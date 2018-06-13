Топ-10 самых дорогих сборных Чемпионата Мира-2018

Уже завтра состоится первый матч Чемпионата Мира, который будет принимать Россия. Хозяева турнира начнут мундиаль игрой против Саудовской Аравии.

В преддверии старта турнира футбольная обсерватория CIES представила рейтинг самых дорогих команд, которые примут в нем участие. Представляем первую десятку этого списка.

10. Хорватия - 416 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Иван Ракитич (68 миллионов евро)

9. Уругвай - 529 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Луис Суарес (120 миллионов евро)

8. Португалия - 656 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Криштиану Роналду (103 миллиона евро)

7. Бельгия - 835 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Кевин Де Брюйне (167 миллионов евро)

6. Германия - 895 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Марк-Андре тер Штеген (101 миллион евро)

5. Аргентина - 925 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Лионель Месси (184 миллиона евро)

4. Испания - 965 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Сауль Ньигес (101 миллион евро)

3. Бразилия - 1 миллиард 269 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Неймар (196 миллионов евро)

2. Англия - 1 миллиард 386 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Харри Кейн (201 миллион евро)

1. Франция - 1 миллиард 410 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Килиан Мбаппе (187 миллионов евро)

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