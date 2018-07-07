Топ-10 лучших выступлений игроков на ЧМ-2018 в одном матче

Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог групповой стадии и 1/8 финала Чемпионата Мира в России, представив рейтинг лучших выступлений игроков в одном матче. Вот как он выглядит.

10. ЭДЕН АЗАР в матче с Тунисом

Оценка за игру: 9,16

Забил мячей: 2

Отдал ассистов: 0

Совершил дриблингов: 5

Отдал ключевых передач: 3

9. ВИЛЛИАН в матче с Мексикой

Оценка за игру: 9,24

Забил мячей: 0

Отдал ассистов: 1

Совершил дриблингов: 7

Отдал ключевых передач: 3

8. НЕЙМАР в матче с Сербией

Оценка за игру: 9,25

Забил мячей: 0

Отдал ассистов: 1

Совершил дриблингов: 9

Отдал ключевых передач: 4

7. АХМЕД МУСА в матче с Исландией

Оценка за игру: 9,54

Забил мячей: 2

Отдал ассистов: 0

Совершил дриблингов: 4

Отдал ключевых передач: 0

6. ИСКО в матче с Марокко

Оценка за игру: 9,66

Забил мячей: 1

Отдал ассистов: 0

Совершил дриблингов: 4

Отдал ключевых передач: 6

5. ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС в матче с Египтом

Оценка за игру: 9,74

Забил мячей: 1

Отдал ассистов: 0

Совершил отборов: 4

Совершил перехватов: 9

4. КИЛИАН МБАППЕ в матче с Аргентиной

Оценка за игру: 9,77

Забил мячей: 2

Отдал ассистов: 0

Совершил дриблингов: 7

Отдал ключевых передач: 0

3. ХАРРИ КЕЙН в матче с Панамой

Оценка за игру: 9,77

Забил мячей: 3

Отдал ассистов: 0

Совершил дриблингов: 0

Отдал ключевых передач: 1

2. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН в матче с Саудовской Аравией

Оценка за игру: 9,80

Забил мячей: 1

Отдал ассистов: 2

Совершил дриблингов: 1

Отдал ключевых передач: 5

1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ в матче с Испанией

Оценка за игру: 9,83

Забил мячей: 3

Отдал ассистов: 0

Совершил дриблингов: 0

Отдал ключевых передач: 1

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