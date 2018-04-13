Топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

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Топ-10 лучших форвардов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football ObservatoryСпециалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших форвардов.

10. ЙОСИП ИЛИЧИЧ ("Аталанта")

Рейтинг выступления: 82,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,49

Сыграл матчей: 14

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,9

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,2

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,2

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 3

9. ЭДЕН АЗАР ("Челси")

Рейтинг выступления: 82,4

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,75

Сыграл матчей: 16

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,8

Забил мячей: 7

Отдал результативных передач: 3

8. РОБЕРТО ФИРМИНО ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 82,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,59

Сыграл матчей: 15

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Забил мячей: 7

Отдал результативных передач: 5

7. ДРИС МЕРТЕНС ("Наполи")

Рейтинг выступления: 84,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,6

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,2

Забил мячей: 8

Отдал результативных передач: 0

6. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")

Рейтинг выступления: 85,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,48

Сыграл матчей: 19

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,3

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,1

Забил мячей: 15

Отдал результативных передач: 9

5. СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 86,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,64

Сыграл матчей: 15

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,0

Забил мячей: 15

Отдал результативных передач: 3

4. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико")

Рейтинг выступления: 86,2

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,47

Сыграл матчей: 18

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,9

Забил мячей: 16

Отдал результативных передач: 8

3. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 87,1

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,76

Сыграл матчей: 15

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,2

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,1

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Забил мячей: 11

Отдал результативных передач: 1

2. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 87,4

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34

Сыграл матчей: 14

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Забил мячей: 10

Отдал результативных передач: 3

1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Рейтинг выступления: 90,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,16

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 6,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Забил мячей: 21

Отдал результативных передач: 3

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комментарии
Митя

а саллах не заслужил в 10 попасть?

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