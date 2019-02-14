ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть первая
В современном футболе практика комплектовать состав игроками одной страны или одной языковой культуры уже давно не является редкостью. Зачастую это связано с приходом в клуб иностранного специалиста, который, с целью упрощения адаптации, привозит футболистов с максимальным уровнем понимания его идей. Редакция Soccernews решила вспомнить 10 самых громких случаев футбольных диаспор в европейских футбольных клубах. Сегодня говорим о 5 из них.
Португальско-бразильское "Динамо" (2005 – 2006)
В середине нулевых годов ХХІ века московское "Динамо" резко поменяло свой трансферный курс. Новый вектор был связан с приходом нового владельца миллиардера Алексея Федорчева. Многочисленные источники утверждают, что такая перемена настроения стала вовсе не прихотью собственника, а острой необходимостью, ведь если бы Федорчев вложился в клуб и сделал его главной силой России, то получил бы неплохой участок земли в одном из районов Москвы. Помощником олигарха в его очень нелегких делах стал один из самых влиятельных футбольных агентов мира Жорже Мендеш, который порекомендовал клубу сразу 10 португалоговорящих футболистов, среди которых были суперзвезды Коштинью и Манише, нынешний тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, а также подающие надежды Данни и Тиагу Силва. Кроме того, в команде появился бразильский тренер Иво Вортман. Но долго португальско-бразильская диаспора в Москве не прожила. Футболисты явно не играли в полную силу, да еще и постоянные тренерские перестановки не давали эффекта. Бразильского наставника Вортмана уволили уже спустя 4 месяца после назначения, а его наследник Юрий Семин не смог совладать с таким обилием иностранцев. Как итог, "Динамо" за 2 года скатилось до 14 места в РПЛ, пережило несколько стычек в раздевалке между российскими и иностранными футболистами, а уже к рубежу десятилетия полностью сменила вектор. С того момента португалоговорящие футболисты усиливали московский клуб только точечно.
Бразильское ЦСКА (2005 – 2007)
Рядом с неудачным примером массового прихода португалоговорящих игроков в РПЛ, существует и успешный проект московских армейцев, которым курировал Валерий Газаев. Первыми бразильцами той эпохи ЦСКА стали Даниэль Карвалью (лучший игрок чемпионата России 2005) и Вагнер Лав. Они сразу же закрепились в составе армейцев, стали одними из самых заметных персон в клубе, и помогли ЦСКА завоевать первый большой международный трофей в истории независимой России – Кубок УЕФА 2005. Подобный успех побудил президента клуба Евгения Гинера сделать ставку именно на бразильцев, и уже в следующем сезоне в клубе засверкали такие фамилии как Жо, Дуду или Эдуарду. Стоит признать, что не все заиграли в ЦСКА на самом высоком уровне, Эдуарду и вовсе провалился, но в целом проект был очень даже неплох – на время московские армейцы стали самым сильным клубом России, дважды подряд завоевав чемпионский титул. Что интересно, после успешной работы в ЦСКА, Валерий Газзаев приехал в киевское "Динамо" и пытался убедить собственника команды Игоря Суркиса тоже построить в столице Украины "бразильскую колонию", но его второй заход на работу с португалоговорящими игроками получился провальным.
Португальское "Челси" (2004 – 2006)
В 2004 году лондонский "Челси" пригласил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью, который лишь недавно выиграл Лигу Чемпионов с "Порту". Вместе со специалистом, благо у Романа Абрамовича хватало денег на очень громкие трансферы, переехали его соотечественники. Первыми из них стали защитники Рикарду Карвалью и Паулу Феррейра, которые на долгие годы закрепились в статусе неотъемлемой части "аристократического" состава. Кроме них, в течении года клуб пополнили полузащитники Тиагу и Манише (был взят в аренду из московского "Динамо"), а также резервный вратарь Илариу. Итого, связка футболистов, вместе с 5 представителями Португалии на тренерских должностях, образовали целую португалоговорящую колонию в Лондоне. Проект получился весьма успешными. В течении 2 лет кряду "Челси" становился чемпионом Премьер-лиги и вышел на новый уровень на международной арене. На победу в Лиге Чемпионов замахнуться не удалось, но, как показало время, это было только начало великого пути.
Французский "Ньюкасл" (2011 – 2016)
Французская диаспора в "Ньюкасле" – это пример того, когда главный тренер не приводит своих соотечественников в клуб! Активная закупка "сорок" в французском регионе начала производится в 2011 году. Первооткрывателем новых земель стал вингер с непростым характером Хатем Бен-Арфа, который в начале второй половины нулевых считался чуть ли не главной надеждой "Лиона" и всей французской нации. А уже в 2013 году под крылом английского наставника Алана Пардью оказались сразу 11 французов, большинство из которых имели африканские корни. Единственная позиция, которая не была оккупирована представителями этой нации – голкиперская. Как заявлял сам Пардью, "галльские петухи" больше всего подходили под его стиль футбола с множеством коротких и средних передач, который на просторах Англии прозвали "континентальным". И если в сезоне 2011/12 "Ньюкасл" смог занять 5 место в АПЛ, то потом его результаты постепенно пошли вниз, а в 2016 году "сорок" и вовсе ждала командировка в Чемпионшип, где французский десант благополучно растворился. Теперь клуб тренирует Рафаэль Бенитес, а на восточное побережье Англии прилетают испанцы!
Бразильский "Шахтер" (2004 – сегодня)
Самым успешным проектом футбольной диаспоры на просторах бывшего СССР является донецкий "Шахтер". Бразильский вектор горняков стал развиваться в 2004 году, когда во главу команды стал румынский специалист Мирча Луческу. Еще в бытность игрока он влюбился в бразильский стиль футбола, а во времена тренерской деятельности организовал в этой стране целую скаутскую службу, которая постоянно находила для него новых талантов. Именно потому в Донецке с первого дня его работы не было проблем с кандидатурами на усиления состава. Вместе с Луческу на восток Украины приехали Матузалем, Элано и Жадсон, а в дальнейшем среднее количество приобретенных за сезон бразильцев равнялось 2. С 2004 года через систему "Шахтера" прошло 32 футболиста с бразильским паспортом. Далеко не все сделки являлись успешными – талантливый Матузалем, к примеру, фактически бежал из Донецка в "Осасуну", а Иван или Жоао Батиста и вовсе просиживали штаны. Но при этом "золотая" эпоха команды времен конца нулевых – начала десятых ассоциируется именно с бразильцами. В это время под руководством Луческу выросли такие звезды, как Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Алекс Тейшейра, Луис Адриано и Фред. В 2009 году бразильская гвардия помогла команде выиграть первый в истории независимой Украины евротрофей – Кубок УЕФА. А в сезоне 2010/11 "горняки" достигли четвертьфинала Лиги Чемпионов – лучшего достижения в этом турнире за всю историю клуба.
На смену Луческу в "Шахтер" пришел португалоговорящий наставник Паулу Фонсека. У нового специалиста не возникло проблем с адаптацией в новом клубе и сейчас бразильский вектор в Донецке все еще продолжает жить и работать на благо клуба.
Продолжение следует
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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