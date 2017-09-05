Топ-10 свободных агентов текущей осени

Летнее трансферное окно уже закрылось, однако это вовсе не означает, что клубы больше не смогут усилить свои составы до зимы, ведь на сегодняшний день на рынке есть много квалифицированных игроков, которые имеют статус свободных агентов. Разумеется, грандам будет уже сложно заполучить качественного исполнителя, способного принести реальную пользу команде, однако среди футболистов, которые до сих пор не определились с местом продолжения своей карьеры, есть те, кто еще не сказал своего последнего слова в футболе. Вот наиболее известные из них.

ДЖУЗЕППЕ РОССИ

Возраст: 30

Позиция на поле: форвард

Предыдущий клуб: "Сельта"

Варианты для продолжения карьеры: "Ньюкасл", "Верона", "Сампдория", "Эйбар", "Лас-Пальмас"

БАКАРИ САНЬЯ

Возраст: 34

Позиция на поле: правый защитник

Предыдущий клуб: "Манчестер Сити"

Варианты для продолжения карьеры: "Кристал Пэлас", "Лестер", "Ньюкасл"

ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Возраст: 34

Позиция на поле: левый вингер

Предыдущий клуб: "Эспаньол"

Варианты для продолжения карьеры: "Лас-Пальмас", "Алавес", "Брайтон"

ДЖО ЛЕДЛИ

Возраст: 30

Позиция на поле: центральный полузащитник

Предыдущий клуб: "Кристал Пэлас"

Варианты для продолжения карьеры: "Бернли", "Астон Вилла", "Кардифф", "Сандерленд"

ЧИКО ФЛОРЕС

Возраст: 30

Позиция на поле: центральный защитник

Предыдущий клуб: "Лехвия"

Варианты для продолжения карьеры: "Вест Хэм", "Леванте", "Малага"

КЛАУДИО ПИСАРРО

Возраст: 38

Позиция на поле: форвард

Предыдущий клуб: "Вердер"

Варианты для продолжения карьеры: "Вердер", "Брайтон"

КОЛО ТУРЕ

Возраст: 36

Позиция на поле: центральный защитник

Предыдущий клуб: "Селтик"

Варианты для продолжения карьеры: "Лидс"

БЕНУА ТРЕМУЛИНАС

Возраст: 31

Позиция на поле: левый защитник

Предыдущий клуб: "Севилья"

Варианты для продолжения карьеры: "Ньюкасл", "Марсель", "Бордо", "Рома"

ЯН КИРХГОФФ

Возраст: 26

Позиция на поле: опорный полузащитник

Предыдущий клуб: "Сандерленд"

Варианты для продолжения карьеры: "Борнмут", "Сток Сити"

РЕТО ЦИГЛЕР

Возраст: 31

Позиция на поле: левый защитник

Предыдущий клуб: "Сьон"

Варианты для продолжения карьеры: "Лидс", СПАЛ

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