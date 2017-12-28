Топ-10 матчей 2017 года

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Топ-10 матчей 2017 года

Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги уходящего 2017-го. На этот раз представляем подборку десяти лучших матчей года по версии портала.

"Манчестер Сити" – "Монако" 5:3 (Лига Чемпионов 1/8 финала, 21.02.2017)

Это был первый матч 1/8 финала между англичанами и французами. Гвардиола находился только в процессе создания одной из сильнейших команд Европы, и на его пути стал молодой и дерзкий коллектив из Монако.

В этой игре было все: 8 голов, 2 дубля, нереализованный пенальти и впечатляющий камбэк "Манчестер Сити" в  концовке встречи. Как выяснилось позже, все старания  "горожан" оказались напрасными, однако тот атакующий футбол в исполнении обеих команд ни кого не оставил равнодушным.

"Барселона" – ПСЖ 6:1 (Лига Чемпионов 1/8 финала, 08.03.2017)

Этот камбэк навсегда останется в истории не только Лиги Чемпионов, но и всего европейского футбола. После поражения в Париже с разгромным счетом 0:4, каталонцы не сдались и совершили просто невозможное – выиграли на "Камп Ноу" с разницей в 5 голов. "Барселона" была на голову сильнее ПСЖ, однако счет 6:1 не был бы возможен без своего рода лояльности судей к "сине-гранатовым".

Символично, что главный герой матча из числа полевых футболистов летом перешел в стан ПСЖ, и теперь, если Неймар вернется на "Камп Ноу" в качестве игрока французской команды, то "теплый прием" недавнему герою "Барсы" точно будет обеспечен.

"Реал" – "Барселона" 2:3 (33-й тур Примеры, 23.04.2017)

Эль Класико с одной из самых непредсказуемых концовок за последние годы. За 6 туров до финиша "Барселона" не теряла надежд обойти "Реал" в борьбе за чемпионство, и на "Сантьяго Бернабеу" каталонцы нанесли ощутимый удар по самолюбию "сливочных". Весь матч можно описать одной фотографией, которая уже вошла в историю футбола.

Команды обменялись голами в первом тайме, а настоящий триллер начался уже после перерыва: гол Ракитича, удаление Рамоса, великолепное спасение Хамеса на 85-й минуте встречи и победный гол Месси на 92-й – аргентинец заставил замолчать "Бернабеу", показав всему стадиону фамилию лучшего игрока в истории противостояния "Барселоны" и "Реала".

Реал – Бавария 4:2 (Лига Чемпионов 1/4 финала, 18.04.2017)

"Сливочные" выиграли первый матч в Мюнхене со счетом 2:1, играя последние полчаса в большинстве, однако немцы обещали не сдаваться и добиться нужного результата в Мадриде. И это у них практически получилось – 1:2 к 78-й минуте и перспектива вырвать победу в дополнительное время. Но не самое очевидное удаление Артуро Видаля не позволило подопечным Анчелотти выстоять в овертайме, и "Реал" вновь вырвал победу, забив за 7 минут целых 3 мяча усилиями Роналду и Асенсио

Германия – Чили 1:0 (Кубок Конфедераций, финал, 02.07.2017)

Экспериментальный состав сборной Германии на турнире в России не помешал им завоевать первый в своей истории Кубок Конфедераций. В финале немцам противостояла достаточно возрастная сборная Чили, с которой они не до конца выяснили отношения в рамках группового этапа, расписав мировую – 1:1. Подопечные Пицци вышли на решающий матч очень мотивированными, без устали атакуя ворота Тер Штегена, однако холодные и расчетливые немцы грамотно использовали свои возможности для взятия ворот и, забив еще в первом тайма, уверенно отстояли минимальное преимущество.

Спартак – Севилья 5:1 (Лига Чемпионов, групповой этап, 17.10.2017)

Этот матч войдет в историю не только "Спартака", но и всего российского футбола. В тот момент, когда в "красно-белых" уже никто не верил, они взяли да и смели с поля одну из лучших команд Испании. Поразительные перемены в игре москвичей в течение матча и бешеная эффективность атакующих футболистов привели к полному уничтожению "Севильи". Именно после этой победы "Спартак" стал одним из претендентов на плей-офф Лиги Чемпионов, пусть и не все получилось у подопечных Карреры в следующих матчах.

Ювентус – Реал 1:4 (Лига Чемпионов, финал, 03.06.2017)

Подопечные Зидана получили возможность войти в историю, дважды подряд выиграв титул сильнейшей команды Европы. На пути их стоял "Ювентус" и Буффон, собравшие многомиллионные симпатии нейтральных болельщиков. Однако этот матч наглядно продемонстрировал, что "Реал" абсолютно заслуженно доминирует в клубном футболе. Мадридцы уверенно разобрались со своим соперником, хотя интриги и борьбы также было предостаточно: красивые голы, симуляция, удаление и послематчевая грусть Буффона – все это останется в памяти болельщиков на долгие годы.

Ливерпуль – Спаратак 7:0 (Лига Чемпионов, групповой этап, 06.12.2017)

Для выхода в стадию плей-офф московскому "Спартаку" нужно было побеждать "Ливерпуль" на его стадионе, однако эта задача стала непосильной для гостей "Энфилда". Мерсисайдцы просто раздавили своего соперника, отправив в его ворота 7 безответных мячей. Матч можно было заканчивать уже по итогам первого тайма, когда счет стал 3:0, но подопечным Клоппа этого было мало. Феерическая игра в исполнении одной команды и откровенные провалы на всех участках поля в исполнении второй привели к откровенному позору "Спартака", который вряд ли забудется спустя даже долгие годы.

Боруссия Дортмунд – Шальке 4:4 (13-й тур Бундеслиги, 23.04.2017)

Последнее рурское дерби получилось просто феноменальным. Хромающие в чемпионате дортмундцы забили 4 безответных гола в ворота "Шальке" за первые 45 минут. Казалось, все в этом матче ясно, однако гельзенкирхенцы каким-то непостижимым образом сумели сравнять счет. Удаление Обамеянга, возвращение на поле травмированного Харита, гол на последних минутах – это нужно было видеть, а лучше еще несколько раз пересмотреть.

Бристоль Сити – Манчестер Юнайтед 2:1

Все уже наверное слышали историю о том, как клуб из Чемпионшипа на 93-й минуте выбил "Манчестер Юнайтед" из розыгрыша Кубка Лиги. Моуринью после матча сказал, что футболисты "Бристоля" боролись так, словно это была игра всей их жизни, и он не ошибся. После финального свистка творилось настоящее безумие: болельщики выбежали на поле, главный тренер хозяев в объятиях кружил болбоя, а сам Жозе поспешил покинуть стадион, не желая наслаждаться чужим праздником.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
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