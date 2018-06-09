Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1
Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 французской Лиги 1 по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
10. БЕРТРАН ТРАОРЕ ("Лион")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 31
Забил мячей: 13
Отдал результативных передач: 4
Оценка за сезон: 7,43
9. ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)
Позиция на поле: правый защитник
Сыграл матчей: 25
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 7
Оценка за сезон: 7,45
8. МАЛКОМ ("Бордо")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 35
Забил мячей: 12
Отдал результативных передач: 7
Оценка за сезон: 7,46
7. ФАБИНЬО ("Монако")
Позиция на поле: опорный полузащитник
Сыграл матчей: 34
Забил мячей: 7
Отдал результативных передач: 3
Оценка за сезон: 7,51
6. ДИМИТРИ ПАЙЕ ("Марсель")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 31
Забил мячей: 6
Отдал результативных передач: 13
Оценка за сезон: 7,54
5. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 27
Забил мячей: 13
Отдал результативных передач: 8
Оценка за сезон: 7,54
4. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ)
Позиция на поле: форвард
Сыграл матчей: 32
Забил мячей: 28
Отдал результативных передач: 6
Оценка за сезон: 7,69
3. НАБИЛЬ ФЕКИР ("Лион")
Позиция на поле: плеймейкер
Сыграл матчей: 30
Забил мячей: 18
Отдал результативных передач: 8
Оценка за сезон: 7,86
2. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 35
Забил мячей: 22
Отдал результативных передач: 11
Оценка за сезон: 7,94
1. НЕЙМАР (ПСЖ)
Позиция на поле: вингер
Сыграл матчей: 20
Забил мячей: 19
Отдал результативных передач: 13
Оценка за сезон: 8,95
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26