ТОП-10 самых результативных центральных защитников в одном сезоне
10-5. Мартин Хинтереггер. "Айнтрахт", сезон 2019/20 – 8 голов
Мартин – воспитанник австрийского "Ред Булла", который пошел на повышение в Бундеслигу. В "Айнтрахт" Мартин перебрался прошлым летом и сразу стал основным во Франкфурте, еще и регулярно забивая. Без его голов команда потеряла бы несколько строчек в таблице!
10-5. Джолеон Лескотт. "Эвертон", сезон 2007/08 – 8 голов
Лескотт был одним из "столпов" обороны "Манчестер Сити" после прихода в клуб шейхов. Однако результативностью Лескотт поражал преимущественно в "Эвертоне" и в родном "Вулверхэмптоне".
10-5. Рул Брауверс. "Боруссия" (М.), сезон 2009/10 – 8 голов
Голландец львиную долю своей карьеры провел в составе менхенгладбахцев. Суммарно за "жеребцов" он сыграл больше матчей, чем за все остальные клубы вместе взятые.
10-5. Сальваторе Фрезе. "Болонья", сезон 2001/02 – 8 голов
Почти сотня матчей за "Интер" и один неуспешный сезон в "Ювентусе", но свой лучший бомбардирский рекорд Сальваторе Фрезе установил, выступая за "Болонью". Интересно, что именно после той сверхрезультативной кампании защитник перебрался в Турин.
10-5. Маурицио Домицци. "Наполи", сезон 2007/08 – 8 голов
Воспитанник "Лацио" на протяжении своей карьеры звезд с неба не хватал. Числился он в "Милане", но не сыграл за "россонери" ни одного матча. Цвета "Наполи" защищал, когда "партенопейцев" еще не были такой грозной силой. В свои 40 до сих пор играет за скромную "Венецию".
10-5. Даниэль Ван Бюйтен. "Марсель", сезон 2002/03 – 8 голов
Понятно, что мы привыкли видеть бельгийца в форме мюнхенской "Баварии", но именно "Марсель" был его первым зарубежным клубом. Трофеев с французами Ван Бюйтен не снискал, зато установил личный рекорд результативности!
4. Эсекьель Гарай. "Расинг Сантандер", сезон 2006/05 – 9 голов
Возможно, именно после такого результативного сезона "Реал" решил выкупить аргентинского футболиста. В конце концов, в "Мадриде" Гарай так и не закрепился, а после приезда на "Сантьяго Бернабеу" Жозе Моуринью вообще перебрался в лиссабонскую Бенфику. В "Зените" подобной результативностью аргентинец не отличался!
3. Марко Матерацци. "Интер", сезон 2006/07 – 10 голов
После триумфа на ЧМ-2006 с голом в финале и исторической схваткой с Зиданом Матерацци продолжил забивать и чемпионате. Это был первый сезон после Кальчополи, в котором у "Интера" практически не было конкурентов.
2. Серхио Рамос. "Реал" Мадрид, сезон 2019/20 – 11 голов
В своем невероятном сезоне Рамос остановился в шаге от вершины. Однако, если учитывать значение его мячей для чемпионства "Реала", то все голы капитана мадридцев условно можно умножать на два. А если учитывать значение персоны для клуба в целом, то и на все три.
1. Марко Матерацци. "Перуджа", сезон-2000/01 – 12 голов
Да, это не ошибка, Матерацци два раза попал в этот рейтинг, и да – одиозный защитник не всегда носил черно-синие цвета, в которых мы привыкли его видеть. Одним из первых клубов Матерацци была скромная "Перуджа". В начале XXI века Марко установил рекорд результативности для центральных защитников, который не побит до сих пор, и сразу же после этого перешел в "Интер".
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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