ТОП-10 худших январских трансферов АПЛ

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ТОП-10 худших январских трансферов АПЛ

Самые дорогостоящие ошибки чаще всего случаются зимой, когда времени нет, а усиление необходимо.

10. Хуан Куадрадо (Из «Фиорентины» в «Челси», 23,3 млн. фунтов, 2015)

В 2015 году казалось, что Хуан Куадрадо станет отличным усилением, но колумбиец так и не смог вернуть себе форму, которая приковывала внимание поклонников Серии А.

В Англии, увы, полузащитник не смог адаптироваться, а его выступления никого не впечатляли. После двух аренд в «Ювентусе» он окончательно прописался в Турине за 20 млн. евро.

9. Жан Макун (Из «Лиона» в «Астон Виллу», 6,2 млн. фунтов, 2011)

«Я покинул сильный «Лион», который выступает в ЛЧ, но всё равно с нетерпением жду нового этапа моей карьеры в «Астон Вилле», - сказал Жан Макун после своего переезда на Туманный Альбион.

Прошло несколько недель, и камерунец уже жалел о своём решении: оказывается, в АПЛ красная означает удаление на три игры. Выйдя на поле всего семь раз, он дал всем понять, что не знает, что забыл в Англии. Большего успеха он добился на правах аренды в «Олимпиакосе» и «Ренне».

8. Жан-Ален Бумсонг (Из «Рейнджерс» в «Ньюкасл», 8 млн. фунтов, 2005)

Странное подписание – по многим причинам. «Сороки» выложили за француза 8 млн. фунтов спустя пару месяцев после того, как тот потерял статус свободного агента. Казалось, покупка себя оправдает – всё-таки Бумсонг выступал за национальную сборную. Но…

Начало было хорошим, но вскоре Жан-Ален Бумсонг стал ошибаться и влиять на исходы встреч. В 2006 вечно пожарящего оборонца пригласил «Ювентус» из Серии Б. Стоило ей вернуться в элиту, как он тут же играть перестал. Впоследствии он играл за «Лион» и «Панатинаикос».

7. Бенни Маккарти (Из «Блекберна» в «Вест Хэм», 2,25 млн. фунтов, 2010)

Очередное трансферное фиаско «молотобойцев». Когда Бенни Маккарти прибыл в восточный Лондон, он был в плохой форме, выйдя лишь 14 раз в составе «Блекберна». За это время он забил лишь единожды.

Но Джанфранко Дзоле просто был необходим хоть какой-то нападающий, и он рискнул. Южноафриканец выбраться из зоны вылета не помог: за 14 матчей он забил голь голов. В 2011 он ушёл из команды за 1,5 млн. фунтов.

6. Кристофер Самба (Из «Анжи» в «Куинз Парк Рейнджерс», 12,5 млн. фунтов, 2013)

Гарри Реднапп был уверен, что Самба станет идеальным укреплением обороны его «Куинз Парк Рейнджерс», и даже назвал конголезца «настоящим центральным защитником».

Но покупка в дедлайн оказалась не «тем, что нужно» (опять же, слова Гарри) – уже спустя пару недель знаменитый тренер обвинял новобранца в том, что тот зарабатывает слишком много (100 тыс. фунтов в неделю) – мол, «нельзя платить так много, когда стадион вмещает всего-то 18 тыс. зрителей».

В общем, ничего не получилось: Реднапп покинул клуб ещё до Самбы, сам «Куинз Парк Рейнджерс» вылетел, в то время как экс-игрок «Анжи» решил вернуться в Махачкалу.

5. Афонсо Алвес (Из «Херенвена» в «Мидлсбро», 12,5 млн. фунтов, 2008)

Поклонники  АПЛ хорошо знают риски, связанные с покупкой нападающих из Голландии – в этом списке провалов значится не только Винсен Янссен, но и Джози Алтидор, Сим де Йонг и Матея Кежман. Увы, Алвес стал ещё одним пополнением этого клуба изгоев – как бы фанаты «Мидлсбро» не надеялись, что он примкнёт к рядам Суареса, Нистелроя и ван Перси.

Несмотря на то, что бразилец забил шесть голов в 11 встречах, он быстро растерял форму и ушёл в «Аль-Садд», в то время как «боро» вылетел из АПЛ. Но Алвеса можно запомнить хотя бы по его хет-трику во время разгрома «Манчестер Сити» со счётом 8:1.

4. Гидо Каррильо («Монако» в «Саутгемптон», 19,1 млн. фунтов, 2018)

Когда карман тебе так и прожигают 75 млн. фунтов, контролировать себя сложно. Продав ван Дейка в «Ливерпуль», ослабленный «Саутгемптон» попытался показать всем, что не растерял былые амбиции.

Казалось, что поднять клуб из низов сможет Гидо Каррильо, но дорогостоящий аргентинец, который помог «Монако» выиграть Лигу 1 в 2017 году, и который хорошо знал Пеллегрино по своему времени в «Эстудиантесе», закрепиться в новой команде не смог. Выйдя в основе в семи играх, он не смог забить, а «святошей» спасло только чудо. Новый тренер Марк Хьюз выпустил южноамериканца дважды, после чего отправил его в «Лагенес».

3. Константинос Митроглу (Из «Олимпиакоса» в «Фулхэм», 12,4 млн. фунтов, 2014 год)

В 2014 году «Фулхэм» побил клубный рекорд, подписав Константиноса Митроглу за 12,4 млн. фунтов. Вместе с ним «дачники» пригласили Джона Хейтингу и Льюиса Хотлби. Все ждали, что грек станет главной звездой команды и удержит подопечных Рене Мёленстена в АПЛ, но не сложилось.

Сменщик голландца Феликс Магат поклонником Митроглу не был, и лишь один раз выпустил грека в основе. Вскоре тот уехал в «Олимпиакос».

2. Фернандо Торрес (Из «Ливерпуля» в «Челси», 50 млн. фунтов. 2011 и Энди Кэрролл (Из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 35 млн. фунтов, 2011)

Когда Торреса подписал «Челси», тот уже понемногу сдавал. За 50 млн. долларов Роман Абрамович купил 20 голов в АПЛ за три с половиной сезона. А фанаты «Ливерпуля» открыто надсмехались над оставленными в дураках лондонцами.

Но смеялись недолго: вскоре они совершили ещё большую ошибку, подписав за дикую сумму нападающего Энди Кэрролла, который в итоге отметился 11 голами за 58 игр. Он не подходил стилю игры команды, но и главным трансферным провалом оставался недолго – до тех пор, пока Брендан Роджерс не приобрёл Марио Балотелли через три с половиной года.

1.    Савио Нсереко (Из «Брешии» в «Вест Хэм», 9 млн. фунтов, 2009)

Сейчас Нсереко 29 лет; его последними клубами были болгарская «Верея», «Пипинсрид» из Германии, «Лиетава» из Литвы, «Берое» из Болгарии и «Атырау» из Казахстана. Это, в общем, красноречиво иллюстрирует уровень футболиста, который не менялся с 2009 года, когда его пригласил к себе всё тот же несчастный «Вест хэм». Этот трансфер – один из самых нелепых за всё существование футбола.

Немец Нсереко, который выступал за молодёжные сборные, один раз вышел в основе и девять – на замену. Через семь месяцев его отправили в «Фиорентину», где тоже не знали, куда его приткнуть. 

Юрий Сергеев
 

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