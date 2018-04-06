Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших центральных полузащитников.
10. ПАУЛИНЬО ("Барселона")
Рейтинг выступления: 83,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79
Сыграл матчей: 20
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,2
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,4
Процент точности передач: 88,3%
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 0
9. ДЖАКОМО БОНАВЕНТУРА ("Милан")
Рейтинг выступления: 83,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,92
Сыграл матчей: 15
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 39,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Процент точности передач: 87,9%
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 0
8. САМИ ХЕДИРА ("Ювентус")
Рейтинг выступления: 84,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89
Сыграл матчей: 14
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 38,4
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8
Процент точности передач: 87,0%
Забил мячей: 4
Отдал результативных передач: 4
7. ДЕЛЕ АЛЛИ ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 84,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23
Сыграл матчей: 18
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,1
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1
Процент точности передач: 78,0%
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 6
6. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 85,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,86
Сыграл матчей: 17
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 73,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,9
Процент точности передач: 83,6%
Забил мячей: 4
Отдал результативных передач: 8
5. АЛЕКС-ОКСЛЕЙД ЧЕМБЕРЛЕН ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 85,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95
Сыграл матчей: 13
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 23,1
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Процент точности передач: 82,7%
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 4
4. ЮЛИАН ДРАКСЛЕР (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 86,1
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,00
Сыграл матчей: 18
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,5
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Процент точности передач: 92,6%
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 5
3. ИЛКАЙ ГЮНДОГАН ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 86,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79
Сыграл матчей: 16
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,7
Процент точности передач: 91,3%
Забил мячей: 3
Отдал результативных передач: 3
2. МАРЕК ХАМШИК ("Наполи")
Рейтинг выступления: 89,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89
Сыграл матчей: 14
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 69,4
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Процент точности передач: 88,7%
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 0
1. КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 89,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34
Сыграл матчей: 13
Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6
Процент точности передач: 82,3%
Забил мячей: 5
Отдал результативных передач: 3
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
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