Топ-10 клубов Европы, заработавших больше всех на трансферах в текущем сезоне

Футбольная обсерватория CIES опубликовала отчет о тратах и заработке клубов из топ-5 европейских чемпионатов на продаже и покупке игроков в последние два трансферные окна.

Лидером с балансом 286 миллионов евро стал "Монако". В тройку лучших по этому показателю также вошли дортмундская "Боруссия" и "Лион".

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