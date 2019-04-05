ТОП-10 самых продуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает знакомить своих читателей с самыми знаковыми клубами в истории Лиги Чемпионов. Сегодня поговорим о 5 самых продуктивных командах самого значимого европейского клубного турнира.

Первую часть этого топа вы можете прочитать по ссылке.

5. "Ливерпуль" (23 участия, 5 побед). Эффективность – 21,7%

Пятерку самых эффективных команд в истории "Лиги Чемпионов" открывает "Ливерпуль", который приобрел мощного еврокубкового бойца в конце 70-ых – первой половине 80-ыъ годов ХХ ст. Фундамент того созыва "красных" заложил легендарный наставник Бил Шенкли, а всего его начинания были успешно приняты ассистентом Робертом Пейсли, который за 9 лет смог выиграть более 20 трофеев, в том числе и Кубок Европейских Чемпионов в 1977, 1978 и 1981 году. "Золотую" эру "Ливерпуля" закончил Джо Фэган. В 1984 году он смог выиграть не только Кубок Чемпионов, а и чемпионат и кубок Англии. Последняя же победа "Ливерпуля" датируется 2005 году. Многие болельщики помнят тот холодный стамбульский финал, когда, после первого тайма, команда Бенитеса проигрывала "Милану" со счетом 0:3, но смогла отыграться во второй 45-минутке и дотащить встречу до серии пенальти, где неудачный удар украинца Андрея Шевченко и сейв поляка Дудека решили исход встречи в пользу "красных". В прошлом сезоне Юрген Клопп был достаточно близок, чтобы вписать и свое имя в еврокубковую историю "Ливерпуля", но травма Салаха, мадридский "Реал" и ошибки Кариуса не дали этого сделать.

4. "Милан" (28 участий, 7 побед). Эффективность – 25%

Да, "Милан" проиграл тот самый финал в Стамбуле, но и без этого является вторым самым титулованным клубом в истории Лиги Чемпионов. Первый трофей этого клуба пришелся на 1963 год. Тогда доминирование мадридского "Реала" уже отошло на второй план, а на трон взошла португальская "Бенфика". Именно ей "Милан" и не дал взять Кубок, третий кряду, между прочим. Следующего трофея пришлось ждать не долго. В 1969 году "красно-черные" на "Уэмбли" прихлопнули первые зародыши легендарного тотального футбол от Ринуса Михелса и его "Аякса". Эта победа "Милана" стала последней перед доминированием нидерландского футбола на континенте. Кстати, именно с голландцами была связана следующая триумфальная станица в истории итальянского клуба. В 1989 и 1990 годах, перед самым ребрендингом Кубка Европейских Чемпионов в Лигу Чемпионов, "Милан" Арриго Сакки с Райкардом, Гуллитом и Ван Бастеном в нападении по очереди уничтожил "Стяуа" и "Бенфику" (на португальском клубе уже лежало так называемое проклятие Беллы Гутмана). В то время итальянские команды были особенно хороши и участвовали в 8 из 9 финалов кряду (1989-1998), вот правда все чаще проигрывали своим соперникам. Тот же "Милан" еще дважды доходил до финала, но взять кубок смог только раз – в 1994 году команда Капелло разгромила "Барселону" Йохана Кройффа в Афинах. 4:0. Еще 2 трофея "Милана" были связаны уже с современной историей. В 2003 был бит "Ювентус" в серии пенальти, а в 2007 "Милан" отомстил "Ливерпулю" за невероятный камбек двумя годами ранее.

