ТОП-10 самых продуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1

Лига Чемпионов давно вышел за пределы обычного футбольного турнира. Это бренд, который в течении не одного десятилетия презентует себя во всем мире, привлекает спонсоров, аудиторию, большие деньги и лучшие команды. Сегодня редакция Soccernews начинает серию материалов о самых заметных участниках этого турнира. В первых двух частях говорим о самых продуктивных командах, которые имеют самый большой процент побед относительно участий (примечание – в списке использованы и те команды, которые принимали участие и выигрывали Кубок Европейских Чемпионов).

10. "Аякс" Амстердам (35 участий, 4 победы). Эффективность – 11,4%

Успехи амстердамского "Аякса" трудно назвать актуальными, поскольку все они касаются прошлого века, но при этом нельзя не отметить важность этих успехов. В первую очередь, для футбольной истории и для системы развития футбольных тактик. Три первых трофея "божьи сыновья" завоевали в свою "золотую эпоху" 1962-1973 гг. 4 финала в течении 5 лет и 3 выигрыши были достигнуты благодаря усилиям Ринуса Михелса – отца тотального футбола. Именно в "Аяксе" впервые на самом высоком уровне применялась система, которую сегодня используют многие мировые команды, и которая лежит в основе множества футбольных тактик. Не последним элементом в этой системе был Йоханн Кройфф, который сначала внедрялся в тотальный футбол как игрок, а вскоре развил его как главный тренер. Четвертый и последний триумф "Аякса" в современной истории – это победа над "Миланом" в 1995 году. Был еще финал в 1996, но тогда "божьи сыновья" не смогли выиграть "Ювентус" в серии пенальти. Главной чертой того "Аякса" была молодая гвардия игроков, среди которых такие легенды как братья Де Буры, Овермарс, Давидс, Блинд, Ван Дер Сар, Клюйверт и другие. Ну и, конечно, нельзя не отметить главного тренера Луи Ван Гаала, который только начинал свой тренерский путь и именно работа в "Аяксе" прибавила к его фамилии приставку "топ".

9. "Бавария" Мюнхен (35 участий, 5 побед). Эффективность – 14,3%

"Бавария" является той самой командой, которая приняла эстафету мирового доминирования у амстердамского "Аякса", выиграв свои первые трофеи в 1974, 1975 и 1976 годах. Основу той знаменитой команды составлял костяк одной из сильнейших составов сборной ФРГ за всю историю (даже если считать объединенную Германию) – Ули Хённес, Герд Мюллер, Зепп Майер. Вторая вспышка активности не подвластна какому-то действительно важному стечению обстоятельств и как-то выбивается из колеи. В 2001 "Бавария" обыграла в серии пенальти "Валенсию", и именно в этот момент начала зарождаться легенда об "вечно втором" Экторе Купере, который на тот момент возглавлял испанцев. История могла бы пойти вспять, если бы Маурисио Пеллегрино (нынешний главный тренер "Валенсии") забил седьмой пенальти в серии. Последний взрыв, который ознаменовался кубком в 2013 году, был довольно скоротечен, но зато ту "Баварию" мы запомним надолго. Все началось с того, как "немецкий Голливуд" имени Ван Гала половину сезона не мог прийти в себя на национальной арене, но в итоге пролез в финал, где был бит "Интером" Моуриньо. Вторая история совершенно не укладывается в голове, так как никто до сих пор не может дать ответ на вопрос, как полуразваленный, благословенный судьями в полуфинале "Челси" смог уговорить футбольного бога на всего лишь 1 опасный удар в 2012 году, который и смог дотащить лондонцев до пенальти. "Бавария" имела грандиозное количество моментов, и даже не забила пенальти в первом дополнительном тайме. Как мы помним, после того финала все сразу же набросились на Юппа Хайнкеса, а руководство решило не продлевать с ним контракт, который действовал еще год. Зря! Следующий сезон – это золотой требл и пока последняя победа в финале Лиги Чемпионов над "Боруссией".

