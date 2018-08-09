Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составов

Согласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt, самые дорогие составы имеют:

1. "Барселона" - 1,18 миллиарда евро

2. "Манчестер Сити" - 1,05 миллиарда евро

3. "Реал" - 992,3 миллиона евро

4."Челси" - 941 миллион евро

5. "Ливерпуль" - 907,5 миллиона евро

6. "Манчестер Юнайтед" - 846 миллионов евро

7. "Бавария" - 844,65 миллиона евро

8. "Тоттенхэм" - 834, 5 миллиона евро

9. "Атлетико" - 833 миллиона евро

10. ПСЖ - 832,2 миллиона евро

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