Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составов
Согласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt, самые дорогие составы имеют:
1. "Барселона" - 1,18 миллиарда евро
2. "Манчестер Сити" - 1,05 миллиарда евро
3. "Реал" - 992,3 миллиона евро
4."Челси" - 941 миллион евро
5. "Ливерпуль" - 907,5 миллиона евро
6. "Манчестер Юнайтед" - 846 миллионов евро
7. "Бавария" - 844,65 миллиона евро
8. "Тоттенхэм" - 834, 5 миллиона евро
9. "Атлетико" - 833 миллиона евро
10. ПСЖ - 832,2 миллиона евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Кардифф Сити
|0
|0
|6
|Челси
|0
|0
|7
|Кристал Пэлас
|0
|0
|8
|Эвертон
|0
|0
|9
|Фулхэм
|0
|0
|10
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|11
|Лестер Сити
|0
|0
|12
|Ливерпуль
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Вулверхэмптон
|0
|0