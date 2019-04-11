ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 2

Недавно редакция Soccernews начала рассказывать о 10 самых богатых владельцах футбольных клубов. Сегодня предлагаем ознакомится со второй частью списка.

5. Роман Абрамович ("Челси")

Ориентировочное состояние: 9 миллиардов 400 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 2003 года): 1,9 млрд евро

Самая дорогая покупка: Кепа Ариссабалага (2,5 млн евро)

Российский миллиардер начал предпринимательскую деятельность еще в подростковом возрасте, но стал по-настоящему известным в 90-ых, когда занялся нефтегазовой промышленностью. Стартовый капитал удалось накопить за счет предыдущего бизнеса – изготовление "полимерных" игрушек. Нефтегазовый бизнес сделал из Абрамовича одного из самых влиятельных людей России, а с течением лет он даже стал губернатором Чукотки. Однако, задерживаться в России олигарх не стал, и в 2003 году перебрался в "Лондон", где и купил "Челси" за, как говорят, 140 миллионов евро. Как известно, именно за Абрамовичем последнее слово в клубе, когда речь идет о назначениях или трансферах. Российский миллиардер прославился тем, что не жалует тренеров, и готов увольнять их уже спустя несколько провалов (самый яркий пример – Андре Вилаш-Боаш). С другой стороны, финансы Абрамовича помогли "Челси" стать топ-клубом, выиграть несколько кубков АПЛ и победить в Лиге Чемпионов. VK

4. Филипп Аншутц ("Лос-Анджелес Гэлекси")

Ориентировочное состояние: 11 миллиардов 400 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 1996 года): 20 млн евро

Самая дорогая покупка: Джовани Дос Сантос (6,5 млн евро)

Филипп Аншутц никогда не дет интервью, он является одним из самых видных американских магнатов и один из самых известных филантропов в мире. Как известно, большая часть состояния Филиппа идет на пожертвования, в том числе на медицину и образование. В то же время Аншутц постоянно умножает свои богатства. Прямо сейчас под крылом компании Anschutz Corp. находятся энергетические предприятия, компании в сфере недвижимости, транспорта, кино, массовых медиа, спорта и многого другого. С именем Филиппа Аншутца также связана дата рождения большого американского футбола – 17 декабря 1993 года. Миллиардер был одним из инициаторов создания этой организации, а также образования множества команд, самой известной из которых является "Лос-Анджелес Гелэкси". Кроме того, именно Аншутц запустил в Америке процедуру раскручивания лиги за счет приглашения звезд, которым уже исполнилось 30. Его первым проектом стал Дэвид Бэкхем, который и открыл эпоху так называемых "заработков" в экзотических футбольных странах. Сегодня Филипп участвует в открытии множества стадионов и баз по всей стране. Короче говоря, активно инвестирует в спорт. Так держать!

3. Семья Аньелли ("Ювентус")

Ориентировочное состояние: 11 миллиардов 800 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 1923 года): больше 2 млрд евро

Самая дорогая покупка: Криштиану Роналду (117 млн евро)

Семья Аньелли славится тем, что является одной из самых зажиточных в "Италии", владеет футбольным клубом "Ювентус" и концерном ФИАТ. Стоит сказать, что работники автомобильного завода не довольны таким набором владений, ведь любой трансфер команды отражается на том, что их зарплата не растет, несмотря на постепенное всемирное обесценивание денег. Можно вспомнить знаменитую забастовку после покупки Криштиану Роналду, которая [забастовка], однако, ничем не закончилась. Кстати, поскольку владение клубом производится с 1923 года (сам клуб был основан в 1897 г.), очень сложно посчитать, сколько владельцы потратили на переходы футболистов, ведь знаменитая сегодня система оценки и продажи футболиста заработала лишь в конце 70-ых годов. До этого средством обмена могли быть не деньги, а, к примеру, дорогие вещи. В связи с владением семьи Аньелли к клубу прикрепилось и нынешнее прозвище – "старая синьора" (как известно, в итальянском языке слово "Ювентус" имеет женский род, потому "синьора", а не "синьора"). Новая эра команды началась в 2010 году с приходом во главу команды Андреа Аньелли. Он смог возродить "Юве" после падения в низший дивизион, и уже почти 10 лет не подпускает другие итальянские команды на свой уровень.

2. Шейх Мансур ("Манчестер Сити")

Ориентировочное состояние: 19 миллиардов 400 миллионов евро

Потрачено на трансферы (с 1923 года): 1,7 млрд евро

Самая дорогая покупка: Кевин Де Брюйне (76 млн евро)

У каждого должен быть свой шейх! В русском языке это слово чаще всего ассоциируется с колоссальным богатством, которое было добыто за счет рождения на Аравийском полуострове. Стоит сказать, что история Шейха Мансура именно такова. Он является пятым сыном эмира ОАЭ, а потому строить свой бизнес с нуля эму не пришлось. В 90-ых он уехал в США, чтобы получить образование в области политологии, а после возвращения быстро пошел вверх по административным должностях и вошел в число самых влиятельных людей мира. "Манчестер Сити" был куплен им в 2008 году и практически сразу началась эра больших перестроек. В первую очередь, стоит сказать, что усилиями Мансура в "Сити" очень быстро появился новый стадион. Дальше пошли траты. Первая закупка, "вишенками" которой считались Робиньо и Найджел Де Йонг, не прижилась, а вот вторая порция звезд во главе с Давидом Сильвой, Яя Туре и иже с ними начала строить фундамент для дальнейших английских трофеев. Теперь цель "горожан" – Лига Чемпионов.

1. Дитрих Матешиц ("Ред Булл Зальцбург" и "РБ Лейпциг")

Ориентировочное состояние: 20 миллиардов 300 миллионов евро

Потрачено на трансферы (в обеих клубах): 1 млрд евро

Самая дорогая покупка: Наби Кейта (30 млн евро)

Может ли быть кто-то богаче арабских шейхов? Дитрих Матешиц доказал, что да! Особенно, если ты производишь энергетические напитки. Но до них дело дошло не сразу до 40 лет он работал менеджеров в одной из компаний, которая производила зубную пасту. Однако позже узнал об энергетическом напитке, рецепт которого был разработан в Таиланде, вложил в него [напиток] большую часть своих денег, а уже скоро зарегистрировал торговую марку "Ред Булл". Сейчас в руках Матешица клубы "РБ Зальцбург" и "РБ Лейпциг", которые взаимодействуют внутри своей системы, имеют общий вектор развития, а также являются "фарм-клубами" друг для друга. К примеру, футболисты, которые заиграли в Зальцбурге, довольно быстро отправляются в Германию. Именно в этой стране, кстати, у Матешица было больше всего проблем с образованием клуба. Эту долгую историю мы расскажем в отдельном материале.