В двадцать один год Роналду заканчивал свой третий сезон в составе "Манчестер Юнайтед" и через два года уже брал Лигу чемпионов и "Золотой мяч" - Силве пока совсем не до этого. Он куплен для того, чтобы вернуть Милану то, что он потерял лет семь назад – свое место в Италии и Европе. Карлос Бакка скорее всего покинет "россонери" этим летом, и место центрального форвард команды будет доверено молодому португальцу, а учитывая сумму трансфера, кредит этого доверия будет очень велик.

4. Эдерсон (23 года, из "Бенфики" в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро)

В минувшем сезоне: 27 матчей в чемпионате Португалии - 18 "сухих"

Второй по трансферной стоимости вратарь в истории прибыл в Манчестер с целью заменить Клаудио Браво. Чилиец провел не самый успешный сезон, и второго шанса ему никто давать не будет. У Эдерсона великолепная реакция, он неплох в игре на выходах, но больше всего подкупает его хладнокровие и способность спасать тогда, когда это жизненно необходимо. Бразилец при росте в 188 сантиметров весит около 85-ти килограмм, что никак не влияет на его прыгучесть, а в верховых единоборствах дает преимущество. Также Гвардиола даже не посмотрел бы в его сторону, если бразилец не умел бы играть через длинный и короткий пас – Эдерсон в этом и правда хорош. В общем, Манчестер Сити приобрел очень сильного голкипера, и теперь болельщикам конкурентов придется придумывать шутки по другим проблемным позициям клуба, если к концу лета они еще останутся.

3. Корентен Толиссо (22 года, из "Лиона" в "Баварию" за 42 миллиона евро)

В минувшем сезоне: 31 матч в Лиге 1 – 8 голов, 5 ассистов

Самый дорогой трансфер в истории мюнхенского клуба. Толиссо провел три полноценных сезона в составе "Лиона", стабильно прогрессировал, решился на отчаянный шаг: бороться за место в составе в полузащите "Баварии". Корентен может сыграть практически на любой позиции в центре поля, но Карло Анчелотти, возможно, видет в французе игрока, который сможет заменить на правом фланге завершившего карьеру Филиппа Лама. Хотя немецкие издания сообщают, что Толиссо призван в команду, чтобы заменить другого футболиста, завязавшего с футболом - Хаби Алонсо. Француз умеет на поле практически все: наносит в среднем 2,1 удара за матч по воротам соперников, пасует с точностью 83,8%, отдает 1,4 ключевых передач за игру, совершает за матч 1,7 отборов, 1 перехват и выигрывает в среднем 2 верховых единоборства. У Толиссо наблюдается на редкость хороший баланс успешных атакующих и оборонительных действий. И в "Баварию" его приобрели совсем не на перспективу - мюнхенцам и прошлогоднего состав не хватило для победы в Лиге Чемпионов, так еще и два системобразующих игрока команды завершили свою игровую карьеру.

2. Мохамед Салах (25 лет, из "Ромы" в "Ливерпуль" за 42 миллиона евро)

В минувшем сезоне: 31 матч в Серии А – 15 голов, 11 ассистов

Салах провел два великолепных сезона в составе римлян и "Ливерпуль", давно проявлявший интерес к египтянину, уже 23 июня официально объявил о трансфере. Остается пока непонятным то, как на какой позиции Юрген Клопп будет использовать Мохамеда. Скорее всего, Салах займет место слева в атакующей тройке с Мане и Фирмино, а Коутиньо опустится в центр поля. Опасения по поводу неудачного опыта игры в Премьер-лиге в составе "Челси" неуместны, ведь Салах уже давно всем доказал, что он является игроком самого высокого уровня. Египтянин обладает прекрасной стартовой скоростью, поставленным ударом и эффективным дриблиногом. Также Салах очень вынослив и в равной степени хорош как в завершении, так и в подыгрыше. И если Клопп качественно усилит и другие проблемные позициии, то мерсисайдцы могут наделать много шума в Европе.

1. Бернарду Силва (22 года из "Монако" в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро)

В минувшем сезоне: 37 матчей в Лиге 1 – 8 голов, 9 ассистов

Пока топ-клубы Европы стучались в двери Килиана Мбаппе, руководство "Манчестер Сити" провернуло пока самую интересную сделку этого лета: они привезли на "туманный Альбион" Бернарду Силву. Полузащитник "Монако" провел выдающийся сезон, а смотреть на то, как он возит по полю полузащиту горожан, Гвардиола больше не захотел. Поэтому вопрос переход португальца в стан "Манчестер Сити" был решен еще в конце мая. Номинально правый полузащитник очень универсален, он может сыграть как на левом фланге, так и ближе к центру. Есть мнение, что португалец призван заменить возрастного Давида Сильву, кто-то считает, что Гвардиола приобрел футболиста, схожего по стилю игры с Месси, и ему будет обеспечена полная свобода действий. Но главная причина покупки Бернарду Силва очевидна – это игрок с огромным потенциалом, способный достичь такого уровня, когда он сможет делать разницу одним своим выходом на поле. Гвардиоле такой игрок очень нужен, он ищет его уже более пяти лет.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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