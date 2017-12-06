Топ-10 самых недооцененных игроков текущего сезона в АПЛ

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Топ-10 самых недооцененных игроков текущего сезона в АПЛПопулярное издание FourFourTwo представило рейтинг самых недооцененных игроков текущего сезона в английской Премьер-Лиге. В него были включены футболисты, которые играют важную роль для своих команд, оставаясь при этом не замеченными. Вот как данный рейтинг выглядит.

10. АХМЕД ХЕГАЗИ

Клуб: "Вест Бромвич Альбион"

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 15 матчей, 1 забитый мяч

9. ДЖОНАТАН ХОГГ

Клуб: "Хаддерсфилд Таун"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 9 матчей

8. ЙОАН КАБАЙ

Клуб: "Кристал Пэлас"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 12 матчей

7. ДЖОРДАН ПИКФОРД

Клуб: "Эвертон"

Позиция: вратарь

Статистика сезона: 15 матчей, 28 пропущенных мячей

6. ДЖО ГОМЕС

Клуб: "Ливерпуль"

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 11 матчей, 1 результативная передача

5. КИКО ФЕМЕНИЯ

Клуб: "Уотфорд"

Позиция: правый защитник

Статистика сезона: 14 матчей

4. СТИВЕН ДЭВИС

Клуб: "Саутгемптон"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 14 матчей, 3 забитый мяча, 1 результативная передача

3. ДЖЕЙМС ТАРКОВСКИ

Клуб: "Бернли"

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 15 матчей

2. ВИЛФРЕД НДИДИ

Клуб: "Лестер"

Позиция: опорный полузащитник

Статистика сезона: 15 матчей, 2 результативные передачи

1. ААРОН РЭМЗИ

Клуб: "Арсенал"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 14 матчей, 3 забитых мяча, 8 результативных передач

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1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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