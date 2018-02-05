Топ-10 клубов по расходам на трансферы в последние два трансферные окна

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Топ-10 клубов по расходам на трансферы в последние два трансферные окнаФутбольная обсерватория CIES обнародовала рейтинг европейских клубов, потративших наибольшие суммы в последние два трансферные окна на приобретение новых игроков. Вот как выглядит его первая десятка.

1. ПСЖ - 418 миллионов евро

2. "Барселона" - 414 миллионов евро

3. "Манчестер Сити" - 355 миллионов евро

4. "Челси" - 301 миллион евро

5. "Милан" - 250 миллионов евро

6. "Эвертон" - 227 миллионов евро

7. "Манчестер Юнайтед" - 197 миллионов евро

8. "Ливерпуль" - 189 миллионов евро

9. "Ювентус" - 165 миллионов евро

10. "Тоттенхэм" - 133 миллиона евро

Напомним, впервые в истории в зимнее трансферное окно европейские клубы потратили свыше миллиарда евро. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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