Топ-10 самых дорогих сборных Чемпионата Мира-2018

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Топ-10 самых дорогих сборных Чемпионата Мира-2018Уже завтра состоится первый матч Чемпионата Мира, который будет принимать Россия. Хозяева турнира начнут мундиаль игрой против Саудовской Аравии.

В преддверии старта турнира футбольная обсерватория CIES представила рейтинг самых дорогих команд, которые примут в нем участие. Представляем первую десятку этого списка.

10. Хорватия - 416 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Иван Ракитич (68 миллионов евро)

9. Уругвай - 529 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Луис Суарес (120 миллионов евро)

8. Португалия - 656 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Криштиану Роналду (103 миллиона евро)

7. Бельгия - 835 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Кевин Де Брюйне (167 миллионов евро)

6. Германия - 895 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Марк-Андре тер Штеген (101 миллион евро)

5. Аргентина - 925 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Лионель Месси (184 миллиона евро)

4. Испания - 965 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Сауль Ньигес (101 миллион евро)

3. Бразилия - 1 миллиард 269 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Неймар (196 миллионов евро)

2. Англия -  1 миллиард 386 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Харри Кейн (201 миллион евро)

1. Франция -  1 миллиард 410 миллионов евро

Самый дорогой игрок - Килиан Мбаппе (187 миллионов евро)

Не пропустите: семь рекордов, которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru

Комментарии
Бехруз

Я хочу стать футболистом.Я очень люблю футбол.Я сейчас тринирубс футбол в Памире

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Рик

Тер Штеген дороже Нойера?

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Пьянь

Дороже. Ты Нойера давно на поле видел?

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Machine

Это не рейтинг, а гамно.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
2 Саудовская Аравия 0 0
3 Египет 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
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