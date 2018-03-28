Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Теги джорджио кьеллинижерар пикениколас отаменди

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football ObservatoryСпециалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Вот как выглядит рейтинг лучших центральных защитников.

10. ПРЕСНЕЛЬ КИМПЕМБЕ (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 85,7

Сыграл матчей: 15

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

9. МЕХДИ БЕНАТИА ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 86,8

Сыграл матчей: 11

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

8. ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 87,2

Сыграл матчей: 14

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 1

7. ЖОЭЛЬ МАТИП ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 87,6

Сыграл матчей: 13

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

6. ЖЕРАР ПИКЕ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 87.7

Сыграл матчей: 17

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

4-5. РАУЛЬ АЛЬБИОЛЬ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 87,8

Сыграл матчей: 9

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

4-5. ТИАГО СИЛВА (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 87,8

Сыграл матчей: 15

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

3. НИКОЛАС ОТАМЕНДИ ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 88,1

Сыграл матчей: 14

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

2. ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 88,5

Сыграл матчей: 13

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

1. КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 90,4

Сыграл матчей: 12

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

Не пропустите: топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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