Топ-10 лучших вингеров первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших вингеров.
10. АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 83,7
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,20
Сыграл матчей: 20
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Забил мячей: 13
Отдал результативных передач: 9
9. ХОСЕ КАЛЬЕХОН ("Наполи")
Рейтинг выступления: 84,2
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,17
Сыграл матчей: 14
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,7
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,3
Забил мячей: 3
Отдал результативных передач: 7
8. ДЖЕНГИЗ УНДЕР ("Рома")
Рейтинг выступления: 84,3
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,73
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Забил мячей: 6
Отдал результативных передач: 2
7. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ ("Валенсия")
Рейтинг выступления: 84,4
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,15
Сыграл матчей: 15
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 1,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,4
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 4
6. ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")
Рейтинг выступления: 86,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,85
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,0
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,5
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Забил мячей: 3
Отдал результативных передач: 3
5. СУСО ("Милан")
Рейтинг выступления: 87,1
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,19
Сыграл матчей: 17
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 3
4. СОН ХЫН МИН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 87,1
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,11
Сыграл матчей: 18
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,5
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 1,7
Забил мячей: 9
Отдал результативных передач: 4
3. ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ ("Милан")
Рейтинг выступления: 88,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08
Сыграл матчей: 15
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 2,6
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,4
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 0,6
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 3
2. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 89,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,83
Сыграл матчей: 13
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 3,8
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,8
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Забил мячей: 14
Отдал результативных передач: 4
1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")
Рейтинг выступления: 93,7
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 8,60
Сыграл матчей: 19
Нанес ударов (в среднем за матч в сезоне): 5,4
Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Дриблинг (в среднем за матч в сезоне): 4,9
Забил мячей: 17
Отдал результативных передач: 9
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