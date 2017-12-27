Топ-10 команд 2017 года

Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги уходящего 2017 года. На этот раз представляем подборку десяти лучших команд по версии портала.

"Реал" Мадрид

Нельзя было представить себе подборку лучших команд 2017 года, которая бы не начиналась с мадридского "Реала". "Сливочные" выиграли практически все турниры, в которых принимали участия. Не покорился подопечным Зинедина Зидана только один трофей – Кубок Испании, который в очередной раз уехал в Барселону. Королевский клуб стал первой командой в истории, которой дважды подряд покорилась Лига Чемпионов и это вкупе с 33-м чемпионским титулом в национальном первенстве. Уже после летней паузы мадридцы пополнили свою коллекцию вторым подряд и всего четвертым Суперкубком УЕФА, переиграв "Манчсетер Юнайтед", а также Суперкубком Испании, в двухматчевом противостоянии взяв верх над "Барсой". Ну а вишенкой на торте стал официальный титул лучшей команды мира, который "Реал" подтвердил в ОАЭ, триумфовав в Клубном чемпионате мира.

"Челси"

"Челси" – безусловно, одна из лучших команд уходящего года, хотя бы потому что является действующим чемпионом одной из самых конкурентных и популярных лиг в мире – АПЛ. Лондонцы под руководством нового главного тренера Антонио Конте выдали просто невероятный сезон, досрочно оформив чемпионство, в итоге опередив ближайшего преследователя "Тоттенхэм" на целых семь пунктов.

Да, в текущем сезоне команда выступает не так ярко, но это вполне естественно по целому ряду причин. Тем не менее, даже на сегодняшний день "пенсионеры" выглядят более, чем достойно, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. Кроме того, "Челси" пробился в еврокубковую весну, выбравшись из не самой простой группы.

"Монако"

"Монако" совершил грандиозный прорыв в 2017 году. Монегаски стали настоящей отдушиной в европейском футболе не только потому, что смогли сбросить с французского трона монополиста ПСЖ, выиграв чемпионат впервые за 17 лет, но еще и потому что серьезно пошумели в Лиге Чемпионов. Подопечные Леонарду Жардима сначала выиграли достаточно конкурентную группу с "Байером", "Тоттенхэмом" и ЦСКА, а после дошли до полуфинала по пути снеся "Манчсетер Сити" и дортмундскую "Боруссия". Не хватило топлива лишь на полуфинальную дуэль с "Ювентусом", но и без того, "Монако"-2017 вошел в историю европейского футбола.

"Тоттенхэм"

Было бы неправильно не включить в список лучших команд и "Тоттенхэм". Несмотря на не лучшее положение текущих дел в английской Премьер-Лиге "шпоры" на этот раз здорово проявили себя в Лиге Чемпионов, выиграв группу с мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией". Кроме того, нужно отметить, что ребята Маурисио Почеттино стали вице-чемпионом Англии, опередив следом идущий "Манчестер Сити" на целых восемь очков.

"Ювентус"

В осенней части "Ювентус" стал уступать самому себе годичной давности, но при этом туринский гранд по-прежнему является одной из лучших команд мира. За силу "старой синьоры" говорят ее титулы. В 2017 подопечные Массимилиано Аллегри завоевали шестой подряд чемпионский титул и третий кряду Кубок Италии. Также "Юве" добрался до финала Лиги Чемпионов, где уступил мадридскому "Реалу".

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" в 2017 году никаких трофеев не выиграл, но то, что к этому моменту команду можно назвать одной из лучших, так это совершенно точно. Пепу Гвардиоле тяжело дался первый сезон на Туманном Альбионе, хотя с другой стороны бронзовые награды внутреннего первенства и плей-офф Лиги Чемпионов – это не так уж и плохо. Но с началом сезона 2017/2018 "горожанам" просто нет равных. Манкунианцы сметают всех на своем пути, и уже на экваторе чемпионата фактически убили интригу в борьбе за чемпионский титул.

"Аякс"

"Аякс" стал одним из главных открытий 2017 года. Впервые за долгое время знаменитая амстердамская школа собрала великолепное поколение молодых игроков, которые, естественно, без особого опыта сумели добраться до финала Лиги Европы. А в нынешнее время — это колоссальное событие для всего нидерландского футбола. Особенно сильно запомнились четвертьфинальные и полуфинальные матчи, когда "Аякс" сначала на зубах вырвал победу у "Шальке", а потом в первом полуфинальном поединке буквально деклассировал "Лион".

"Наполи"

"Наполи" заслуживает быть в списке десяти лучших команд прошедшего года, хотя бы потому что неаполитанцы демонстрируют великолепный атакующий футбол, который приносит результат. Подопечные Маурицио Сарри, хоть и провалили групповой раунд Лиги Чемпионов, но все это во благо борьбе команды за чемпионский титул. Ведь впервые за последние шесть лет появилась реальная возможность сбросить "Ювентус" с трона и с этим вовсю борются "партенопейцы". "Наполи" с самого начала захватил лидерство в Серии А и до практически экватора чемпионата остается на вершине.

"РБ Лейпциг"

Из немецких клубов, в первую очередь, стоит выделить "РБ Лейциг" – команду, которая всего лишь восемь лет назад появилась на футбольной карте мира и за такой короткий промежуток времени, в дебютном для себя сезоне в Бундеслиге сумела стать вице-чемпионом. Более того, как для дебютанта "быки" очень даже неплохо выступили на групповой стадии Лиги Чемпионов. Ребята Ральфа Хайзенхюттля находились в шаге от грандиозного события, коим бы являлось выход в плей-офф, но и третье место в достаточно равном квартете "РБ Лейпциг" может смело занести себе в актив.

"Бешикташ"

Ну и как не порадоваться успехам "Бешикташа", коих в 2017 году тоже хватало. Во-первых, стамбульские "орлы" в упорной борьбе во второй раз подряд стали чемпионами Турции. Во-вторых, подопечные Шенола Гюнеша стали главным открытием прошедшего группового раунда Лиги Чемпионов, досрочно выиграв свой квартет, чего ранее не удавалось ни одной турецкой команде.

Богдан Архипенко

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