Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

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Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football ObservatoryСпециалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших центральных полузащитников.

10. ПАУЛИНЬО ("Барселона")

Рейтинг выступления: 83,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79

Сыграл матчей: 20

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,2

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,4

Процент точности передач: 88,3%

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 0

9. ДЖАКОМО БОНАВЕНТУРА ("Милан")

Рейтинг выступления: 83,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,92

Сыграл матчей: 15

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 39,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Процент точности передач: 87,9%

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 0

8. САМИ ХЕДИРА ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 84,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89

Сыграл матчей: 14

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 38,4

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8

Процент точности передач: 87,0%

Забил мячей: 4

Отдал результативных передач: 4

7. ДЕЛЕ АЛЛИ ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23

Сыграл матчей: 18

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,1

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1

Процент точности передач: 78,0%

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 6

6. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 85,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,86

Сыграл матчей: 17

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 73,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,9

Процент точности передач: 83,6%

Забил мячей: 4

Отдал результативных передач: 8

5. АЛЕКС-ОКСЛЕЙД ЧЕМБЕРЛЕН ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 85,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95

Сыграл матчей: 13

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 23,1

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Процент точности передач: 82,7%

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 4

4. ЮЛИАН ДРАКСЛЕР (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 86,1

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,00

Сыграл матчей: 18

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,5

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Процент точности передач: 92,6%

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 5

3. ИЛКАЙ ГЮНДОГАН ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 86,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79

Сыграл матчей: 16

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,7

Процент точности передач: 91,3%

Забил мячей: 3

Отдал результативных передач: 3

2. МАРЕК ХАМШИК ("Наполи")

Рейтинг выступления: 89,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89

Сыграл матчей: 14

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 69,4

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Процент точности передач: 88,7%

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 0

1. КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 89,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34

Сыграл матчей: 13

Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6

Процент точности передач: 82,3%

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 3

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