Топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших опорных полузащитников.
10. ДЖОВАННИ ЛО ЧЕЛЬСО (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 86,2
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,81
Сыграл матчей: 18
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,5
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 2
9. СЕРХИО БУСКЕТС ("Барселона")
Рейтинг выступления: 86,3
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,25
Сыграл матчей: 17
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 1
8. ЭРИК ДАЙЕР ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 86,4
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,97
Сыграл матчей: 14
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 1
7. ЖОРЖИНЬО ("Наполи")
Рейтинг выступления: 86,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08
Сыграл матчей: 12
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 1
6. ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 86,6
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33
Сыграл матчей: 14
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 1
5. ЛУКАС БИЛЬЯ ("Милан")
Рейтинг выступления: 86,7
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95
Сыграл матчей: 14
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 1
4. АНДРЕ-ФРАНК ЗАМБО АНГИССА ("Марсель")
Рейтинг выступления: 86,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,04
Сыграл матчей: 17
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 0
3. ИВАН РАКИТИЧ ("Барселона")
Рейтинг выступления: 88,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,14
Сыграл матчей: 20
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2
Забил мячей: 3
Отдал результативных передач: 1
2. МУССА ДЕМБЕЛЕ ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 89,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,80
Сыграл матчей: 13
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,1
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 0
1. ТОНИ КРООС ("Реал")
Рейтинг выступления: 92,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46
Сыграл матчей: 10
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 6
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|2
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|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
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|30
|18
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