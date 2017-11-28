Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков планеты
Подписание нового контракта с каталонской "Барселоной" Лионелем Месси существенным образом повлияло на рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Теперь десятка игроков с самыми большими зарплатами на планете выглядит так:
10. ГРАЦИАНО ПЕЛЛЕ
Клуб: "Шаньдун Лунэн"
Оклад: 15 миллионов евро за сезон
Контракт действителен до: 30 декабря 2018 года
9. ПОЛЬ ПОГБА
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Оклад: 17 миллионов евро за сезон
Контракт действителен до: 30 июня 2021 года
8. ХАЛК
Клуб: "Шанхай СИПГ"
Оклад: 20 миллионов евро за сезон
Контракт действителен до: 30 июня 2020 года
7. ЭСЕКЬЕЛЬ ЛАВЕССИ
Клуб: "Хэбэй Чайна Форчун"
Оклад: 22 миллиона евро за сезон
Контракт действителен до: 31 декабря 2017 года
6. ГАРЕТ БЭЙЛ
Клуб: "Реал"
Оклад: 23 миллиона евро за сезон
Контракт действителен до: 30 июня 2022 года
5. ОСКАР
Клуб: "Шанхай СИПГ"
Оклад: 24 миллиона евро за сезон
Контракт действителен до: 31 декабря 2020 года
4. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Клуб: "Реал"
Оклад: 34 миллиона евро за сезон
Контракт действителен до: 30 июня 2021 года
3. НЕЙМАР
Клуб: ПСЖ
Оклад: 36 миллионов евро за сезон
Контракт действителен до: 30 июня 2022 года
2. КАРЛОС ТЕВЕС
Клуб: "Шанхай Шенхуа"
Оклад: 38 миллионов евро за сезон
Контракт действителен до: 31 декабря 2018 года
1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Клуб: "Барселона"
Оклад: 43 миллиона евро за сезон
Контракт действителен до: 30 июня 2021 года
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8