Топ-10 клубов Европы, заработавших больше всех на трансферах в текущем сезоне

Теги монакоборуссия дортмундлион

Топ-10 клубов Европы, заработавших больше всех на трансферах в текущем сезонеФутбольная обсерватория CIES опубликовала отчет о тратах и заработке клубов из топ-5 европейских чемпионатов на продаже и покупке игроков в последние два трансферные окна.

Лидером с балансом 286 миллионов евро стал "Монако". В тройку лучших по этому показателю также вошли дортмундская "Боруссия" и "Лион".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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