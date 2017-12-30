Топ-10 игроков 2017 года

Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги уходящего 2017 года. На этот раз представляем подборку десяти лучших игроков по версии портала.

Лука Модрич

Хорват уже долгие годы является лидером полузащиты мадридцев, ведь именно с его приходом началось доминирование "Реала" на европейской арене, вобравшее в себя 3 титула Лиги Чемпионов. В матчах прошлого сезона отсутствие Модрича очень серьезно сказывалось на игре команды, ведь в те моменты, когда Роналду не попадает по воротам, а по календарю - не день Иско, именно Лука своими юркими проходами через центр продвигает мяч к чужой штрафной. Кроме того, Модрич – один из главных героев национальной сборной, и во многом благодаря ему Хорватию можно будет увидеть на ЧМ-2018.

Дрис Мертенс

Уходящий год однозначно можно признать лучшим в карьере уже немолодого бельгийца. Эффективность Мертенса на позиции центрфорварда просто зашкаливает: в 30 лет он стал лучшим игроком итальянской Серии А, и это при том, что его "Наполи" так и не смог выиграть чемпионский титул. Выносливость бельгийца позволяет ему держать в напряжении оборону соперника практически все 90 минут, ну а, глядя на количество голов Дриса, защитники очень часто не справляются с этим давлением.

Кристиан Эриксен

Датчанин провел 2017-й на выдающемся уровне: второе место Премьер-Лиги с "Тоттенхэмом", огромный вклад в выход сборной на Чемпионат Мира и высокая результативность в каждом из турниров, в которых Кристиан принимал участие. В 25 лет Эриксен стал одним из лучших полузащитников мира, и в 2017 году уровень его игры был просто запредельным. Умение датчанина коренным образом влиять на игру команды практически с любой позиции сделали его образцом идеального хавбека.

Джанлуиджи Буффон

Кто-то назовет этот год чуть ли не худшим в карьере великого итальянца, и будет отчасти прав. Только не стоит забывать о том, что голкипер "Ювентуса" стал чемпионом страны, пропустив всего 27 голов в 38 турах, дошел до финала Лиги Чемпионов, часами отбиваясь от ударов Месси и ему подобных, и все это – в 39 лет. 2017-й принес немало разочарований Буффону и его командам, однако великий голкипер никому не давал поводов усомниться в своем мастерстве, и без Джанлуиджи все могло быть гораздо хуже.

Килиан Мбаппе

Молодой француз менее чем за год сумел ворвался в основу "Монако", выиграть с командой чемпионат, пофеерить в Лиге Чемпионов и взвинтить свой ценник, примерно, в 20 раз. Не все восприняли переход Килиана в ПСЖ как самый верный путь его карьеры, но, по прошествии половины нового сезона, одно стало ясно точно – у этого таланта нет границ и пределов возможностей. Мбаппе уже стал одним из лучших форвардов Европы, и что он будет показывать через несколько лет – представить сложно. Это не очередной юный бразильский технарь, который загубит карьеры за два-три сезона, Мбаппе – настоящий бриллиант французского футбола, которого все ждали со времен самого Тьерри Анри.

Кевин Де Брюйне

Если прогресс бельгийца не остановится, то вскоре он сможет ходить пешком по полю, раздавая голевые передачи на 30-40 метров. За 2017-й год Кевин окончательно закрепился в числе лучших футболистов мира, а вопрос о роли лидера "Манчестер Сити" стал больше неактуален. Его ноги будто созданы только для работы с мячом, а точность и скорость передач находятся на каком-то запредельном уровне, причем для идеального паса ему нужно минимум времени и замаха.

Все остальное на поле Де Брюйне тоже умеет делать, и уже никого не удивляет его сольный проход, дальний удар или цепкий отбор в центре поля. Гвардиола очень скоро завершит создание идеальной футбольной машины, однако основная ее деталь вовсю работает уже не первый год. И все что нужно делать остальным – это не опускаться ниже определенного уровня, ведь выше Кевина, как говорится, только звезды.

Харри Кейн

Лидер "Тоттенхэма" очень впечатлил всех своей статистикой в уходящем году: Кейн забил 56 голов за 2017-й, опередив по этому показателю даже Лионеля Месси. В нынешнем сезоне Харри намерен третий раз подряд стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, несмотря на то, что "шпоры" идут отнюдь не в лидерах чемпионата. Кроме того, англичанин вывел свою команду в плей-офф Лиги Чемпионов, сделав 8 результативных действий в 5 матчах, а ведь соперниками "Тоттенхэма" по группе "H" были "Реал" и "Боруссия". Нужно ли Кейну сменить клуб, что стать лучшим в мире – покажет только время, а пока сложно даже представить на что будет способен Харри в следующем году, ведь планку он задал – выше некуда.

Неймар

Если абстрагироваться от скандалов, связанных с трансфером Неймара в ПСЖ и быть нейтральным к бразильцу, картина вырисовывается вполне логичная. Находящийся в расцвете сил футболист решил взять в свои руки собственную карьеру и перейти в команду, где роль лидера чуть ли не прописана у него в контракте. В "Барселоне" Неймар был великолепен, чего только стоит камбэк с ПСЖ, главным виновником которого является именно он. А теперь бразилец разбрасывает соперников направо и налево, играя за парижский клуб, и, порой, кажется, что для него действительно нет ничего невозможного.

Криштиану Роналду

Последний "Золотой мяч" Криштиану наделал очень много шума в Европе: как будто вся армия поддерживающих его болельщиков вымерла, и в адрес португальца теперь слышна одна только критика. В 2017-м Роналду выглядел лучшим лишь на определенных отрезках двух сезонов, он не переставал быть тем футбольным "маньяком", желающим забивать еще и еще, но порой у него практически ничего не получалось.

В самые сложные моменты партнеры по команде помогали португальцу обыгрывать сложных соперников, завоевывать титулы, но мы к такому как-то не привыкли и требований к Роналду не снижали. Это был не лучший его год, но он все же удался – "Реал" помог Криштиану, а не наоборот, что было привычной тенденцией прошлых лет. Также не стоит забывать и о заслугах Роналду в национальной команде: почти половина забитых мячей сборной Португалии на счету ее многолетнего лидера.

Лионель Месси

Когда аргентинец закончит карьеру, его тень будет преследовать "Барселону" еще долгие десятилетия, ведь кого бы ни зачислили в преемники Лео – он вряд ли справится. А ведь эти времена настанут очень скоро, хотя, глядя на игру Месси, складывается впечатление, что он обретает вторую молодость. Уходящий год не получился богатым на титулы для Лионеля и его команды, однако то, что творил сам аргентинец на футбольном поле – не поддается описанию. Он размазывал по газону лучшие команды Европы, заставлял замолчать целые стадионы и на своих плечах вытянул сборную на Чемпионат Мира.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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