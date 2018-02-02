Топ-10 трансферов января

Зимнее трансферное окно получилось очень богатым на события. Перед финальным отрезком сезона клубы принялись как усиливать проблемные позиции, так и делать подписания на перспективу. Вашему вниманию подборка наиболее значимых переходов по версии портала SoccerNews.

Росс Баркли (24 года, из "Эвертона" в "Челси" за 16,9 миллионов евро)

Все еще молодой полузащитник сборной Англии решился на очень серьезный шаг в своей карьере и перебрался на "Стэмфорд Бридж". Сама сделка получилась немного странной и даже скандальной. Росс собирался в "Челси" еще в августе прошлого года, однако в последний момент данный трансфер на состоялся. А уже в начале января "аристократы" подписали игрока за очень смешные деньги.

Мэр города Ливерпуля даже написал заявление в полицию, чтобы проверить сделку на предмет занижения стоимости Баркли ради получения выгоды самим футболистом, его агентами и новым клубом. Англичанин только недавно оправился от травмы, а его роль в команде и позиция на поле пока непонятны.

Тео Уолкотт (28 лет, из "Арсенала" в "Эвертон" за 22,5 миллионов евро)

Так и не став легендой "Арсенала", Тео отправился к Сэму Эллардайсу в "Эвертон", подписав контракт с "ирисками" на 3,5 года. За последние 6 лет, проведенные в составе "канониров", Уолкотт травмировался целых 25 раз. Обычно англичанин залечивал травму, возвращался в строй и даже завоевывал место в основе команды, как тут же получал новое повреждение и вновь выбывал на неопределенный срок.

Сильные качества Тео известны всем, и раз в "Эвертоне" решили, что они клубу пригодятся, так тому и быть. Остается только надеяться, что Уолкотт еще не раз порадует нас своим фирменным забегом метров так на 40-50, тем более, рывок в мерсисайдский клуб, возможно, будет последним в его карьере. К слову, англичанин уже успел отличиться за свой новый коллектив, сделав дубль в дебютном матче против "Лестера".

Иньиго Мартинес (26 лет, из "Реал Сосьедада" в "Атлетик" за 32 миллиона евро)

"Атлетик" в зимнее трансферное окно был активен в плане как продаж, так и приобретений. Сначала "баски" отдали "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта за 65 миллионов евро, а затем потратили половину вырученных средств на лидера "Реал Сосьедада" – Иньиго Мартинеса.

26-летний защитник провел целых 7 сезонов на взрослом уровне за свой бывший клуб, и в разное время на него выходили такие команды, как "Барселона", "Интер" и "Ливерпуль". В общем, "Атлетик" провернул две отличные сделки буквально за несколько дней, позволив одному футболисту стать самым дорогим защитником в истории клуба, а второму – таким же, только в рамках игроков обороны с испанским паспортом в целом.

Ахмед Муса (25 лет, из "Лестера" в ЦСКА, бесплатно, аренда до конца сезона)

Нигерийский нападающий, наконец, вернулся в ЦСКА после полутора лет в английской Премьер-Лиге. Ахмед не смог закрепиться в составе "Лестера", хотя в момент перехода в английский клуб никто не сомневался, что Муса придется ко двору на "Кинг Пауэр".

Форвард выступал в АПЛ под руководством трех тренеров, однако ни у одного из специалистов Ахмед не стал игроком основного состава. Плюс еще эта история с домашним насилием и допросом в полиции негативно сказались на репутации Мусы в Англии.

ЦСКА провернул отличную сделку, вернув одного из лучших игроков команды последнего десятилетия. Армейцы грамотно усилились перед стартом плей-офф еврокубков, причем не особо разворошив свой неприкасаемый бюджет. И даже если Муса не сможет выиграть конкуренцию у Вернблума за место центрфорварда, Гончаренко вполне сможет использовать Ахмеда на флангах атаки.

Алексис Санчес (29 лет, из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед", бесплатно)

"Манчестер Юнайтед" неожиданно для всех сорвал, казалось, уже состоявшийся трансфер чилийца в стан "горожан" и переманил форварда на "Олд Траффорд". Достался Санчес клубу бесплатно, став частью сделки по переезду на "Эмирейтс" Генриха Мхитаряна.

