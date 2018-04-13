Топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших форвардов.
10. ЙОСИП ИЛИЧИЧ ("Аталанта")
Рейтинг выступления: 82,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,49
Сыграл матчей: 14
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,9
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,2
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,2
Забил мячей: 5
Отдал результативных передач: 3
9. ЭДЕН АЗАР ("Челси")
Рейтинг выступления: 82,4
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,75
Сыграл матчей: 16
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,8
Забил мячей: 7
Отдал результативных передач: 3
8. РОБЕРТО ФИРМИНО ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 82,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,59
Сыграл матчей: 15
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Забил мячей: 7
Отдал результативных передач: 5
7. ДРИС МЕРТЕНС ("Наполи")
Рейтинг выступления: 84,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,6
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,2
Забил мячей: 8
Отдал результативных передач: 0
6. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")
Рейтинг выступления: 85,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,48
Сыграл матчей: 19
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,3
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,1
Забил мячей: 15
Отдал результативных передач: 9
5. СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 86,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,64
Сыграл матчей: 15
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,0
Забил мячей: 15
Отдал результативных передач: 3
4. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико")
Рейтинг выступления: 86,2
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,47
Сыграл матчей: 18
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,9
Забил мячей: 16
Отдал результативных передач: 8
3. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 87,1
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,76
Сыграл матчей: 15
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,2
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,1
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Забил мячей: 11
Отдал результативных передач: 1
2. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")
Рейтинг выступления: 87,4
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34
Сыграл матчей: 14
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Забил мячей: 10
Отдал результативных передач: 3
1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")
Рейтинг выступления: 90,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Забил мячей: 21
Отдал результативных передач: 3
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|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
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|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
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|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
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|32
|17
|Кристал Пэлас
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|18
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