Топ-10 лучших игроков сезона в Бундеслиге
Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 немецкой Бундеслиги по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
10. АРЬЕН РОББЕН ("Бавария")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 21
Забил мячей: 5
Отдал результативных передач: 5
Оценка за сезон: 7,31
9. ЛЕОН БЭЙЛИ ("Байер")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 30
Забил мячей: 9
Отдал результативных передач: 6
Оценка за сезон: 7,32
8. САЛИФ САНЕ ("Ганновер")
Позиция на поле: центральный защитник
Сыграл матчей: 32
Забил мячей: 4
Отдал результативных передач: 1
Оценка за сезон: 7,34
7. ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА ("Бавария")
Позиция на поле: центральный полузащитник
Сыграл матчей: 19
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 2
Оценка за сезон: 7,36
6. СЕРЖ ГНАБРИ ("Хоффенхайм")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 22
Забил мячей: 10
Отдал результативных передач: 5
Оценка за сезон: 7,41
5. НАЛДО ("Шальке")
Позиция на поле: центральный защитник
Сыграл матчей: 34
Забил мячей: 7
Отдал результативных передач: 2
Оценка за сезон: 7,42
4. АРТУРО ВИДАЛЬ ("Бавария")
Позиция на поле: центральный полузащитник
Сыграл матчей: 22
Забил мячей: 6
Отдал результативных передач: 2
Оценка за сезон: 7,49
3. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")
Позиция на поле: форвард
Сыграл матчей: 30
Забил мячей: 29
Отдал результативных передач: 2
Оценка за сезон: 7,49
2. ДАНИЭЛЬ КАЛИДЖУРИ ("Шальке")
Позиция на поле: правый полузащитник
Сыграл матчей: 33
Забил мячей: 6
Отдал результативных передач: 10
Оценка за сезон: 7,57
1. ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 23
Забил мячей: 7
Отдал результативных передач: 11
Оценка за сезон: 7,63
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22