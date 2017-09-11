Топ-10 лучших игроков FIFA 2018

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Топ-10 лучших игроков FIFA 2018

Футбольный симулятор FIFA 18 опубликовал десятку лучших футболистов в игре.

1. Криштиану Роналду ("Реал") – 94

2. Лионель Месси ("Барселона") – 93

3. Неймар (ПСЖ) – 92

4. Луис Суарес ("Барселона") – 92

5. Мануэль Нойер ("Бавария") – 92

6. Роберт Левандовски ("Бавария") – 91

7. Серхио Рамос ("Реал") – 90

8. Эден Азар ("Челси") – 90

9. Тони Кроос ("Реал") – 90

10. Гонсало Игуаин ("Ювентус") – 90

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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