8. "Интер" Милан (20 участий, 3 победы). Эффективность – 16,7%

"Интер" стоит назвать еще одной командой, которая смогла выйти на пик европейского футбола благодаря тренерским идеям. В 1964 и 1965 годах аргентинский специалист Элленио Эррера привил миланской команде стиль "катеначчо", который дословно переводится как "замок" и подразумевает, что плотная линия обороны будет держать ворота сухими, а быстрая контратака решит исход матча 1 забитым голом. Стоит отметить, что не Эррера был изобретателем "катеначчо", но именно он вывел эту тактику на совершенно новый уровень (в 1972 году она проиграет тотальному футболу). В 1964 году "Интер" выдал очень даже занимательный матч в финале, победив мадридский "реал" со счетом 3:1, а во втором случае – годом позже с "Бенфикой" – миланцы продемонстрировали "замок" в чистом виде: 1:0, гол Жаира да Косты на 42 минуте решил все. Когда "катеначчо" раскусили, "Интер" присел в футбольной иерархии, но идеи Моуриньо и его быстрые атаки, который в некоторой мере напоминали "катеначчо", смогли победить "Баварию" в 2010 году. Дубль в том матча оформил Диего Милито.

7. "Гамбург" (6 участий, 1 победа). Эффективность – 16,7%

Период "золотых" годов немецкого "Гамбурга" датируется с 1963 по 1987 года. Конечно, за 20-летнюю историю "динозавры" видели многое, но вот то, что действительно никогда не забудется (особенно на фоне нынешних результатов команды) – феноменальные 80-ые и единственный Кубок Европейских Чемпионов, добытый всего с 6 попыток. Его "Гамбург" завоевал в 1983 году в матче против "Ювентуса" благодаря единственному голу известного игрока, а теперь и невероятно известного тренера (даже непонятно в какой области он более известен) Феликса Магата. Ту команду тренировал легендарный австрийский наставник Эрст Хаппель, именем которого назван центральный стадион его родины. 13 лет назад он уже выигрывал Кубок Европейских Чемпионов с "Феенордом", а 5 годами позже он приведет просто фантастическую и невероятную Голландию ко второму месту на Чемпионате Мира 1978.

6. "Барселона" (29 участий, 5 побед). Эффективность – 17,2%

Все привыкли говорить о "Барселоне" как о величайшей команде всех времен, и на это есть своя причина. Дело в том, что эта команда является самой "актуальной" в нашем списке, и 4 из 5 трофеев выиграла в новом тысячелетии. Да и если говорить о первом кубке, то он случился аж в 1992 году. В первую очередь, эта победа связана с рождением "новой Барселоны", в который пришел голландский тотальный футбол, вместе с легендарным голландским наставником Йоханном Кройффом. Кстати говоря, в том финальном матче против итальянской "Сампдории" играл Хосеп Гвардиола – человек, который возьмет систему Кройффа, перестроит ее в "тики-таку" и выиграет еще два титула. Но это будет позже! Между этими двумя событиями затерялась "Барселона" Франка Райкаарда, которая в 2006 году победит "Арсенал" со счетом 2:1, обречет Арсена Венгера на вечный "невыигрыш" международных кубков и станет прологом для одной из самых сильных (по мнению некоторых экспертов) футбольных команд в истории.

Если говорить о "Барселоне" Райкаарда, то в ней еще не было Месси, а Хави и Иньеста сидели в запасе. Все они появились в основе в 2009, 2011 и 2015 годах. В первых двух случаях мы имеем дело с фантастической командой Гвардиолы, о которой было упомянуто выше, а свой последний трофей "Барса" взяла с Луисом Энрике, который реанимировал команду после нескольких лет "руины" или "постгвардиоловского" периода. Впрочем, этот финал с "Ювентусом" был не так уж и давно, его должны припоминать даже самые молодые футбольные фанаты.