Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Теги манчестер сититоттенхэмбарселона

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятыйФутбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг лучших клубов планеты по средней трансферной стоимости их игроков. Цена футболистов рассчитывалась с использованием эксклюзивного алгоритма.

Вот как выглядит первая десятка этого рейтинга:

1. "Манчестер Сити" - 62,9 миллиона евро

2. "Барселона" - 55,3 миллиона евро

3. "Тоттенхэм" - 51,3 миллиона евро

4. "Ливерпуль" - 43,6 миллиона евро

5. "Атлетико" - 41,8 миллиона евро

6. "Челси" - 40,7 миллиона евро

7. "Манчестер Юнайтед" - 39,4 миллиона евро

8. ПСЖ - 39,1 миллиона евро

9. "Реал" - 35,2 миллиона евро

10. "Ювентус" - 30,7 миллиона евро.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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