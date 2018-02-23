Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 1-го по 10-е распределились следующим образом:
10. ИАН РАЙТ
Выступал за: "Арсенал", "Вест Хэм"
Сыграл матчей: 213
Забил голов: 113
Средняя результативность: 0,53
Побед в АПЛ: 1
9. РУД ВАН НИСТЕЛРОЙ
Выступал за: "Манчестер Юнайтед"
Сыграл матчей: 150
Забил голов: 95
Средняя результативность: 0,63
Побед в АПЛ: 1
8. ДИДЬЕ ДРОГБА
Выступал за: "Челси"
Сыграл матчей: 254
Забил голов: 104
Средняя результативность: 0,41
Побед в АПЛ: 4
7. ЛУИС СУАРЕС
Выступал за: "Ливерпуль"
Сыграл матчей: 110
Забил голов: 69
Средняя результативность: 0,63
Побед в АПЛ: 0
6. ДЕННИС БЕРГКАМП
Выступал за: "Арсенал"
Сыграл матчей: 315
Забил голов: 87
Средняя результативность: 0,28
Побед в АПЛ: 3
5. УЭЙН РУНИ
Выступал за: "Эвертон", "Манчестер Юнайтед"
Сыграл матчей: 482
Забил голов: 208
Средняя результативность: 0,43
Побед в АПЛ: 5
4. СЕРХИО АГУЭРО
Выступал за: "Манчестер Сити"
Сыграл матчей: 203
Забил голов: 143
Средняя результативность: 0,70
Побед в АПЛ: 2
3. ЭРИК КАНТОНА
Выступал за: "Лидс", "Манчестер Юнайтед"
Сыграл матчей: 156
Забил голов: 70
Средняя результативность: 0,45
Побед в АПЛ: 4
2. АЛАН ШИРЕР
Выступал за: "Блэкберн", "Ньюкасл"
Сыграл матчей: 441
Забил голов: 260
Средняя результативность: 0,59
Побед в АПЛ: 1
1. ТЬЕРРИ АНРИ
Выступал за: "Арсенал"
Сыграл матчей: 258
Забил голов: 175
Средняя результативность: 0,68
Побед в АПЛ: 2
Не пропустите: места рейтинга с 30-го по 21-е и с 20-го по 11-е. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Без шансов для "молотков": "Ливерпуль" разбивает "Вест Хэм" на "Энфилде"
-
Ленивая "Бавария": мюнхенцы подарили одно очко "Герте"
-
"Барселона" в каталонском дерби сразится с "Жироной"
-
Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала
-
Минус один для России, спасение "Боруссии" и другие итоги 1/16 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
"Тулуза" добыла волевую ничью в матче с "Монако"
-
Бэйл забил самый быстрый гол "Реала" во втором тайме за последние 14 лет
-
"Реал" - "Алавес" - 4:0 (обзор)
-
"Реал" - первый испанский клуб, который преодолел отметку в сто голов в этом сезоне
-
Салах стал обладателем уникального достижения
-
Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"
-
"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:1 (обзор)
-
"Брайтон" разгромил "Суонси" и другие результаты 28-го тура АПЛ
-
Без шансов для "молотков": "Ливерпуль" разбивает "Вест Хэм" на "Энфилде"
-
Роналду продолжает улучшать свои бомбардирские показатели
-
"Бавария" - "Герта" - 0:0 (обзор)
-
"Штутгарт" одолел "Айнтрахт" и другие результаты 24-го тура
-
Ленивая "Бавария": мюнхенцы подарили одно очко "Герте"
-
Иско назвал "Манчестер Юнайтед" свои требования
-
Симеоне недоволен тем, что в Китае все еще открыто трансферное окно
-
Голкипер "Дуйсбурга" пропустил гол, пока пил воду
-
Испанские СМИ: "Ультрас "Атлетика" спровоцировал фанатов "Спартака"
-
Грэм Ле Со призывает "Челси" не спешить с увольнением Конте
-
Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Ромой"
-
Новый агент Левандовски уже провел встречу с представителями "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Челси
|27
|53
|5
|Тоттенхэм
|27
|52
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Лестер Сити
|28
|36
|8
|Бернли
|27
|36
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|27
|20