Топ-10 свободных агентов текущего лета

Европейские клубы продолжают активно работать на трансферном рынке в поисках усиления. При этом традиционно не обходят они вниманием и игроков, которые сейчас находятся без контракта. Благо среди свободных агентов текущего лета подобралось немало известных исполнителей.

Предлагаем ознакомиться с рейтингом самых дорогих футболистов, которых можно все еще можно подписать в текущее трансферное окно бесплатно.

9-10. КЛАУДИО ЯКОБ

Последний клуб: "Вест Бромвич Альбион"

Возраст: 31

Позиция: опорный полузащитник

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 3,5 миллиона евро

9-10. БАЛАЖ ДЖУДЖАК

Последний клуб: "Аль-Вахда"

Возраст: 31

Позиция: левый вингер

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 3,5 миллиона евро

7-8. ДЬЕМЕРСИ МБОКАНИ

Последний клуб: "Динамо" (Киев)

Возраст: 32

Позиция: центральный нападающий

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 4,5 миллиона евро

7-8. СТЕФАН МБИА

Последний клуб: "Хэбэй Чайна Форчун"

Возраст: 32

Позиция: опорный полузащитник

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 4,5 миллиона евро

4-6. ДИЕГО РЕЙЕС

Последний клуб: "Порту"

Возраст: 25

Позиция: центральный защитник

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 5 миллионов евро

4-6. БАКАРИ САКО

Последний клуб: "Кристал Пэлас"

Возраст: 30

Позиция: левый вингер

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 5 миллионов евро

4-6. ХАТЕМ БЕН АРФА

Последний клуб: ПСЖ

Возраст: 31

Позиция: плеймейкер

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 5 миллионов евро

3. САМИР НАСРИ

Последний клуб: "Антальяспор"

Возраст: 31

Позиция: левый вингер

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 6 миллионов евро

2. ПОНТУС ВЕРНБЛУМ

Последний клуб: ЦСКА

Возраст: 32

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 6,5 миллиона евро

1. БЕРНАРД

Последний клуб: "Шахтер"

Возраст: 25

Позиция: левый вингер

Трансферная стоимость (по данным transfermarkt): 16 миллионов евро

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