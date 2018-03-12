Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018
Футбольная обсерватория CIES обнародовала рейтинг игроков, чья трансферная стоимость выросла в наибольшей мере с начала сезона 2017/2018. Вот как выглядит его первая десятка.
1. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Стоимость: выросла с 88,1 до 162,8 миллиона евро (+74,7 миллиона евро)
Позиция на поле: вингер
Статистика в сезоне: 40 матчей, 32 забитых мяча, 11 результативных передач
2. ЭДЕРСОН ("Манчестер Сити")
Стоимость: выросла с 24,3 до 98,7 миллиона евро (+74,4 миллиона евро)
Позиция на поле: вратарь
Статистика в сезоне: 36 матчей, 25 пропущенных мячей
3. ЛЕРОЙ САНЕ ("Манчестер Сити")
Стоимость: выросла с 88,2 до 151,2 миллиона евро (+63 миллиона евро)
Позиция на поле: вингер
Статистика в сезоне: 39 матчей, 12 забитых мячей, 15 результативных передач
4. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)
Стоимость: выросла со 133,8 до 188,5 миллиона евро (+54,7 миллиона евро)
Позиция на поле: вингер
Статистика в сезоне: 36 матчей, 17 забитых мячей, 15 результативных передач
5. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС ("Манчестер Сити")
Стоимость: выросла с 52,8 до 105,9 миллиона евро (+53,1 миллиона евро)
Позиция на поле: форвард
Статистика в сезоне: 31 матч, 11 забитых мячей, 4 результативные передачи
6. ДЖО ГОМЕС ("Ливерпуль")
Стоимость: выросла с 9 до 57,3 миллиона евро (+48,3 миллиона евро)
Позиция на поле: центральный защитник
Статистика в сезоне: 28 матчей, 2 результативные передачи
7. ПАУЛИНЬО ("Барселона")
Стоимость: выросла с 10 до 52,4 миллиона евро (+42,4 миллиона евро)
Позиция на поле: центральный полузащитник
Статистика в сезоне: 39 матчей, 8 забитых мячей, 2 результативные передачи
8. ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")
Стоимость: выросла с 35,4 до 77,6 миллиона евро (+42,2 миллиона евро)
Позиция на поле: центральный защитник
Статистика в сезоне: 34 матча, 1 забитый мяч
9. СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ ("Лацио")
Стоимость: выросла с 29,8 до 70,5 миллиона евро (+40,7 миллиона евро)
Позиция на поле: центральный полузащитник
Статистика в сезоне: 37 матчей, 11 забитых мячей, 7 результативных передач
10. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")
Стоимость: выросла с 43,9 до 82,3 миллиона евро (+38,4 миллиона евро)
Позиция на поле: вингер
Статистика в сезоне: 42 матча, 18 забитых мячей, 16 результативных передач
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20