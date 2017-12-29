Топ-10 тренеров 2017 года

Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги уходящего 2017 года. На этот раз представляем подборку десяти лучших тренеров по версии портала.

Зинедин Зидан

Естественно, возглавляет список лучших тренеров мира рулевой мадридского "Реала" Зинедин Зидан. Количество трофеев, которое французский специалист сумел завоевать со "сливочными" за неполных два года просто впечатляет. Только в 2017 Зизу второй раз кряду выиграл Лигу Чемпионов и Клубный чемпионат мира, также стал чемпионом Испании и триумфовал в Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании. Подобное достижение являлось бы фантастическим для любого специалиста, а если учесть то, что "Реал" – первая серьезная команда в тренерской карьере Зидана, то выглядит это все просто сказочно.

Пеп Гвардиола

Да, мы не можем не включить в список лучших непревзойденного Пепа Гвардиолу. Несмотря на отсутствие трофеев с "Манчестер Сити" в 2017 году, испанский специалист прямо сейчас проделывает колоссальную работу в английском гранде. "Горожане" демонстрируют самый яркий и атакующий футбол на европейском континенте. Пеп со своими манкунианцами еще до экватора кампании фактически убил интригу в борьбе за чемпионство, ни разу (!) не проиграв с начала сезона. Кроме того, "Сити" великолепно проявляет себя и на международной арене, потому как за два тура до конца группового раунда англичане обеспечили себя участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Маурисио Почеттино

Нельзя было не отметить одного из самых ярких представителей тренерского цеха с аргентинской пропиской. Маурисио Почеттино поступательно шел к своей цели возглавить топ-клуб и вот получив работу в "Тоттенхэме" 45-летний наставник за короткий промежуток времени сумел вывести "шпор" на новый более высокий уровень. Сейчас к "шпорам" относятся не как к пятой или шестой команде Премьер-Лиги, а как к полноценному гранду, стабильно борющемуся не только за зону Лиги Чемпионов, но и за чемпионский титул. Почеттино пока не выигрывал трофеи с "Хотспур", но серебряные медали в чемпионате Англии – это само по себе достижение. К тому же, с "Тоттенхэмом" стали считаться и в Лиге Чемпионов – лондонцы выиграли группу с "Реалом" и дортмундской "Боруссией".

Леонарду Жардим

2017-й год стал звездным часом португальского наставника "Монако" Леонарду Жардима. Несмотря на достаточно молодой, как для главного тренера возраст (43 года) Жардим уже давно в профессии, но до сезона 2016/2017 он не завоевал ни одного трофея. И вот на третий год своего пребывания во Франции 43-летнему специалисту во главе монегасков удалось завоевать чемпионский титул, таким образом сбросив с трона богатейшего монополиста ПСЖ. Также португалец параллельно довел "Монако" до полуфинала Лиги Чемпионов. Кроме того, под руководством Жардима раскрылось много молодых талантов, самым ярким из которых стал нашумевший юнец Килиан Мбаппе.

Антонио Конте

Не мог не быть включен список десяти лучших по итогам 2017 года и главный тренер "Челси" Антонио Конте. Экспрессивный итальянец уже в дебютном для себя сезоне в Премьер-Лиге выиграл чемпионский титул, обставив таких акул менеджерского цеха, как Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Переломным моментом для прошлогодних "синих" стал переход на игровую схему с тремя центральными защитниками. Добиваясь успеха, Конте задал моду на именно такую расстановку, которую со временем переняли многие английские команды.

Марселино

Марселино Гарсия Тораль всего полгода возглавляет "Валенсию", но за этот период "летучие мыши" кардинально изменились в лучшую сторону. Из кризисной команды, чуть ли не борющейся за выживание 52-летний наставник превратил валенсийцев в коллектив, который на протяжении всей осенней части чемпионата Испании являлся главным конкурентом "Барселоны" за лидерство. Грамотно усилившись на летнем трансферном рынке, Марселино создал боевую команду и реанимировал большой испанский бренд.

Эрнесто Вальверде

После ухода Луиса Энрике с поста главного тренера "Барселоны", руководство каталонского гранда приняло достаточно смелое решение, пригласив в команду Эрнесто Вальверде. Многие восприняли это назначение скептически, ведь ранее Вальверде не имел чести руководить топ-клубами, хоть и неплохо себя проявил в том же "Атлетике". Но баск, оказавшись не в самом завидном положении, принялся всех удивлять. 53-летний коуч привил "Барсе" более прагматичный футбол, который по сей день приносит результат - "блаугранас" практически на экваторе чемпионата лидируют в Ла Лиге с девятиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

Маурицио Сарри

На "Наполи" под руководством Маурицио Сарри глядеть одно удовольствие. Играя в привлекательный, атакующий футбол неаполитанцы в этом сезоне всерьез имеют возможность потеснить с вершины "Ювентус". Важно отметить, что с тех пор, как "партенопейцев" возглавил Сарри команда с каждым годом постепенно прибавляет, поэтому их текущее пребывание на лидирующей позиции в Серии А не выглядит такой уж большой сенсацией.

Юлиан Нагельсманн

Совсем недавно засияла еще одна звезда на тренерском поприще. Речь идет о наставнике "Хоффенхайма" Юлиане Нагельсманне. Возглавив "сине-белых" в начале 2016 года тогда еще 28-летний специалист спас команду от вылета, за что был удостоен награды лучшего тренера Бундеслиги. А уже по итогам следующего сезона под руководством Нагельсманна "Хоффенхайму" впервые в истории удалось финишировать в первой четверке. В нынешней кампании "деревенские" по ряду причин выступают не так ярко и продуктивно, но как для команды, которая вынуждена была играть по четвергам в Лиге Европы, текущее седьмое место вполне себе приемлемый результат.

Массимилиано Аллегри

Было бы неправильно проигнорировать достижения Массимилиано Аллегри в "Ювентусе". Несмотря на то, что нынешняя "старая синьора" уступает себе образца прошлого сезона, все же 2017 год стал очень успешным для туринского гранда. Помимо очередного чемпионства и завоевания еще одного Кубка Италии 50-летний наставник вместе с "Юве" добрался до финала Лиги Чемпионов, где проиграл мадридскому "Реалу".

Богдан Архипенко

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Топ-10 матчей 2017 года | http://soccernews.ru