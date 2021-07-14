Топ-10 свободных агентов на данных момент
В Европе открыто летнее трансферное окно. В настоящее время доступны к подписанию сразу несколько известных футболистов в статусе свободных агентов.
Топ-10 свободных агентов:
1. Лионель Месси (Аргентина, стоимость согласно порталу Tranfermarkt - 80 млн, бывший клуб "Барселона", 34 года).
2. Джанлуиджи Доннамумма (Италия, 40 млн, "Милан", 22 года).
3. Эльсеид Хюсай (Албания, 13 млн, "Наполи", 27 лет).
4. Никола Максимович (Сербия, 10 млн, "Наполи", 29 лет).
5. Паулиньо (Бразилия, 9,5 млн, "Гуанчжоу Эвергранд", 32 года).
6. Джеффри Шлупп (Гана, 9 млн, "Кристал Пэлас", 28 лет).
7. Джером Боатенг (Германия, 8,5 млн, "Бавария", 32 года).
8. Райан Бертранд (Англия, 8 млн, "Саутгемптон", 31 год).
9. Джошуа Кинг (Норвегия, 8 млн, "Эвертон", 29 лет).
10. Патрик ван Анхолт (Нидерланды, 7 млн, "Кристал Пэлас", 30 лет).
Не пропустите: Рамос высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Переход Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва
-
Жоржиньо оценил свои шансы на "Золотой мяч"
-
Аршавин высказался о переходе Михайлова из "Зенита" в "Шальке"
-
Старридж может перейти в испанский клуб
-
Украинский футболист перешел в испанский "Спортинг"
-
"Рубин" показал три комплекта формы на следующий сезон (видео)
-
Топ-10 свободных агентов на данных момент
-
Главные новости дня: 13 июля
-
"Реал" рассчитывает продать Варана этим летом
-
"Рома" нашла замену травмированному Спинаццоле в "Манчестер Юнайтед"
-
Артета поддержал Сака после поражения в финале Евро-2020
-
Официально: Карлос Бакка - футболист "Гранады"
-
ЦСКА не намерен отпускать Влашича в аренду
-
Официально: Руй Патрисиу - вратарь "Ромы"
-
"Шальке" арендовал полузащитника "Зенита"
-
Черданцев высказался о реформе российских лиг
-
Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА по делу Суперлиги
-
Семин прокомментировал реформы российского футбола
-
РФС ответили, зачем нужны реформы лиг
-
РФС реформирует российские футбольные лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18