3. "Реал" (49 участий, 13 побед). Эффективность – 26,5%

"Реал" Мадрид – самый титулованный клуб в истории "Лиги Чемпионов", и фактически 9 своих трофеев он добыл в так называемых "спайках". На счету мадридского клуба 5 первых побед в финале Кубка Европейских Чемпионов. В 1956-1960 годах испанский диктатор Франко сделал все, чтобы его фактически "карманный" клуб, символ испанской власти, был достойной визиткой своей страны. Именно усилиями диктатора в клубе оказалась легендарная пятерка нападения Копа, Риаль, Хенто, Пушкаш и Ди Стефано. Финальным взлетом того поколения "Реала" стал еще один взлет в 1966 году, между этим кубком и доминированием в начале были еще 2 проигранных финала. Стоит отметить, что 6 кубков были добыты при разных наставниках, самым успешным из которых по праву можно считать Мигеля Муньоса. Специалист проработал в стане "сливочных" 15 лет и выиграл 14 трофеев, а позже еще и помог испанской сборной дойти до финала Евро-84. Взлет на рубеже тысячелетия тоже можно называть "спайкой", ведь команда выигрывала Лигу Чемпионов раз в 2 года. При чем дважды "Реал" выходил на соперников, которых история в итоге привела к званию абсолютных "лузеров" – на "Байер" (был прозван "Невекузеном" от слова "никаких трофеев") и "Валенсию" (при Экторе Купере она просто не имела шансов что-то выиграть, хотя команда была просто "огненная"). Финальный рывок "Реала" – это то, что помнит каждый из нас. В 2014 году Карло Анчелотти заложил традицию проходить всех в Лиге Чемпионов, несмотря на не самые лучшие результаты в чемпионате, а потом – после года фантастической "Барсы" Энрике – Зинедин Зидан выиграл три финала кряду.

2. "Астон Вилла" (2 участия, 1 победа). Эффективность – 50%

Переходим в разряд "редкие, но меткие". "Астон Вилла" участвовала в Лиге Чемпионов всего два раза – в сезонах 1981/82 и 1982/83 – и смогла выиграть турнир, при чем с первого раза. В сезоне 1980/81 команда из Бирмингема выиграла чемпионат Англии и получила право участвовать в самом престижном футбольном турнире Европы (тогда он представлял их себя соревнование, организованное по олимпийской системе – проиграл - вылетел). В начале следующего игрового года ела пошли совсем неважно, в чемпионате "Астон Вилла" была в зоне вылета, и тренера-триумфатора Рона Сандерса решили уволить, поставив на его место временного специалиста Тони Бартона. Никаких ожиданий на светлое будущее не было, тем не менее временный наставник смог поднять "Виллу" в центр турнирной таблице, дойти до финала Кубка Европейских Чемпионов и обыграть "Баварию" со счетом 1:0. В следующем сезоне Бирмингем шагал не так уверенно: 2 первых раунда в Лиге Чемпионов были пройдены, а вот на третьем подножку поставил "Ювентус".

1. "Ноттингем Форрест" (3 участия, 2 победы). Эффективность – 67%

Самой уникальной командой в истории Лиги Чемпионов стал "Ноттингем Форрест", который выиграл Лигу Чемпионов 2 раза с трех попыток. "Золотую" эпоху в истории команды запустил легендарный наставник Брайан Клафф, который за несколько сезонов сделал из клуба низшего дивизиона победителя Кубка Европейских Чемпионов. В сезоне 1977/78 клуб пришел к победе в чемпионате Англии и получил право на свое первое выступление в Кубке Европейских Чемпионов, а год спустя поднял титул над головой, обыграв в финале "Мальме" (1:0). "Быстрые деревья" могли повторить судьбу "Астон Виллы", но отличием стал лишь тот факт, что в следующем году "Ноттингем" снова взял самый престижный европейский клубный трофей, на сей раз победив "Гамбург" с тем же счетом, что и год назад. В следующем году действующий двукратный чемпион не смог продвинуться дальше 1/16 финала, но большой роли это не сыграло. Клафф руководил командой до 1993 года, итогом его тренерской деятельности стали 8 трофеев и памятник в Ноттингеме.

Интересный факт: в период с 1977 по 1982 года Кубок Европейских чемпионов выигрывали только английские клубы, в 6 из 7 финалов англичане побеждали со счетом 1:0.