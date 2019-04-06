ТОП-10 самых непродуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1

В прошлый раз редакция Soccernews рассказывала своим читателям о самых продуктивных клубах Лиги Чемпионов.

Первая часть материала с местами 10-6 находится по этой ссылке.

Вторая часть с местами 5-1 лежит здесь.

Сегодня мы решили рассказать о самых непродуктивных командах самого престижного европейского клубного турнира, то есть о клубах, которые участвовали в Лиге Чемпионов чаще остальных, но так ничего и не выиграли.

10. "Арсенал" Лондон (21 участие)

Арсен Венгер строил английскую "Барселону", добывал с ней золотые медали АПЛ, но вот до главного европейского кубка дотянуться так и не смог. Имя Арсена Венгера находится здесь по двум причинам. Во-первых, именно при нем "канониры" стали считаться поистине топ-клубом и добыли бОльшую часть путевок в основной раунд Лиги Чемпионов. Во-вторых, именно при нем "Арсенал" доходил до финала. В сезоне 2005/06 великолепная команда с Анри, Пиресом и молодым Фабрегасом в составе пропустила всего 2 гола на групповом этапе вместе с "Аяксом", "Туном" и "Спартой", прошла "Реал", "Ювентус" и "Вильярреал" в плей-офф, но в итоге уступила "Барселоне" Франка Райкарда, в составе которой еще не было Месси, а Хави и Иньеста сидели на скамейке на правах молодого усиления. Сейчас к тем временам ведет долгий путь, а "канониры" все чаще проигрывают борьбу за зону ЛЧ более "денежным" соперникам из Премьер-лиги.

9. "Спортинг" Лиссабон (21 участие)

Лиссабонский "Спортинг" провел 92 игры в рамках Лиги Чемпионов, но этого все равно не хватило, чтобы дойти хотя бы до полуфинала. До сих порт лучшим достижением "львом" является четвертьфинал сезона 1982/83. Однако, по сегодняшним временам это достижение не является столь ценным, ибо в 1983 году португальцы прошли всего лишь 2 раунда (формат Кубка Европейских Чемпионов копировал олимпийскую систему), со скрипом пройдя хорватское "Динамо" и болгарское ЦСКА. Что касается последних 12 лет, то "Спортинг" всего лишь 1 раз выходил в раунд плей-офф – в сезоне 2008/09 – и был сразу же бит "Баварией" с общим счетом 12:1. Вот такая невеселая и, что самое главное, не совсем продуктивная история.

8. "Галатасарай" (25 участий)

Турецкие команды славны тем, что могут устроить шоу из ничего, или провалится там, где от них этого никто не ждет. Тем не менее, это умение не помогло выиграть Лигу Чемпионов ни одному турецкому клубу. Ближе всего к этому достижению был "Галатасарай", который в сезоне 1988/89 дошел до полуфинала, уступив за шаг до главного матча одной из сильнейших команд Европы по тем временам – румынской "Стяуа". В остальном успехи "львов" предельно скромные. В последних 11 розыгрышах Лиги Чемпионов, которые растянулись на 19 лет, команда из Стамбула смогла дважды выйти в четвертьфинал турнира – в сезонах 2000/01 и 2012/13. Интересно, что в обеих случаях "Галатасарай" не смог создать должного сопротивления мадридскому "Реалу", и оба раза проигрывал с одинаковым счетом 5:3.

7. "Фенербахче" (26 участий)

Несмотря на то, что "Фенербахче" принимал участие в основных раундах Лиги Чемпионов на 1 раз больше, чем "Галатасарай", турецкий гранд не может похвастаться даже полуфиналом. Величайшим достижением "желтых канареек" стал четвертьфинал сезона 2007/2008. В 1/8 "Фенербахче" смог переиграть "Севилью" в серии пенальти, а вот дать отпор будущему финалисту в лице "Челси" (да-да, легендарный промах Терри в серии пенальти против "Манчестер Юнайтед" случился именно в этом сезоне) не удалось, даже несмотря на домашнюю победу 2:1. В том составе "канареек" выступали такие люди, как Кежман, Шентюрк или Казим-Ричардс. Что интересно, после ребрендинга Кубка Европейских Чемпионов в Лигу Чемпионов, "Фенербахче" 14 раз выходил в Лигу Чемпионов, всего 5 раз попадал в группу, и всего раз из нее выходил. Никакими грандиозными успехами здесь и не пахнет! Сейчас "Фенербахче" переживает не лучшие времена, в следующем сезоне клуб и вовсе останется без еврокубков, ибо дела в чемпионате идут из рук вон плохо. А Лигу Европы больше не выиграть, ведь еще в 1/16 "канарейки" были биты "Зенитом".

6. "Спарта" Прага (27 участий)

Некогда чешская "Спарта" могла считаться боевой единицей европейского футбола, но последний раз такое утверждение подходило к ней в 80-ых годах прошлого столетия. После ребрендинга Лиги Чемпионов чехи 6 раз играл на групповом этапе и только раз проходили в плей-офф – в сезоне 2003/2004, когда в последнем туре удалось победить "Лацио" и одним махом обскакать как итальянцев, так и турецкий "Бешихташ". Что касается лучших достижений, то 3 раза "красные" доходили до четвертьфинала – в сезонах 1965/66, 1967/68 и 1984/85. Первые два случая были совсем уж давно, поэтому о них прост никто не вспоминает, а вот третий многие фанаты помнят, ведь в 1985 году "Спарта" не дошла до поздних стадий только из-за будущего финалиста "Ювентуса", которого даже смогла выиграть у себя дома со счетом 1:0. Это не помогло, ведь в первом гостевом матче "старая синьора" разобралась с "железными" – 3:0.

Продолжение следует!