Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков планеты

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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков планетыПодписание нового контракта с каталонской "Барселоной" Лионелем Месси существенным образом повлияло на рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Теперь десятка игроков с самыми большими зарплатами на планете выглядит так:

10. ГРАЦИАНО ПЕЛЛЕ

Клуб: "Шаньдун Лунэн"

Оклад: 15 миллионов евро за сезон

Контракт действителен до: 30 декабря 2018 года

9. ПОЛЬ ПОГБА

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Оклад: 17 миллионов евро за сезон

Контракт действителен до: 30 июня 2021 года

8. ХАЛК

Клуб: "Шанхай СИПГ"

Оклад: 20 миллионов евро за сезон

Контракт действителен до: 30 июня 2020 года

7. ЭСЕКЬЕЛЬ ЛАВЕССИ

Клуб: "Хэбэй Чайна Форчун"

Оклад: 22 миллиона евро за сезон

Контракт действителен до: 31 декабря 2017 года

6. ГАРЕТ БЭЙЛ

Клуб: "Реал"

Оклад: 23 миллиона евро за сезон

Контракт действителен до: 30 июня 2022 года

5. ОСКАР

Клуб: "Шанхай СИПГ"

Оклад: 24 миллиона евро за сезон

Контракт действителен до: 31 декабря 2020 года

4. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Реал"

Оклад: 34 миллиона евро за сезон

Контракт действителен до: 30 июня 2021 года

3. НЕЙМАР

Клуб: ПСЖ

Оклад: 36 миллионов евро за сезон

Контракт действителен до: 30 июня 2022 года

2. КАРЛОС ТЕВЕС

Клуб: "Шанхай Шенхуа"

Оклад: 38 миллионов евро за сезон

Контракт действителен до: 31 декабря 2018 года

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Оклад: 43 миллиона евро за сезон

Контракт действителен до: 30 июня 2021 года

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13 Борнмут 13 14
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