Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Вот как выглядит рейтинг лучших центральных защитников.

10. ПРЕСНЕЛЬ КИМПЕМБЕ (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 85,7

Сыграл матчей: 15

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

9. МЕХДИ БЕНАТИА ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 86,8

Сыграл матчей: 11

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

8. ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 87,2

Сыграл матчей: 14

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 1

7. ЖОЭЛЬ МАТИП ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 87,6

Сыграл матчей: 13

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

6. ЖЕРАР ПИКЕ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 87.7

Сыграл матчей: 17

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

4-5. РАУЛЬ АЛЬБИОЛЬ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 87,8

Сыграл матчей: 9

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

4-5. ТИАГО СИЛВА (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 87,8

Сыграл матчей: 15

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

3. НИКОЛАС ОТАМЕНДИ ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 88,1

Сыграл матчей: 14

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

2. ДАВИНСОН САНЧЕС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 88,5

Сыграл матчей: 13

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

1. КАЛИДУ КУЛИБАЛИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 90,4

Сыграл матчей: 12

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 0

Не пропустите: топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory. | soccernews.ru