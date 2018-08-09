Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составов

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Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составовСогласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt, самые дорогие составы имеют:

1. "Барселона" - 1,18 миллиарда евро
2. "Манчестер Сити" - 1,05 миллиарда евро
3. "Реал" - 992,3 миллиона евро
4."Челси" - 941 миллион евро
5. "Ливерпуль" - 907,5 миллиона евро
6. "Манчестер Юнайтед" - 846 миллионов евро
7. "Бавария" - 844,65 миллиона евро
8. "Тоттенхэм" - 834, 5 миллиона евро
9. "Атлетико" - 833 миллиона евро
10. ПСЖ - 832,2 миллиона евро

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Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
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