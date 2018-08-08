Топ-10 сделок, которые могут состояться в Англии до закрытия трансферного окна
До закрытия трансферного окна в английской Премьер-Лиге остается чуть более суток. Поэтому неудивительно, что клубы усиленно стараются закрыть сделки по проблемным для них позициям. Представим рейтинг самых громких и ожидаемых трансферов с участием команд из АПЛ, которые могут состояться сегодня-завтра.
ТИБО КУРТУА из "Челси" в "Реал"
Предпосылки: Бельгийский страж ворот лично запросил свой трансфер, так как желает перебраться к своей семье, которая проживает в Мадриде. Несмотря на желание "аристократов" сохранить "первого номера", все же они были вынуждены пойти ему на уступки по причине того, что через год, когда истекает срок действия контракта с клубом, рисковали потерять его вообще бесплатно.
Ориентировочная стоимость трансфера: 45 миллионов евро
КЕПА АРРИСАБАЛАГА из "Атлетика" в "Челси"
Предпосылки: "Аристократам" срочно нужно было подыскать замену Куртуа. Сперва появилась информация, что они готовы заплатить 100 миллионов евро за Яна Облака из мадридского "Атлетико". Однако неучастие в Лиге Чемпионов, видимо, не позволило им заполучить топ-вратаря. В итоге выбор лондонского клуба пал на Аррисабалагу, который еще прошлой зимой был близок к переходу в "Реал".
Ориентировочная стоимость трансфера: 80 миллионов евро
ЛУКАС ПЕРЕС из "Арсенала" в "Вест Хэм"
Предпосылки: За два года своего пребывания в стане "канониров" испанец так и не сумел убедить их в своей состоятельности. Прошлогодняя аренда в "Депортиво" лишь отстрочила его полноценный уход из клуба. Не помогла 29-летнему форварду и смена на тренерском мостике команды.
Ориентировочная стоимость трансфера: 8 миллионов евро
МАТЕО КОВАЧИЧ из "Реала" в "Челси"
Предпосылки: Еще до начала Чемпионата Мира хорват, желающий получать больше игрового времени, заявил, что желает покинуть "Сантьяго Бернабеу". В своих намерениях он оказался тверд, и даже желание королевского клуба сохранить его не убедило игрока изменить своего решения. В итоге вариант с арендой в стан "аристократов", предложенный "сливочными", полностью устроил 24-летнего хавбека.
Ориентировочная стоимость трансфера: аренда
АЛЬВАРО НЕГРЕДО из "Бешикташа" в "Кардифф Сити"
Предпосылки: Клуб из Уэльса называется специалистами в числе основных претендентов на вылет из Премьер-Лиги в новом сезоне. Руководство же "лазурных птиц" пытается в кратчайшие сроки до старта сезона укрепить команду, дабы посрамить скептиков. Одним из наиболее ожидаемых трансферов для "Кардиффа" называется покупка испанского форварда, который уже имеет опыт выступления в АПЛ.
Ориентировочная стоимость трансфера: 3,5 миллиона евро
ДЖЕК ГРИЛИШ из "Астон Виллы" в "Тоттенхэм"
Предпосылки: В текущее межсезонье "шпоры" не подписали еще ни одного игрока. Вполне вероятно, что их единственным приобретением этим летом окажется полузащитник "львов", которые уже признали, что удержать главную звезду в своих рядах им вряд ли удастся.
Ориентировочная стоимость трансфера: 22 миллиона евро
ДЖЕРОМ БОАТЕНГ из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед"
Предпосылки: Этому трансферу способствуют едва ли не все обстоятельства - намерение 29-летнего бека сменить команду, желание главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью укрепить оборону своей команды опытным игроком и готовность немецкого гранда к продаже футболиста. Впрочем, преткновением к этой сделке могут стать разногласия по сумме компенсации за защитника.
Ориентировочная стоимость трансфера: 45 миллионов евро
УСМАН ДЕМБЕЛЕ из "Барселоны" в "Арсенал"
Предпосылки: Информация о возможности этого трансфера появилась лишь вчера. Но она быстро стала обрастать слухами - о готовящемся предложении "канонирами" по французу в размере 100 миллионов евро и планах каталонского клуба всерьез его рассмотреть. Сам француз, учитывая свою затянувшуюся адаптацию на "Камп Ноу", вероятно, будет не против попробовать свои силы в АПЛ.
Ориентировочная стоимость трансфера: 110 миллионов евро
МАРКОС РОХО из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"
Предпосылки: "Ириски" перед закрытием трансферного окна отчаянно пытаются укрепить центр своей обороны. Их первым кандидатом на эту роль как раз и называется аргентинец. И если "красные дьяволы" вполне будут готовы расстаться с игроком, то убедить последнего перебраться на "Гудисон Парк" клубу из Ливерпуля предстоит в кратчайшие сроки.
Ориентировочная стоимость трансфера: 33,5 миллиона евро
НАБИЛЬ ФЕКИР из "Лиона" в "Челси"
Предпосылки: Еще вчера появились сведения, что новоиспеченный чемпион мира может перебраться на "Стэмфорд Бридж". Позже и вовсе СМИ проинформировали, что эта сделка может быть закрыта в самое ближайшее время, так как стороны практически согласовали все условия по ней. В итоге, 25-летний хавбек, которым интересовалась половина европейских грандов, продолжит карьеру в стане "аристократов".
Ориентировочная стоимость трансфера: 67 миллионов евро.
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