Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo

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Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwoАвторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших нападающих в истории английской Премьер-Лиги. Места в нем с 1-го по 10-е распределились следующим образом:

10. ИАН РАЙТ

Выступал за: "Арсенал", "Вест Хэм"

Сыграл матчей: 213

Забил голов: 113

Средняя результативность: 0,53

Побед в АПЛ: 1

9. РУД ВАН НИСТЕЛРОЙ

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 150

Забил голов: 95

Средняя результативность: 0,63

Побед в АПЛ: 1

8. ДИДЬЕ ДРОГБА

Выступал за: "Челси"

Сыграл матчей: 254

Забил голов: 104

Средняя результативность: 0,41

Побед в АПЛ: 4

7. ЛУИС СУАРЕС

Выступал за: "Ливерпуль"

Сыграл матчей: 110

Забил голов: 69

Средняя результативность: 0,63

Побед в АПЛ: 0

6. ДЕННИС БЕРГКАМП

Выступал за: "Арсенал"

Сыграл матчей: 315

Забил голов: 87

Средняя результативность: 0,28

Побед в АПЛ: 3

5. УЭЙН РУНИ

Выступал за: "Эвертон", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 482

Забил голов: 208

Средняя результативность: 0,43

Побед в АПЛ: 5

4. СЕРХИО АГУЭРО

Выступал за: "Манчестер Сити"

Сыграл матчей: 203

Забил голов: 143

Средняя результативность: 0,70

Побед в АПЛ: 2

3. ЭРИК КАНТОНА

Выступал за: "Лидс", "Манчестер Юнайтед"

Сыграл матчей: 156

Забил голов: 70

Средняя результативность: 0,45

Побед в АПЛ: 4

2. АЛАН ШИРЕР

Выступал за: "Блэкберн", "Ньюкасл"

Сыграл матчей: 441

Забил голов: 260

Средняя результативность: 0,59

Побед в АПЛ: 1

1. ТЬЕРРИ АНРИ

Выступал за: "Арсенал"

Сыграл матчей: 258

Забил голов: 175

Средняя результативность: 0,68

Побед в АПЛ: 2

Не пропустите: места рейтинга с 30-го по 21-е и с 20-го по 11-е. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Лестер Сити 28 36
8 Бернли 27 36
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 27 20
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