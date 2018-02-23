Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 1-го по 10-е распределились следующим образом:

10. ИАН РАЙТ

Выступал за: "Арсенал", "Вест Хэм"

Сыграл матчей: 213

Забил голов: 113

Средняя результативность: 0,53

Побед в АПЛ: 1

9. РУД ВАН НИСТЕЛРОЙ

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 150

Забил голов: 95

Средняя результативность: 0,63

Побед в АПЛ: 1

8. ДИДЬЕ ДРОГБА

Выступал за: "Челси"

Сыграл матчей: 254

Забил голов: 104

Средняя результативность: 0,41

Побед в АПЛ: 4

7. ЛУИС СУАРЕС

Выступал за: "Ливерпуль"

Сыграл матчей: 110

Забил голов: 69

Средняя результативность: 0,63

Побед в АПЛ: 0

6. ДЕННИС БЕРГКАМП

Выступал за: "Арсенал"

Сыграл матчей: 315

Забил голов: 87

Средняя результативность: 0,28

Побед в АПЛ: 3

5. УЭЙН РУНИ

Выступал за: "Эвертон", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 482

Забил голов: 208

Средняя результативность: 0,43

Побед в АПЛ: 5

4. СЕРХИО АГУЭРО

Выступал за: "Манчестер Сити"

Сыграл матчей: 203

Забил голов: 143

Средняя результативность: 0,70

Побед в АПЛ: 2

3. ЭРИК КАНТОНА

Выступал за: "Лидс", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 156

Забил голов: 70

Средняя результативность: 0,45

Побед в АПЛ: 4

2. АЛАН ШИРЕР

Выступал за: "Блэкберн", "Ньюкасл"

Сыграл матчей: 441

Забил голов: 260

Средняя результативность: 0,59

Побед в АПЛ: 1

1. ТЬЕРРИ АНРИ

Выступал за: "Арсенал"

Сыграл матчей: 258

Забил голов: 175

Средняя результативность: 0,68

Побед в АПЛ: 2

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