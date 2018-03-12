Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Футбольная обсерватория CIES обнародовала рейтинг игроков, чья трансферная стоимость выросла в наибольшей мере с начала сезона 2017/2018. Вот как выглядит его первая десятка.

1. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Стоимость: выросла с 88,1 до 162,8 миллиона евро (+74,7 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 40 матчей, 32 забитых мяча, 11 результативных передач

2. ЭДЕРСОН ("Манчестер Сити")

Стоимость: выросла с 24,3 до 98,7 миллиона евро (+74,4 миллиона евро)

Позиция на поле: вратарь

Статистика в сезоне: 36 матчей, 25 пропущенных мячей

3. ЛЕРОЙ САНЕ ("Манчестер Сити")

Стоимость: выросла с 88,2 до 151,2 миллиона евро (+63 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 39 матчей, 12 забитых мячей, 15 результативных передач

4. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)

Стоимость: выросла со 133,8 до 188,5 миллиона евро (+54,7 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 36 матчей, 17 забитых мячей, 15 результативных передач

5. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС ("Манчестер Сити")

Стоимость: выросла с 52,8 до 105,9 миллиона евро (+53,1 миллиона евро)

Позиция на поле: форвард

Статистика в сезоне: 31 матч, 11 забитых мячей, 4 результативные передачи

6. ДЖО ГОМЕС ("Ливерпуль")

Стоимость: выросла с 9 до 57,3 миллиона евро (+48,3 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный защитник

Статистика в сезоне: 28 матчей, 2 результативные передачи

7. ПАУЛИНЬО ("Барселона")

Стоимость: выросла с 10 до 52,4 миллиона евро (+42,4 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 39 матчей, 8 забитых мячей, 2 результативные передачи

8. ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")

Стоимость: выросла с 35,4 до 77,6 миллиона евро (+42,2 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный защитник

Статистика в сезоне: 34 матча, 1 забитый мяч

9. СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ ("Лацио")

Стоимость: выросла с 29,8 до 70,5 миллиона евро (+40,7 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 37 матчей, 11 забитых мячей, 7 результативных передач

10. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")

Стоимость: выросла с 43,9 до 82,3 миллиона евро (+38,4 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 42 матча, 18 забитых мячей, 16 результативных передач

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