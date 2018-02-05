Топ-10 клубов по расходам на трансферы в последние два трансферные окна

Футбольная обсерватория CIES обнародовала рейтинг европейских клубов, потративших наибольшие суммы в последние два трансферные окна на приобретение новых игроков. Вот как выглядит его первая десятка.

1. ПСЖ - 418 миллионов евро

2. "Барселона" - 414 миллионов евро

3. "Манчестер Сити" - 355 миллионов евро

4. "Челси" - 301 миллион евро

5. "Милан" - 250 миллионов евро

6. "Эвертон" - 227 миллионов евро

7. "Манчестер Юнайтед" - 197 миллионов евро

8. "Ливерпуль" - 189 миллионов евро

9. "Ювентус" - 165 миллионов евро

10. "Тоттенхэм" - 133 миллиона евро

Напомним, впервые в истории в зимнее трансферное окно европейские клубы потратили свыше миллиарда евро. | soccernews.ru