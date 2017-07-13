Топ-10 голов Хамеса Родригеса в составе "Реала"

Теги реал мадридхамес родригес

Топ-10 голов Хамеса Родригеса в составе "Реала"

Вашему вниманию представляется подборка самых красивых голов колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в составе мадридского "Реала".

Видео: Топ-10 голов Хамеса в составе "Реала"

Не пропустите: "Реал" продлил Хамеса перед его уходом в "Баварию". | http://soccernews.ru

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5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
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10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
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