Топ-10 игроков по созданным голевым моментам: Озил - первый, Месси - пятый, Роналду - десятый

Теги месут озиллионель мессикриштиану роналдудавид силваэден азар

Топ-10 игроков по созданным голевым моментам: Озил - первый, Месси - пятый, Роналду - десятыйАвторитетный статистический ресурс OptaFranz опубликовал рейтинг самых креативных игроков пяти ведущих европейских лиг. В расчет брались созданные футболистами голевые моменты, начиная с сезона 2006/2007, когда специалисты начали вести подобные подсчеты.

1. Месут Озил - 1 033 голевых момента
2. Димитри Пайе - 1 016 голевых моментов
3. Сеск Фабрегас - 932 голевых момента
4. Давид Силва - 886 голевых моментов
5. Лионель Месси - 861 голевой момент
6. Эден Азар - 794 голевых момента
7. Марек Хамшик - 740 голевых моментов
8. Хуан Мата - 723 голевых момента
9. Франческо Тотти - 696 голевых моментов
10. Криштиану Роналду - 695 голевых моментов

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