Топ-10 свободных агентов на данных момент

В Европе открыто летнее трансферное окно. В настоящее время доступны к подписанию сразу несколько известных футболистов в статусе свободных агентов.

Топ-10 свободных агентов:

1. Лионель Месси (Аргентина, стоимость согласно порталу Tranfermarkt - 80 млн, бывший клуб "Барселона", 34 года).

2. Джанлуиджи Доннамумма (Италия, 40 млн, "Милан", 22 года).

3. Эльсеид Хюсай (Албания, 13 млн, "Наполи", 27 лет).

4. Никола Максимович (Сербия, 10 млн, "Наполи", 29 лет).

5. Паулиньо (Бразилия, 9,5 млн, "Гуанчжоу Эвергранд", 32 года).

6. Джеффри Шлупп (Гана, 9 млн, "Кристал Пэлас", 28 лет).

7. Джером Боатенг (Германия, 8,5 млн, "Бавария", 32 года).

8. Райан Бертранд (Англия, 8 млн, "Саутгемптон", 31 год).

9. Джошуа Кинг (Норвегия, 8 млн, "Эвертон", 29 лет).

10. Патрик ван Анхолт (Нидерланды, 7 млн, "Кристал Пэлас", 30 лет).

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