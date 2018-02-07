Топ-10 клубов Европы, потративших больше всех на трансферы в текущем сезоне

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Топ-10 клубов Европы, потративших больше всех на трансферы в текущем сезонеФутбольная обсерватория CIES опубликовала отчет о тратах и заработке клубов из топ-5 европейских чемпионатов на продаже и покупке игроков в последние два трансферные окна.

Ожидаемо, наихудший баланс оказался у французского ПСЖ - минус 311 миллионов евро. Рядом с парижанами расположились два манчестерских гранда.

Напомним, больше всех на трансферах заработал "Монако". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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