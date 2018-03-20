Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Теги серхио агуэромохамед салаххарри кейн

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельностиАнглийская Премьер-Лига считается одним из самых сложных чемпионатов мира. Но даже в ней, как показывает статистика, топовым нападающих удается демонстрировать весьма солидную результативность, подтверждением чему служит рейтинг лучших бомбардиров турнира, который учитывает среднее время, необходимое игроку для того, чтобы забить гол. Вот как в нем были распределены места с 1-го по 10-е 

10. РОБИН ВАН ПЕРСИ

Выступал за: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 139,7 минуты

Забил голов: 144

9. ЛУИС СУАРЕС

Выступал за: "Ливерпуль"

Время, необходимое для гола: 138,8 минуты

Забил голов: 69

8. КЕЛЕЧИ ИХЕАНАЧО

Выступал за: "Манчестер Сити", "Лестер"

Время, необходимое для гола: 133,2 минуты

Забил голов: 13

7. РУД ВАН НИСТЕЛРОЙ

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 128,3 минуты

Забил голов: 95

6. АДАМ ЛЕ ФОНДР

Выступал за: "Рединг"

Время, необходимое для гола: 124,4 минуты

Забил голов: 12

5. ТЬЕРРИ АНРИ

Выступал за: "Арсенал"

Время, необходимое для гола: 121,8 минуты

Забил голов: 175

4. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Выступал за: "Манчестер Сити"

Время, необходимое для гола: 117,6 минуты

Забил голов: 15

3. ХАРРИ КЕЙН

Выступал за: "Норвич", "Тоттенхэм"

Время, необходимое для гола: 113,4 минуты

Забил голов: 102

2. СЕРХИО АГУЭРО

Выступал за: "Манчестер Сити"

Время, необходимое для гола: 107,4 минуты

Забил голов: 143

1. МОХАМЕД САЛАХ

Выступал за: "Челси", "Ливерпуль"

Время, необходимое для гола: 97,4 минуты

Забил голов: 30

Не пропустите: топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая. | soccernews.ru

комментарии
Владимир

Не в обиду ценителям и профи футбола!!!!!!!!!!!

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Владимир

Каким боком здесь этот человек ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС, ему в Бразилию на пляжииииииии!!!!!!!!!!!! Работать лифтером!!!!!!!!!!!!!

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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