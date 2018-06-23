Топ-10 самых результативных бразильцев на Чемпионатах Мира

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Топ-10 самых результативных бразильцев на Чемпионатах МираВчера форвард сборной Бразилии Неймар, забив мяч в ворота Коста-Рики, с 56 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды. Впереди него остались только Роналдо (62 мяча) и Пеле (7 мячей). В то же время его результативный удар стал для него только пятым на ЧМ. По этому показателю он уступает сразу десяти своим соотечественникам:

10. БЕБЕТО

Голов на ЧМ: 6
Матчей на ЧМ: 15
Средняя результативность на ЧМ: 0,4
Турниры: 1994-го и 1998-го годов

9. РИВЕЛЛИНО

Голов на ЧМ: 6
Матчей на ЧМ: 15
Средняя результативность на ЧМ: 0,4
Турниры: 1970-го и 1974-го годов

8. КАРЕКА

Голов на ЧМ: 7
Матчей на ЧМ: 9
Средняя результативность на ЧМ: 0,78
Турниры: 1986-го и 1990-го годов

7. РИВАЛДО

Голов на ЧМ: 8
Матчей на ЧМ: 14
Средняя результативность на ЧМ: 0,57
Турниры: 1998-го и 2002-го годов

6. ЛЕОНИДАС

Голов на ЧМ: 8
Матчей на ЧМ: 6
Средняя результативность на ЧМ: 1,33
Турниры: 1934-го и 1938-го годов

5. ЖАИРЗИНЬО

Голов на ЧМ: 9
Матчей на ЧМ: 16
Средняя результативность на ЧМ: 0,56
Турниры: 1970-го и 1974-го годов

4. ВАВА

Голов на ЧМ: 9
Матчей на ЧМ: 10
Средняя результативность на ЧМ: 0,9
Турниры: 1958-го и 1962-го годов

3. АДЕМИР

Голов на ЧМ: 9
Матчей на ЧМ: 6
Средняя результативность на ЧМ: 1,5
Турниры: 1950-го года

2. ПЕЛЕ

Голов на ЧМ: 12
Матчей на ЧМ: 14
Средняя результативность на ЧМ: 0,86
Турниры: 1958-го, 1962-го, 1966-го и 1970-го годов

1. РОНАЛДО

Голов на ЧМ: 15
Матчей на ЧМ: 19
Средняя результативность на ЧМ: 0,79
Турниры: 1998-го, 2002-го и 2006-го годов

Также читайте дневник Чемпионата Мира: день девятый. | soccernews.ru

Комментарии
WhiteWolff

Пеле не играл 1998 году, необходимо исправить на 1970

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