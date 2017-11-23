Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

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Топ-10 полузащитников в истории Лиги ЧемпионовНа этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и определил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа. Представляем топ-10 полузащитников ЛЧ.

10. ФРЭНК ЛЭМПАРД

Клубы: "Челси", "Манчестер Сити"

Статистика в турнире: 105 матчей, 23 забитых мяча, 28 результативных передач

Победы в турнире: 2012 год

9. ДЕКУ

Клубы: "Порту", "Барселона", "Челси"

Статистика в турнире: 75 матчей, 13 забитых мячей, 10 результативных передач

Победы в турнире: 2004, 2006 годы

8. ПОЛ СКОУЛЗ

Клубы: "Манчестер Юнайтед"

Статистика в турнире: 124 матча, 24 забитых мяча, 9 результативных передач

Победы в турнире: 1999, 2008 годы

7. АНДРЕА ПИРЛО

Клубы: "Интер", "Милан", "Ювентус"

Статистика в турнире: 107 матчей, 8 забитых мячей, 13 результативных передач

Победы в турнире: 2003, 2007 годы

6. СТИВЕН ДЖЕРРАРД

Клубы: "Ливерпуль"

Статистика в турнире: 74 матча, 21 забитый мяч, 12 результативных передач

Победы в турнире: 2005 год

5. СЕРХИО БУСКЕТС

Клубы: "Барселона"

Статистика в турнире: 89 матчей, 4 забитых мяча, 6 результативных передач

Победы в турнире: 2009, 2011, 2015 годы

4. КЛАРЕНС ЗЕЕДОРФ

Клубы: "Аякс", "Реал", "Интер", "Милан"

Статистика в турнире: 124 матча, 11 забитых мячей, 21 результативная передача

Победы в турнире: 1995, 1998, 2003, 2007 годы

3. АНДРЕС ИНЬЕСТА

Клубы: "Барселона"

Статистика в турнире: 126 матчей, 11 забитых мячей, 30 результативных передач

Победы в турнире: 2006, 2009, 2011, 2015 годы

2. ЗИНЕДИН ЗИДАН

Клубы: "Ювентус", "Реал"

Статистика в турнире: 80 матчей, 14 забитых мячей, 31 результативная передача

Победы в турнире: 2001 год

1. ХАВИ

Клубы: "Барселона"

Статистика в турнире: 151 матч, 11 забитых мячей, 31 результативная передача

Победы в турнире: 2006, 2009, 2011, 2015 годы

Не пропустите: топ-10 защитников в истории Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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