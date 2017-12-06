Топ-10 самых недооцененных игроков текущего сезона в АПЛ

Популярное издание FourFourTwo представило рейтинг самых недооцененных игроков текущего сезона в английской Премьер-Лиге. В него были включены футболисты, которые играют важную роль для своих команд, оставаясь при этом не замеченными. Вот как данный рейтинг выглядит.

10. АХМЕД ХЕГАЗИ

Клуб: "Вест Бромвич Альбион"

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 15 матчей, 1 забитый мяч

9. ДЖОНАТАН ХОГГ

Клуб: "Хаддерсфилд Таун"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 9 матчей

8. ЙОАН КАБАЙ

Клуб: "Кристал Пэлас"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 12 матчей

7. ДЖОРДАН ПИКФОРД

Клуб: "Эвертон"

Позиция: вратарь

Статистика сезона: 15 матчей, 28 пропущенных мячей

6. ДЖО ГОМЕС

Клуб: "Ливерпуль"

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 11 матчей, 1 результативная передача

5. КИКО ФЕМЕНИЯ

Клуб: "Уотфорд"

Позиция: правый защитник

Статистика сезона: 14 матчей

4. СТИВЕН ДЭВИС

Клуб: "Саутгемптон"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 14 матчей, 3 забитый мяча, 1 результативная передача

3. ДЖЕЙМС ТАРКОВСКИ

Клуб: "Бернли"

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 15 матчей

2. ВИЛФРЕД НДИДИ

Клуб: "Лестер"

Позиция: опорный полузащитник

Статистика сезона: 15 матчей, 2 результативные передачи

1. ААРОН РЭМЗИ

Клуб: "Арсенал"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 14 матчей, 3 забитых мяча, 8 результативных передач

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