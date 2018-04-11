Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

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Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football ObservatoryСпециалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших вингеров.

10. АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 83,7

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,20

Сыграл матчей: 20

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Забил мячей: 13

Отдал результативных передач: 9

9. ХОСЕ КАЛЬЕХОН ("Наполи")

Рейтинг выступления: 84,2

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,17

Сыграл матчей: 14

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,3

Забил мячей: 3

Отдал результативных передач: 7

8. ДЖЕНГИЗ УНДЕР ("Рома")

Рейтинг выступления: 84,3

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,73

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Забил мячей: 6

Отдал результативных передач: 2

7. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ ("Валенсия")

Рейтинг выступления: 84,4

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,15

Сыграл матчей: 15

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,4

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 4

6. ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")

Рейтинг выступления: 86,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,85

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,0

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,5

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Забил мячей: 3

Отдал результативных передач: 3

5. СУСО ("Милан")

Рейтинг выступления: 87,1

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,19

Сыграл матчей: 17

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 3

4. СОН ХЫН МИН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 87,1

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,11

Сыграл матчей: 18

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,7

Забил мячей: 9

Отдал результативных передач: 4

3. ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ ("Милан")

Рейтинг выступления: 88,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08

Сыграл матчей: 15

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,6

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,4

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,6

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 3

2. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 89,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83

Сыграл матчей: 13

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Забил мячей: 14

Отдал результативных передач: 4

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 93,7

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60

Сыграл матчей: 19

Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4

Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9

Забил мячей: 17

Отдал результативных передач: 9

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