Топ-10 лучших тренеров мира 2017 года

Теги массимилиано аллегризинедин зиданантонио контедиего симеонежозе моуринью

Топ-10 лучших тренеров мира 2017 годаИздание FourFourTwo завершило публикацию своего рейтинга лучших тренеров планеты 2017 года. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Антонио Конте ("Челси", Лондон, Англия)

2. Зинедин Зидан ("Реал", Мадрид, Испания)

3. Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Турин, Италия)

4. Диего Симеоне ("Атлетико", Мадрид, Испания)

5. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия)

6. Леонарду Жардим ("Монако", Франция)

7. Карло Анчелотти ("Бавария", Мюнхен)

8. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия)

9. Юрген Клопп ("Ливерпуль", Англия)

10. Петер Бос ("Боруссия", Дортмунд, Германия)

Не пропустите: рейтинг лучших тренеров мира 2017 года (места с 1-го по 10-е). | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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