Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Готовясь к предстоящему Чемпионату Мира 2018-го года, участники которого в прошлую пятницу узнали своих соперников по групповому этапу турнира, популярное издание FourFourTwo представило рейтинг перспективных игроков, имеющих наивысшие шансы заявить о себе на предстоящем Мундиале. Вот как он выглядит.

ЛЕОН ГОРЕТЦКА ("Шальке", Германия)

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 22

Статистика выступлений за сборную: 12 матчей, 6 забитых мячей, 2 результативные передачи

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 12 матчей, 4 забитых мяча, 1 результативная передача

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 23 миллиона евро

ГОНСАЛУ ГЕДЕШ ("Валенсия", Португалия)

Позиция: вингер

Возраст: 21

Статистика выступлений за сборную: 5 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 14 матчей, 3 забитых мяча, 5 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 17 миллионов евро

КАРОЛЬ ЛИНЕТТЫ ("Сампдория", Польша)

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 22

Статистика выступлений за сборную: 18 матчей, 1 забитый мяч

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 11 матчей, 3 забитых мяча

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 7,5 миллиона евро

ДЕНИС ЗАКАРИА ("Боруссия" Менхенгладбах, Швейцария)

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 21

Статистика выступлений за сборную: 9 матчей

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 16 матчей, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 12 миллионов евро

ИРВИНГ ЛОСАНО (ПСВ, Мексика)

Позиция: вингер

Возраст: 22

Статистика выступлений за сборную: 24 матча, 7 забитых мячей, 1 результативная передача

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 15 матчей, 11 забитых мячей, 5 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 15 миллионов евро

РОДРИГО БЕНТАНКУР ("Ювентус", Уругвай)

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 20

Статистика выступлений за сборную: 4 матча

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 11 матчей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 9 миллионов евро

ПИОНЕ СИСТО ("Сельта", Дания)

Позиция: вингер

Возраст: 22

Статистика выступлений за сборную: 10 матчей, 2 результативные передачи

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 14 матчей, 2 забитых мяча, 9 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 5 миллионов евро

АЛИРЕЗА ДЖАХАНБАХШ (АЗ, Иран)

Позиция: вингер

Возраст: 24

Статистика выступлений за сборную: 32 матча, 4 забитых мяча, 2 результативные передачи

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 15 матчей, 4 забитых мяча, 10 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 5,5 миллиона евро

СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ ("Лацио", Сербия)

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 22

Статистика выступлений за сборную: 2 матча

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 18 матчей, 5 забитых мячей, 2 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 30 миллионов евро

АМИН ХАРИТ ("Шальке", Марокко)

Позиция: плеймейкер

Возраст: 20

Статистика выступлений за сборную: 2 матча

Статистика выступлений за клуб в сезоне: 14 матчей, 2 забитых мяча, 4 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 8 миллионов евро

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