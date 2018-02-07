Топ-10 клубов Европы, потративших больше всех на трансферы в текущем сезоне

Футбольная обсерватория CIES опубликовала отчет о тратах и заработке клубов из топ-5 европейских чемпионатов на продаже и покупке игроков в последние два трансферные окна.

Ожидаемо, наихудший баланс оказался у французского ПСЖ - минус 311 миллионов евро. Рядом с парижанами расположились два манчестерских гранда.

Напомним, больше всех на трансферах заработал "Монако". | soccernews.ru