Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1

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Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 французской Лиги 1 по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

10. БЕРТРАН ТРАОРЕ ("Лион")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 31

Забил мячей: 13

Отдал результативных передач: 4

Оценка за сезон: 7,43

9. ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Позиция на поле: правый защитник

Сыграл матчей: 25

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 7

Оценка за сезон: 7,45

8. МАЛКОМ ("Бордо")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 35

Забил мячей: 12

Отдал результативных передач: 7

Оценка за сезон: 7,46

7. ФАБИНЬО ("Монако")

Позиция на поле: опорный полузащитник

Сыграл матчей: 34

Забил мячей: 7

Отдал результативных передач: 3

Оценка за сезон: 7,51

6. ДИМИТРИ ПАЙЕ ("Марсель")

Позиция на поле: плеймейкер

Сыграл матчей: 31

Забил мячей: 6

Отдал результативных передач: 13

Оценка за сезон: 7,54

5. КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 27

Забил мячей: 13

Отдал результативных передач: 8

Оценка за сезон: 7,54

4. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ)

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 32

Забил мячей: 28

Отдал результативных передач: 6

Оценка за сезон: 7,69

3. НАБИЛЬ ФЕКИР ("Лион")

Позиция на поле: плеймейкер

Сыграл матчей: 30

Забил мячей: 18

Отдал результативных передач: 8

Оценка за сезон: 7,86

2. ФЛОРИАН ТОВЕН ("Марсель")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 35

Забил мячей: 22

Отдал результативных передач: 11

Оценка за сезон: 7,94

1. НЕЙМАР (ПСЖ)

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 20

Забил мячей: 19

Отдал результативных передач: 13

Оценка за сезон: 8,95

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Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
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