ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 1

Недавно английское издание Mirror опубликовал рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов. Список был основан по данным авторитетного издания Forbes. Редакция Soccernews решила проследить деятельность всех этих людей, кратко описать их жизненный путь и посмотреть, сколько же денег было вложено в развитие футбола.

10. Джо Льюис ("Тоттенхэм")

Ориентировочное состояние: 4 миллиарда 300 миллионов евро

Потратил на трансферы (с 2007 года): 833 млн евро

Самая дорогая покупка: Давинсон Санчес (40 млн евро)

Все знают как "Тоттенхэм" относиться к деньгам. За последнее время они не сделали ни одного трансфера. Главной причиной (и официальной!) является строительство стадиона, но, на самом деле, вопрос полностью лежит на исполнительном директоре Даниэле Леви. Все знают, что во время веления трансферов он торгуется за каждый цент и выжимает максимум из потенциальных покупателей. При чем здесь Леви, спросите вы. Отвечаем: исполнительный директор является партнером Джо Льиса. Они являются владелями компании ENIC Group – британской инвестиционной компанией, которая специализируется на спортивном и медиа секторах. История Льиса достаточно интересна: он покинул школу в 15 лет и начал помогать своему отцу в бизнесе, после чего перенял его и сделав глобальное расширение. Несколько продаж и покупок привели его в сферу инвестиций, а знаменитое удешевление британского фунта, которое в исторической ретроспективе называют "черная среда", сделало из Льюиса миллиардера. В 2007 году он начал выкупать акции "Тоттенхэма", а через несколько лет стал главным человеком в клубе. Кроме того, его компания владеет акциями многих европейских клубов: шотландского "Рейнджерса", пражской "Славии", грецкого АЕКа и других.

9. Чжан Цзиньдун ("Интер" Милан, "Цзянсу Сунин")

Ориентировочное состояние: 5 миллиардов 900 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 2018 года): 7,5 млн евро

Самая дорогая покупка: Эндрю Гравильон (7,5 млн евро)

Чжан Цзиньдун является президентом "Сунь Ян Коммерс Групп". Эта компания занимается розничной торговлей, и является крупнейшим предприятием Китая в этой сфере. Через более чем 1700 магазинов в 700 городов мира проходят бытовая техника, косметика, книги и многое другое. В связи с развитием китайской экономики многие бизнесмены из этой среды пошли на Запад. Чжан Цзиньдун не стал исключением и даже приобрел в Европе контрольный пакет акций миланского "Интера". Пока его менеджерские успехи не так видны, как экономические. Да и, кроме того, управление клубом он сразу же передал своему 26-летнему сыну Джану.

8. Шахид Хан ("Фулхэм")

Ориентировочное состоянии: 6 миллиардов в 200 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 2013 года): 215 млн евро

Самая дорогая покупка: Жан-Мишель Сери (30 млн евро)

Шахид Хан, несмотря на свою восточную фамилию и корни, является американским предпринимателем. Начало его бизнес деятельности было связано с торговлей посуды, но в итоге он существенно вырос и стал 217 самым богатым человеком в мире. Видимо, именно это событие и заставило его возрадоваться и купить английский "Фулхэм". Разные источники называют разные суммы сделки: от 150 до 200 млн евро (почти как Неймара купить). Таким образом, Хан дополнил свою спортивную империю, в которой уже находились акции регбийной команды "Ягуарс", а также организаций, связанных с рестлингом. В рамках "Фулхэма" Хан предпочитал постепенное развитие, но после выхода команды в АПЛ погорячился и "влил" в новых игроков больше 100 млн евро. Результат себя не оправдал: "дачники" уже вылетели и следующий сезон начнут в Чемпионшипе.

7. Нассер Аль-Хеллаифи (ПСЖ)

Ориентировочное состоянии: 7 миллиардов евро

Потрачено на трансферы (с 2011 года): 1 млрд 150 млн евро

Самая дорогая покупка: Неймар (222 млн евро)

Совершенно неожиданный факт, который поверг бы многих в шок. Нынешний владелец ПСЖ – один из самых успешных теннисистов в истории Катара. После завершения спортивной карьеры Нассер Аль-Хеллаифи решил уйти в менеджмент и к 31 году стал генеральным директором телекомпании Аль-Джазира. Позже он запустил кучу своих каналов, заключил контракты относительно показа спортивных мероприятий по всему мира, а также вошел в федерацию тенниса Катара. Неизвестно, как Нассер вошел в французский футбол, ведь многие издания сообщают о непрозрачности этого процесса. Но факт остается фактом: с 2011 года ПСЖ у него в руках, а инвестиции в французский футбол, как говорят, помогли Катару получить Чемпионат Мира 2022, его связи постоянно растут, денежная масса тоже, но ПСЖ все еще не может выиграть что-то более серьезное, чем чемпионат Франции.

6. Стэн Кронке ("Арсенал")

Ориентировочное состоянии: 7 миллиардов 300 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 2018 года): 2,5 млн евро

Самая дорогая покупка: Денис Суарес (2,5 млн евро)

История Кронке является довольно длинной и запутанной. Если говорить в общих чертах, то этот бизнесмен владеет частицей акций "Арсенала" еще с 2007 года, и все это время занимался постоянным наращиванием доли клуба, не будучи в нем главным человеком. Единолично возглавить "канониров" удалось лишь на рубеже прошлого и текущего сезона, когда Кронке выкупил остаток акций у главного человека клуба Алишера Усманова. Как заявляют авторитетные СМИ, сделка обошлась в 550 млн евро. Именно из-за этого, кстати, самым большим вложением Кронке в клуб является приглашение Дениса Суареса из "Барселоны". Стэн Кронке, как и Шахид Хан, является владельцем целой спортивной империи, кроме "Арсенала" в его владении находятся баскетбольный клуб "Денвер", футбольным и хоккейным клубами из Колорадо. Все это объединяется под крышей компании Kroenke Sports Enterprises.