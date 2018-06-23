Топ-10 самых результативных бразильцев на Чемпионатах Мира
Вчера форвард сборной Бразилии Неймар, забив мяч в ворота Коста-Рики, с 56 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды. Впереди него остались только Роналдо (62 мяча) и Пеле (7 мячей). В то же время его результативный удар стал для него только пятым на ЧМ. По этому показателю он уступает сразу десяти своим соотечественникам:
10. БЕБЕТО
Голов на ЧМ: 6
Матчей на ЧМ: 15
Средняя результативность на ЧМ: 0,4
Турниры: 1994-го и 1998-го годов
9. РИВЕЛЛИНО
Голов на ЧМ: 6
Матчей на ЧМ: 15
Средняя результативность на ЧМ: 0,4
Турниры: 1970-го и 1974-го годов
8. КАРЕКА
Голов на ЧМ: 7
Матчей на ЧМ: 9
Средняя результативность на ЧМ: 0,78
Турниры: 1986-го и 1990-го годов
7. РИВАЛДО
Голов на ЧМ: 8
Матчей на ЧМ: 14
Средняя результативность на ЧМ: 0,57
Турниры: 1998-го и 2002-го годов
6. ЛЕОНИДАС
Голов на ЧМ: 8
Матчей на ЧМ: 6
Средняя результативность на ЧМ: 1,33
Турниры: 1934-го и 1938-го годов
5. ЖАИРЗИНЬО
Голов на ЧМ: 9
Матчей на ЧМ: 16
Средняя результативность на ЧМ: 0,56
Турниры: 1970-го и 1974-го годов
4. ВАВА
Голов на ЧМ: 9
Матчей на ЧМ: 10
Средняя результативность на ЧМ: 0,9
Турниры: 1958-го и 1962-го годов
3. АДЕМИР
Голов на ЧМ: 9
Матчей на ЧМ: 6
Средняя результативность на ЧМ: 1,5
Турниры: 1950-го года
2. ПЕЛЕ
Голов на ЧМ: 12
Матчей на ЧМ: 14
Средняя результативность на ЧМ: 0,86
Турниры: 1958-го, 1962-го, 1966-го и 1970-го годов
1. РОНАЛДО
Голов на ЧМ: 15
Матчей на ЧМ: 19
Средняя результативность на ЧМ: 0,79
Турниры: 1998-го, 2002-го и 2006-го годов
Также читайте дневник Чемпионата Мира: день девятый. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0