ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть вторая

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ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть вторая

Недавно редакция Soccernews представила первую часть материала, где мы решили вспомнить 5 известных национальных диаспор в европейских футбольных клубах (первую часть материала читайте здесь). Сегодня мы продолжаем рыться в архивах и представляем вторую пятерку массовых переселений футболистов в иностранные команды.

Португальцы в "Вулверхэмптоне" (2016 – сегодня)

Самый свежий пример построения национальной колонии в европейском футболе относится к английскому клубу "Вулверхэмптон". В 2016 году коллектив из второй части Чемпионшипа приобрели китайские инвесторы и сразу же подключили к делам самого влиятельного агента современного футбола Жорже Мендеша, который в свое время принимал участие в массовом переезде португальцев в московское "Динамо". На сей раз механизм повторился почти с той же точностью, но главное отличие заключалось в продуманности менеджмента. Тем же летом в пригород Бирмингема приехали первые португальские игроки – Иван Кавалейру и Элдер Кошта. Сразу же добиться успеха не удалось, а потому через год в Вулверхэмптон последовала вторая партия португальцев в лице таланта Рубена Невеша, форварда Диого Жоты и главного тренера Нуну Эшпириту Санту (экс-вратарь московского "Динамо"). В сезоне 2017/18 вложения китайских инвесторов полностью окупились: португальцы закрепились на ведущих ролях в клубе, а сами "волки" выиграли Чемпионшип с 10-очковым отрывом и прорвались в АПЛ. Этим летом в команду пришло еще 3 португальца, среди которых экс-полузащитник "Монако" Жоау Моутинью и основной вратарь сборной Руй Патрисиу. Связи Мендеша с "Вулверхэмптоном" вызывали огромные подозрения у Английской футбольной ассоциации, однако расследование, которое, проведенное в период лета 2018 года не выявило никаких нарушений – агент не занимает должностей в команде и не имеет теневого бизнеса под прикрытием "волков". Просто "Вулверхэмптон" стал очень хорошим местом, чтобы активно предлагать услуги своим клиентам. Сейчас "волки" идут на 7 месте в АПЛ и обещают на долгие годы закрепится в Премьер-лиге.

Нидерландцы в "Барселоне" (1997-2004)

У истоков легендарного стиля футбола каталонской "Барселоны" стоял не менее легендарный голландец Йохан Кройфф, под руководством которого играл и учился Хосеп Гвардиола, который и довел данный стиль до совершенства. Но, как ни странно, массовый переезд футболистов из родины "тотального футбола" в "блаугранас" был связан не с "летучим голландцем", а одним из его последователей – тоже нидерландцем – Луи ван Галом, который до этого дважды кряду вывел в финал Лиги Чемпионов "Аякс" (и один раз победил!). До переезда голландского наставника в столицу Каталонии в "Барселоне" играло 0 нидерландцев, а через 2 года их было уже 8. Причина такой стратегии была весьма очевидна – в конце ХХ века голландская система футбола выдала одно из лучших поколений в своей истории, и глупо было не приглашать лучших в свой клуб, тем более, если ты являешься их соотечественником. После прихода нидерландской гвардии – в число которой входили браться Де Буры, Зенден, Клюйверт и другие – "Барселона" стала напоминать команду из Эредивизи. Команда очень часто пропускала, но при этом умудрялась забить больше и выиграть, а потому счет 5:3 или подобный стал нормой для того созыва "блауранас". По началу такой подход давал результаты, но на третий сезон команда провалилась и Ван Галу пришлось уйти. Что касается голландского десанта, то он почти полностью растворился после второго ухода ван Гала из "Барсы" в 2004.

