Топ-10 лучших игроков сезона в Бундеслиге

Теги хамес родригесроберт левандовскиартуро видаль

Топ-10 лучших игроков сезона в БундеслигеРедакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 немецкой Бундеслиги по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

10. АРЬЕН РОББЕН ("Бавария")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 21

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 5

Оценка за сезон: 7,31

9. ЛЕОН БЭЙЛИ ("Байер")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 30

Забил мячей: 9

Отдал результативных передач: 6

Оценка за сезон: 7,32

8. САЛИФ САНЕ ("Ганновер")

Позиция на поле: центральный защитник

Сыграл матчей: 32

Забил мячей: 4

Отдал результативных передач: 1

Оценка за сезон: 7,34

7. ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА ("Бавария")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 19

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,36

6. СЕРЖ ГНАБРИ ("Хоффенхайм")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 22

Забил мячей: 10

Отдал результативных передач: 5

Оценка за сезон: 7,41

5. НАЛДО ("Шальке")

Позиция на поле: центральный защитник

Сыграл матчей: 34

Забил мячей: 7

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,42

4. АРТУРО ВИДАЛЬ ("Бавария")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 22

Забил мячей: 6

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,49

3. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 30

Забил мячей: 29

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,49

2. ДАНИЭЛЬ КАЛИДЖУРИ ("Шальке")

Позиция на поле: правый полузащитник

Сыграл матчей: 33

Забил мячей: 6

Отдал результативных передач: 10

Оценка за сезон: 7,57

1. ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")

Позиция на поле: плеймейкер

Сыграл матчей: 23

Забил мячей: 7

Отдал результативных передач: 11

Оценка за сезон: 7,63

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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