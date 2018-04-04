Топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших опорных полузащитников.

10. ДЖОВАННИ ЛО ЧЕЛЬСО (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 86,2

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,81

Сыграл матчей: 18

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,5

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 2

9. СЕРХИО БУСКЕТС ("Барселона")

Рейтинг выступления: 86,3

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,25

Сыграл матчей: 17

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 1

8. ЭРИК ДАЙЕР ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 86,4

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,97

Сыграл матчей: 14

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 1

7. ЖОРЖИНЬО ("Наполи")

Рейтинг выступления: 86,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08

Сыграл матчей: 12

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 1

6. ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 86,6

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33

Сыграл матчей: 14

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 1

5. ЛУКАС БИЛЬЯ ("Милан")

Рейтинг выступления: 86,7

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95

Сыграл матчей: 14

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 1

4. АНДРЕ-ФРАНК ЗАМБО АНГИССА ("Марсель")

Рейтинг выступления: 86,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,04

Сыграл матчей: 17

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

3. ИВАН РАКИТИЧ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 88,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,14

Сыграл матчей: 20

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2

Забил мячей: 3

Отдал результативных передач: 1

2. МУССА ДЕМБЕЛЕ ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 89,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,80

Сыграл матчей: 13

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,1

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 0

1. ТОНИ КРООС ("Реал")

Рейтинг выступления: 92,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46

Сыграл матчей: 10

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 6

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