Топ-10 самых дорогих переходов трансферного окна

В Европе закрылось трансферное окно. Самым дорогим трансфером стал переход полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси" за 80 миллионов евро. На втором месте трансфер защитника Рубена Диаша из "Бенфики" в "Манчестер Сити" за 68 миллионов евро. Третий - нападающий Тимо Вернер, перешедший из "РБ Лейпциг" в "Челси" (53 миллиона евро).

Топ-10 самых дорогих переходов этого трансферного окна выглядит следующим образом:

1. Кай Хавертц ("Байер" - "Челси", 80 миллионов евро).

2. Рубен Диаш ("Бенфика" - "Манчестер Сити", 68 млн).

3. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг" - "Челси", 53 млн).

4. Бен Чилуэлл ("Лестер" - "Челси", 50,2 млн).

5. Томас Партей ("Атлетико" - "Арсенал", 50 млн).

6. Натан Аке ("Борнмут" - "Манчестер Сити", 45,3 млн).

7. Диогу Жота ("Вулверхэмптон" - "Ливерпуль", 44,7 млн).

8. Донни ван де Бек ("Аякс" - "Манчестер Юнайтед", 39 млн).

9. Нелсон Семеду ("Барселона" – "Вулверхэмптон", 30 млн).

10. Ферран Торрес ("Валенсия" - "Манчестер Сити", 23 млн).

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