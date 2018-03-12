Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Теги мохамед салахэдерсонлерой сане

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018Футбольная обсерватория CIES обнародовала рейтинг игроков, чья трансферная стоимость выросла в наибольшей мере с начала сезона 2017/2018. Вот как выглядит его первая десятка.

1. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Стоимость: выросла с 88,1 до 162,8 миллиона евро (+74,7 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 40 матчей, 32 забитых мяча, 11 результативных передач

2. ЭДЕРСОН ("Манчестер Сити")

Стоимость: выросла с 24,3 до 98,7 миллиона евро (+74,4 миллиона евро)

Позиция на поле: вратарь

Статистика в сезоне: 36 матчей, 25 пропущенных мячей

3. ЛЕРОЙ САНЕ ("Манчестер Сити")

Стоимость: выросла с 88,2 до 151,2 миллиона евро (+63 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 39 матчей, 12 забитых мячей, 15 результативных передач

4. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)

Стоимость: выросла со 133,8 до 188,5 миллиона евро (+54,7 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 36 матчей, 17 забитых мячей, 15 результативных передач

5. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС ("Манчестер Сити")

Стоимость: выросла с 52,8 до 105,9 миллиона евро (+53,1 миллиона евро)

Позиция на поле: форвард

Статистика в сезоне: 31 матч, 11 забитых мячей, 4 результативные передачи

6. ДЖО ГОМЕС ("Ливерпуль")

Стоимость: выросла с 9 до 57,3 миллиона евро (+48,3 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный защитник

Статистика в сезоне: 28 матчей, 2 результативные передачи

7. ПАУЛИНЬО ("Барселона")

Стоимость: выросла с 10 до 52,4 миллиона евро (+42,4 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 39 матчей, 8 забитых мячей, 2 результативные передачи

8. ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")

Стоимость: выросла с 35,4 до 77,6 миллиона евро (+42,2 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный защитник

Статистика в сезоне: 34 матча, 1 забитый мяч

9. СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ ("Лацио")

Стоимость: выросла с 29,8 до 70,5 миллиона евро (+40,7 миллиона евро)

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика в сезоне: 37 матчей, 11 забитых мячей, 7 результативных передач

10. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")

Стоимость: выросла с 43,9 до 82,3 миллиона евро (+38,4 миллиона евро)

Позиция на поле: вингер

Статистика в сезоне: 42 матча, 18 забитых мячей, 16 результативных передач

Не пропустите: рейтинг претендентов на получение "Золотой бутсы". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов