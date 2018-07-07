Топ-10 лучших выступлений игроков на ЧМ-2018 в одном матче
Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог групповой стадии и 1/8 финала Чемпионата Мира в России, представив рейтинг лучших выступлений игроков в одном матче. Вот как он выглядит.
10. ЭДЕН АЗАР в матче с Тунисом
Оценка за игру: 9,16
Забил мячей: 2
Отдал ассистов: 0
Совершил дриблингов: 5
Отдал ключевых передач: 3
9. ВИЛЛИАН в матче с Мексикой
Оценка за игру: 9,24
Забил мячей: 0
Отдал ассистов: 1
Совершил дриблингов: 7
Отдал ключевых передач: 3
8. НЕЙМАР в матче с Сербией
Оценка за игру: 9,25
Забил мячей: 0
Отдал ассистов: 1
Совершил дриблингов: 9
Отдал ключевых передач: 4
7. АХМЕД МУСА в матче с Исландией
Оценка за игру: 9,54
Забил мячей: 2
Отдал ассистов: 0
Совершил дриблингов: 4
Отдал ключевых передач: 0
6. ИСКО в матче с Марокко
Оценка за игру: 9,66
Забил мячей: 1
Отдал ассистов: 0
Совершил дриблингов: 4
Отдал ключевых передач: 6
5. ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС в матче с Египтом
Оценка за игру: 9,74
Забил мячей: 1
Отдал ассистов: 0
Совершил отборов: 4
Совершил перехватов: 9
4. КИЛИАН МБАППЕ в матче с Аргентиной
Оценка за игру: 9,77
Забил мячей: 2
Отдал ассистов: 0
Совершил дриблингов: 7
Отдал ключевых передач: 0
3. ХАРРИ КЕЙН в матче с Панамой
Оценка за игру: 9,77
Забил мячей: 3
Отдал ассистов: 0
Совершил дриблингов: 0
Отдал ключевых передач: 1
2. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН в матче с Саудовской Аравией
Оценка за игру: 9,80
Забил мячей: 1
Отдал ассистов: 2
Совершил дриблингов: 1
Отдал ключевых передач: 5
1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ в матче с Испанией
Оценка за игру: 9,83
Забил мячей: 3
Отдал ассистов: 0
Совершил дриблингов: 0
Отдал ключевых передач: 1
Не пропустите: что нельзя пропустить 7-го июля на ЧМ-2018. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира
-
Официально: Йерро покинул пост тренера Испании
-
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
-
Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля
Лента новостей
-
Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
-
"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата
-
"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
-
"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ
-
Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться
-
Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта
-
Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"
-
"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"
-
Харт определился со своим будущим
-
Официально: Одриосола стал игроком "Реала"
-
Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России
-
Роналду обратился за советом к Анчелотти
-
Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
-
Блан: "Мбаппе - это феномен"
-
Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"
-
Футболисты сборной России встретились с болельщиками