Испанцы в "Ливерпуле" (2004-2010)

Нынешний тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес активно приглашает на восточное побережье Англии испанцев. Сейчас в стане "сорок" числятся сразу 5 представителей этой национальности. Подобная история случилась и тогда, когда Рафа впервые приехал на Туманный Альбион, чтобы возглавить "Ливерпуль". Вместе с собой Бенитес прихватил пятерых испанцев, и до самого ухода Рафы в 2010 году эта цифра никогда не уменьшалась. При этом стоит отметить, что из года в год "красные" проводили довольно мощную ротацию состава, из-за чего им, кстати, часто не хватало стабильности. Самыми известными представителями испанской диаспоры в "Ливерпуле" являются Хаби Алонсо, Фернандо Торрес, Пепе Рейна или Альваро Арбелоа (все они со временем пошли на повышение, но не все смогли заиграть после эры "Ливерпуля"), но рядом с ними случались и из рук вон неудачные покупки вроде Фернандо Морьентеса. Нестабильность состава не дала "Ливерпулю" выиграть АПЛ (хотя несколько раз команда была очень близка к этому), зато в 2005 году в том самом драматическом матче в Стамбуле команде покорился кубок Лиги Чемпионов.

Аргентинцы в "Интере" (2004-2010)

Роберто Манчини является итальянцем, но при этом у него всегда была особая симпатия к аргентинским футболистам. Это почувствовал даже "Зенит" – при Манчини в Петербурге играли сразу 5 представителей этой латиноамериканской страны. Но самая известная колония аргентинцев при Манчини образовалась в "Интере" времен второй половины нулевых. В сезоне 2007/08, когда итальянский наставник покидал пост главного тренера "сине-черных", в Милане числилось сразу 7 аргентинцев, среди которых Самюэль, Камбьяссо, Креспо, легенда Дзанетти и нынешний тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари. Внутри страны подобный подход давал плоды – при Манчини "Интер" трижды кряду становился чемпионом Италии, но вот на международной арене дела у "красно-черных" совсем не шли. "Интер" стабильно проваливался в Лиге Чемпионов, из-за чего с ним и попрощались. На место Роберто пришел Жозе Моуринью и практически сразу взял долгожданную Лигу Чемпионов. При португальце количество аргентинцев в составе заметно уменьшилось, но их значение и влияние все еще оставалось огромным – в триумфальном сезоне 2009/10 в составе команды находилось сразу 4 аргентинца.

Французы в "Арсенале" (1996 – сегодня)

В сентябре 1996 года лондонский "Арсенал" возглавил французский специалист Арсен Венгер, который сразу же пригласил в команду соотечественника Патрика Вийера. Две легенды за один год – именно такое начало имел французский вектор "канониров". Уже в первый сезон во главе команды Венгер увеличил французское представительство в Лондоне до двух игроков, подписав Николя Анелька, а вместе с тем взял третье место в лигу, убедив боссов клуба в правильности своего курса. Уже в 1998 году "Арсенал" стал чемпионом и полномочия Венгера были значительно увеличены, а вместе с этим Лондон стал родным домом для футболистов с французским паспортом. В дальнейшем в клубе начали появляться нынешние легенды команды – Анри, Вильтор и другие. Пиком французской диаспоры в Лондоне стали 2004-2005 года, когда "непобедимые" – так называли "Арсенал" тогда – сначала выиграли второй титул чемпиона английской Премьер-лиги, а позже уступили "Барселоне" Франка Райкарда в финале Лиги Чемпионов.

В дальнейшем "Арсенал" уже не имел подобных успехов, но французский вектор преобладает в Лондоне до сих пор. После эры Анри и Вийера в команде появлись новое поколение во главе которого стояли Санья, Насри и Клиши, а сейчас мы наблюдаем уже третью генерацию французских футболистов в Лондоне, яркими примерами которой являются Ляказетт и Гендузи. Есть предположение, что, если Унаи Эмери останется в Лондоне надолго, французская ориентация будет изменена, но нельзя отрицать одного факта: именно при Венгере и его французской диаспоре "Арсенал" превратился из середняка АПЛ в топ-клуб на уровне Европы.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
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