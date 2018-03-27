Топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

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Топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football ObservatoryСпециалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Вот как выглядит рейтинг лучших голкиперов.

10. РОМАН БЮРКИ ("Боруссия" Дортмунд)

Рейтинг выступления: 79,6

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 14

Сухих матчей: 5

9. ЛОРИС КАРИУС ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 79,7

Сыграл матчей: 12

Пропустил мячей: 10

Сухих матчей: 6

8. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА ("Милан")

Рейтинг выступления: 80,2

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 10

Сухих матчей: 8

7. ЯН ОБЛАК ("Атлетико")

Рейтинг выступления: 80,9

Сыграл матчей: 13

Пропустил мячей: 6

Сухих матчей: 9

6. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона")

Рейтинг выступления: 81,8

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 7

Сухих матчей: 8

5. ПЕПЕ РЕЙНА ("Наполи")

Рейтинг выступления: 82,0

Сыграл матчей: 12

Пропустил мячей: 9

Сухих матчей: 8

4. ЭДЕРСОН ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 83,3

Сыграл матчей: 10

Пропустил мячей: 8

Сухих матчей: 5

3. АЛЬФОНС АРЕОЛЯ (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 83,7

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 10

Сухих матчей: 9

2. АЛИССОН ("Рома")

Рейтинг выступления: 83,8

Сыграл матчей: 13

Пропустил мячей: 13

Сухих матчей: 5

1. УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,1

Сыграл матчей: 11

Пропустил мячей: 8

Сухих матчей: 6

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Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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