Подопечные Моуринью в текущем сезоне испытывают нехватку креативных действий в атаке, поэтому Алексис и был призван исправить эту ситуацию. Санчес потерял мотивацию в "Арсенале" и привычно заговорил о необходимости выигрывать трофеи. Вот только нынешний "Юнайтед" вряд ли подходит для этого – результаты манкунианцев пока далеки от идеала. В любом случае, в Манчестере мы вновь увидим страстного и мотивированного Санчеса, который однозначно усилит свой новый клуб.

Генрих Мхитарян (29 лет, из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал", бесплатно)

Армянский полузащитник не сработался с Жозе Моуринью, и когда подвернулся вариант с "Арсеналом", Генрих дал свое согласие на переход. Многие говорят о несоответствии уровня участников обмена, и, возможно, будь у Санчеса более долгосрочный контракт, манкунианцам все же пришлось бы доплатить.

По большому счету, "Арсенал" бесплатно получил игрока, за которого летом пришлось бы отдать порядка 40 миллионов евро, а Санчес все равно бы ушел. Встроить Мхитаряна в состав труда не составит, хотя первый опыт получился печальным – в дебютном для Генриха матче за свой новый клуб "канониры" выглядели очень слабо и уступили последней команде АПЛ – "Суонси".

Вирджил Ван Дейк (26 лет, из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 78,8 миллионов евро)

О переходе голландца в "Ливерпуль" стало известно еще до открытия трансферного окна, а подписав контракт с мерсисайдцами, Ван Дейк официально стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Вирджил уже провел несколько матчей в футболке "красных", и смотрелся в них голландец очень прилично. Складывается впечатление, что у Ван Дейка и вовсе нет слабых мест, а его уверенность и хладнокровие не знают границ. Ну а обязательные для современного защитника умения: первый пас, победный гол и др. – все это также присутствует в арсенале голландца.

Эмерик Ляпорт (23 года, из "Атлетика" в "Манчестер Сити" за 65 миллионов евро)

Гвардиола никак не может остановиться, приобретая все больше игроков в защитную линию команды. Очередным новичком "Манчестер Сити" стал футболист "Атлетика" Эмерик Ляпорт, который подписал контракт с "горожанами" на 4,5 года. Испанец стал самым дорогим защитником в истории клуба, побив рекорд Бенжамена Менди.

Ляпорт – молодой левоногий центрбек, который в свои 23 года отыграл уже 6 полных сезонов за баксов. Теперь Пеп сможет вдоволь поэкспериментировать с линией обороны, в которой появился еще один универсал.

Пьер-Эмерик Обамеянг (29 лет, из "Боруссии" в "Арсенал" за 63 миллиона евро)

Лондонский "Арсенал" в последний день января обновил свой трансферный рекорд, подписав нападающего дортмунской "Боруссии" Обамеянга за 63 миллиона евро. Габонец давно мечтал сменить клуб, а вариант с переездом в Англию и существенным увеличением зарплаты его вполне устроил.

"Канониры" отстают от 4-го места на целых 8 очков, поэтому Венгеру пора бросать в бой все атакующие силы и бороться за победу в каждом матче. Обамеянг должен помочь ликвидировать эту разницу, а как их разместить на поле с Ляказеттом – довольно приятная головоломка.

Филиппе Коутиньо (25 лет, из "Ливерпуля" в "Барселону" за 120 миллионов евро)

Когда летом прошлого года руководство мерсисайдцев отбилось от нападок "Барселоны" и сумело сохранить в команде Филиппе Коутиньо, многие болельщики поверили в счастливый конец этой истории. Однако уже походу сезона стало понятно, что мыслями бразилец находится в другой команде, и его продажа неизбежна.

Сумма сделки составила 120 миллионов евро плюс различные бонусы. Филиппе осуществил свою мечту, а "Ливерпуль" не особо расстроился его уходу – Салах в нынешнем сезоне компенсирует троих таких, как Коутиньо. Переход бразильца в "Барселону" стал вторым в истории по показателю суммы сделки, уступая лишь трансферу соотечественника "волшебника" – Неймара.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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