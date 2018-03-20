Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Английская Премьер-Лига считается одним из самых сложных чемпионатов мира. Но даже в ней, как показывает статистика, топовым нападающих удается демонстрировать весьма солидную результативность, подтверждением чему служит рейтинг лучших бомбардиров турнира, который учитывает среднее время, необходимое игроку для того, чтобы забить гол. Вот как в нем были распределены места с 1-го по 10-е

10. РОБИН ВАН ПЕРСИ

Выступал за: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 139,7 минуты

Забил голов: 144

9. ЛУИС СУАРЕС

Выступал за: "Ливерпуль"

Время, необходимое для гола: 138,8 минуты

Забил голов: 69

8. КЕЛЕЧИ ИХЕАНАЧО

Выступал за: "Манчестер Сити", "Лестер"

Время, необходимое для гола: 133,2 минуты

Забил голов: 13

7. РУД ВАН НИСТЕЛРОЙ

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 128,3 минуты

Забил голов: 95

6. АДАМ ЛЕ ФОНДР

Выступал за: "Рединг"

Время, необходимое для гола: 124,4 минуты

Забил голов: 12

5. ТЬЕРРИ АНРИ

Выступал за: "Арсенал"

Время, необходимое для гола: 121,8 минуты

Забил голов: 175

4. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Выступал за: "Манчестер Сити"

Время, необходимое для гола: 117,6 минуты

Забил голов: 15

3. ХАРРИ КЕЙН

Выступал за: "Норвич", "Тоттенхэм"

Время, необходимое для гола: 113,4 минуты

Забил голов: 102

2. СЕРХИО АГУЭРО

Выступал за: "Манчестер Сити"

Время, необходимое для гола: 107,4 минуты

Забил голов: 143

1. МОХАМЕД САЛАХ

Выступал за: "Челси", "Ливерпуль"

Время, необходимое для гола: 97,4 минуты

Забил голов: 30

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