Топ-10 неожиданных, но ставших успешными, трансферов лета 2017

Представляем рейтинг неожиданных трансферов прошлого лета, которые впоследствии стали весьма успешными для клубов, которые их провернули.

10. ХЕСУС НАВАС

Откуда: "Манчестер Сити"

Куда: "Севилья"

За сколько: бесплатно

Возраст: 31

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона 2017/2018: 15 матчей, 1 гол, 2 ассиста

9. НЕМАНЬЯ МАТИЧ

Откуда: "Челси"

Куда: "Манчестер Юнайтед"

За сколько: 44,7 миллиона евро

Возраст: 29

Позиция на поле: опорный полузащитник

Статистика сезона 2017/2018: 16 матчей, 3 ассиста

8. МАКСИМИЛИАН ФИЛИПП

Откуда: "Фрайбург"

Куда: "Боруссия" (Дортмунд)

За сколько: 20 миллионов евро

Возраст: 23

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона 2017/2018: 14 матчей, 5 голов, 5 ассистов

7. СЕАД КОЛАШИНАЦ

Откуда: "Шальке"

Куда: "Арсенал"

За сколько: бесплатно

Возраст: 24

Позиция на поле: левый защитник

Статистика сезона 2017/2018: 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста

6. ЖОФФРЕЙ КОНДОГБИЯ

Откуда: "Интер"

Куда: "Валенсия"

За сколько: аренда

Возраст: 24

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика сезона 2017/2018: 8 матчей, 2 гола, 1 ассист

5. МАРИАНО ДИАС

Откуда: "Реал"

Куда: "Лион"

За сколько: 8 миллионов евро

Возраст: 24

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона 2017/2018: 13 матчей, 8 голов

4. РИЧАРЛИСОН

Откуда: "Флуминенсе"

Куда: "Уотфорд"

За сколько: 12,4 миллиона евро

Возраст: 20

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона 2017/2018: 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста

3. СИМОНЕ ДЗАДЗА

Откуда: "Ювентус"

Куда: "Валенсия"

За сколько: 16 миллионов евро

Возраст: 26

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона 2017/2018: 10 матчей, 9 голов

2. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ

Откуда: ПСЖ

Куда: "Валенсия"

За сколько: аренда

Возраст: 20

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона 2017/2018: 11 матчей, 3 гола, 5 ассистов

1. ПАУЛИНЬО

Откуда: "Гуанчжоу Эвергранд"

Куда: "Барселона"

За сколько: 40 миллионов евро

Возраст: 29

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика сезона 2017/2018: 13 матчей, 3 гола, 1 ассист

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