Топ-10 самых результативных бразильцев на Чемпионатах Мира

Вчера форвард сборной Бразилии Неймар, забив мяч в ворота Коста-Рики, с 56 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды. Впереди него остались только Роналдо (62 мяча) и Пеле (7 мячей). В то же время его результативный удар стал для него только пятым на ЧМ. По этому показателю он уступает сразу десяти своим соотечественникам:

10. БЕБЕТО

Голов на ЧМ: 6

Матчей на ЧМ: 15

Средняя результативность на ЧМ: 0,4

Турниры: 1994-го и 1998-го годов

9. РИВЕЛЛИНО

Голов на ЧМ: 6

Матчей на ЧМ: 15

Средняя результативность на ЧМ: 0,4

Турниры: 1970-го и 1974-го годов

8. КАРЕКА

Голов на ЧМ: 7

Матчей на ЧМ: 9

Средняя результативность на ЧМ: 0,78

Турниры: 1986-го и 1990-го годов

7. РИВАЛДО

Голов на ЧМ: 8

Матчей на ЧМ: 14

Средняя результативность на ЧМ: 0,57

Турниры: 1998-го и 2002-го годов

6. ЛЕОНИДАС

Голов на ЧМ: 8

Матчей на ЧМ: 6

Средняя результативность на ЧМ: 1,33

Турниры: 1934-го и 1938-го годов

5. ЖАИРЗИНЬО

Голов на ЧМ: 9

Матчей на ЧМ: 16

Средняя результативность на ЧМ: 0,56

Турниры: 1970-го и 1974-го годов

4. ВАВА

Голов на ЧМ: 9

Матчей на ЧМ: 10

Средняя результативность на ЧМ: 0,9

Турниры: 1958-го и 1962-го годов

3. АДЕМИР

Голов на ЧМ: 9

Матчей на ЧМ: 6

Средняя результативность на ЧМ: 1,5

Турниры: 1950-го года

2. ПЕЛЕ

Голов на ЧМ: 12

Матчей на ЧМ: 14

Средняя результативность на ЧМ: 0,86

Турниры: 1958-го, 1962-го, 1966-го и 1970-го годов

1. РОНАЛДО

Голов на ЧМ: 15

Матчей на ЧМ: 19

Средняя результативность на ЧМ: 0,79

Турниры: 1998-го, 2002-го и 2006-го годов

Также читайте дневник Чемпионата Мира: день девятый. | soccernews.ru