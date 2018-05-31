Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

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Топ-10 лучших игроков сезона в Серии АРедакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 итальянской Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

10. ЭДИН ДЖЕКО ("Рома")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 36

Забил мячей: 16

Отдал результативных передач: 4

Оценка за сезон: 7,40

9. МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ ("Ювентус")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 31

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 8

Оценка за сезон: 7,42

8. ФЕЛИПЕ АНДЕРСОН ("Лацио")

Позиция на поле: правый полузащитник

Сыграл матчей: 21

Забил мячей: 4

Отдал результативных передач: 7

Оценка за сезон: 7,45

7. ДУГЛАС КОСТА ("Ювентус")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 31

Забил мячей: 4

Отдал результативных передач: 12

Оценка за сезон: 7,45

6. АЛЕКС САНДРО ("Ювентус")

Позиция на поле: левый защитник

Сыграл матчей: 26

Забил мячей: 4

Отдал результативных передач: 4

Оценка за сезон: 7,47

5. ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ ("Наполи")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 37

Забил мячей: 8

Отдал результативных передач: 11

Оценка за сезон: 7,51

4. АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ ("Рома")

Позиция на поле: левый защитник

Сыграл матчей: 35

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 8

Оценка за сезон: 7,52

3. АЛЕХАНДРО ГОМЕС ("Аталанта")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 33

Забил мячей: 6

Отдал результативных передач: 10

Оценка за сезон: 7,65

2. ЛУИС АЛЬБЕРТО ("Лацио")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 34

Забил мячей: 11

Отдал результативных передач: 14

Оценка за сезон: 7,69

1. ПАУЛО ДИБАЛА ("Ювентус")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 33

Забил мячей: 22

Отдал результативных передач: 5

Оценка за сезон: 7,77

Не пропустите: топ-10 лучших игроков сезона в Ла Лиге. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
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