Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг лучших клубов планеты по средней трансферной стоимости их игроков. Цена футболистов рассчитывалась с использованием эксклюзивного алгоритма.

Вот как выглядит первая десятка этого рейтинга:

1. "Манчестер Сити" - 62,9 миллиона евро

2. "Барселона" - 55,3 миллиона евро

3. "Тоттенхэм" - 51,3 миллиона евро

4. "Ливерпуль" - 43,6 миллиона евро

5. "Атлетико" - 41,8 миллиона евро

6. "Челси" - 40,7 миллиона евро

7. "Манчестер Юнайтед" - 39,4 миллиона евро

8. ПСЖ - 39,1 миллиона евро

9. "Реал" - 35,2 миллиона евро

10. "Ювентус" - 30,7 миллиона евро.

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