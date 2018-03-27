Топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Вот как выглядит рейтинг лучших голкиперов.

10. РОМАН БЮРКИ ("Боруссия" Дортмунд)

Рейтинг выступления: 79,6

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 14

Сухих матчей: 5

9. ЛОРИС КАРИУС ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 79,7

Сыграл матчей: 12

Пропустил мячей: 10

Сухих матчей: 6

8. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА ("Милан")

Рейтинг выступления: 80,2

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 10

Сухих матчей: 8

7. ЯН ОБЛАК ("Атлетико")

Рейтинг выступления: 80,9

Сыграл матчей: 13

Пропустил мячей: 6

Сухих матчей: 9

6. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона")

Рейтинг выступления: 81,8

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 7

Сухих матчей: 8

5. ПЕПЕ РЕЙНА ("Наполи")

Рейтинг выступления: 82,0

Сыграл матчей: 12

Пропустил мячей: 9

Сухих матчей: 8

4. ЭДЕРСОН ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 83,3

Сыграл матчей: 10

Пропустил мячей: 8

Сухих матчей: 5

3. АЛЬФОНС АРЕОЛЯ (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 83,7

Сыграл матчей: 14

Пропустил мячей: 10

Сухих матчей: 9

2. АЛИССОН ("Рома")

Рейтинг выступления: 83,8

Сыграл матчей: 13

Пропустил мячей: 13

Сухих матчей: 5

1. УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,1

Сыграл матчей: 11

Пропустил мячей: 8

Сухих матчей: 6

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