Топ-10 уже состоявшихся трансферов РФПЛ

Уже на следующей неделе в России возьмет старт новый футбольный сезон. Не удивительно, что многие клубы довольно активно ведут себя на трансферном рынке, сделав ряд интересных приобретений. Вашему вниманию подборка десяти наиболее значимых уже состоявшихся трансферов в РФПЛ по версии Soccernews.

10. Самба Соу (28 лет, из "Кайсериспора" в "Динамо", свободный агент)

Вернувшись в элиту российского футбола, московское "Динамо" пополнилось опытным хавбеком, игроком сборной Мали, который последние четыре года провел в турецком чемпионате. В общей сложности за "Кардемир Карабюкспор" и "Кайсериспор" Самба Соу отыграл 91 матч и забил 4 гола. А до этого в жизни Соу был, между прочим, французский "Лион", где он выступал с 2008 по 2013 год. Сейчас трансферная стоимость малийца оценивается в 1 миллион евро.

9. Сверрир Ингасон (23 года, из "Гранады" в "Ростов", 2 миллиона евро)

В межсезонье "Ростов" не только активно отпускает игроков, но и покупает новых. Так ряды "горожан" пополнил защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон. В прошлом сезоне футболист выступал в Испании за "Гранаду", сыграв 17 матчей и забив один гол. За сборную Исландии Сверрир Ингасон дебютировал в начале 2014 года, с тех пор проведя 11 матчей и забив 3 мяча.

8. Никита Медведев (22 года, из "Ростова" в "Локомотив", свободный агент)

Один из самых перспективных вратарей РФПЛ продолжит карьеру в московском "Локомотиве". С "железнодорожниками" голкипер заключил 3-летний контракт. Отметим, что в сезоне 2016-2017 Медведев побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности серии без пропущенных голов. Голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 952 минут.

7. Роман Шишкин (30 лет, из "Локомотива" в "Краснодар", свободный агент)

Ряды "горожан" пополнил игрок сборной России Роман Шишкин. 30-летний универсал, способный сыграть как на любой позиции в обороне, так и в опорной зоне, получил статус свободного агента и перешел в "Краснодар". На протяжении последних 7 лет Шишкин выступал за московский "Локомотив". В общей сложности он провел за "железнодорожников" 182 матча и забил 5 мячей. Вторую половину сезона-2016/17 Шишкин провел в аренде в "Краснодаре", за который сыграл семь матчей в чемпионате и Кубке России. В составе сборной России Шишкин провел 16 матчей. На недавно завершившемся Кубке Конфедераций защитник сыграл во встрече группового этапа против сборной Португалии.

6. Александр Ерохин (27 лет, из "Ростова" в "Зенит", свободный агент)

В минувшем сезоне Ерохин сыграл в 38 матчах за "Ростов" во всех турнирах, зарекомендовав себя как цепкий полузащитник, умеющий навязать боротьбу. При этом Александр прекрасно видит поле, а также легко может поддержать атаку. К слову, полузащитнику донского клуба удалось за весенний период 2017 года пять раз отличиться в воротах соперников. Недавно футболист принял участие в составе сборной России на Кубке конфедераций. А в прошлом выступал за такие клубы как "Урала", "Шериф", "Краснодар" и "СКА-Хабаровск".

5. Кристиан Нобоа (32 года, из "Ростова" в "Зенит", свободный агент)

"Зенит" без шума и пыли подписал одного из лучших полузащитников РФПЛ, который присоединился к питерцам в статусе свободного агента. Клуб из Санкт-Петербурга интересовался Нобоа еще зимой. Ведь после расставания с Витселем центр поля "Зенита", скажем так, обеднел духовно в отсутствие человека, способного вести игру из глубины. Но тогда договориться с эквадорцем, который был нужен Бердыеву, не удалось. Закончился чемпионат, Курбан Бекиевич объявил об уходе из донского клуба, и Кристиан сразу же заявил, что при таком раскладе и ему нечего больше делать в "Ростове". Подписав Нобоа, "Зенит" закрыл очевидную проблемную зону опытным игроком, который адаптирован к жизни в России и футболу РФПЛ. Однако, сможет ли Роберто Манчини так же внятно объяснять Нобоа его задачи, как это делал Бердыев, еще тот вопрос.

4. Вандерсон Соуза (22 года, из "Ред Бул Зальцбург" в "Краснодар", 8 миллионов евро)

Бразилец, ставший первым летним приобретением краснодарцев, блестяще провел прошлый сезон в составе австрийского гранда. В 28 матчах австрийской бундеслиги Вандерсон забил 5 мячей, сделал 11 голевых передач и выиграл первый в карьере титул. Кроме того, он дебютировал в еврокубках, квалификации Лиги чемпионов и Лиге Европы. Любопытно, что во втором по значимости клубном турнире Европы Соуза играл против "Краснодара", но провел на поле чуть больше 10 минут. Сильными сторонами 22-летнего футболиста, в первую очередь, являются высокая скорость, универсализм (способен сыграть на любой позиции в передней линии, но больше тяготеет к флангам), умение работать с мячом обеими ногами, неплохой дриблинг. По оценке transfermarkt.de, трансферная стоимость Вандерсона всего за год выросла в пять с лишним раз с 500 тысяч до 2,75 млн. евро, однако "Краснодар" раскошелился сразу на 8 млн., заключив контракт на пять лет.

3. Дмитрий Полоз (25 лет, из "Ростова" в "Зенит", свободный агент)

Один из ключевых игроков "Ростова" переехал в Санкт-Петербург в качестве свободного агента. В принципе, такому приобретению позавидовал бы любой российский клуб даже из топовой пятерки. В особом представлении нападающий не нуждается. Полоз – игрок национальной сборной России, совсем недавно отыгравший на Кубке Конфедераций. Дмитрий сыграл одну из главных ролей в сезоне, когда "Ростов" обзавелся серебром и Кубком России. Несомненно, Полоз способен усилить практически любой российский гранд. Однако в "Зените" нападающего ждет серьезная конкуренция. Дмитрий стал уже пятым игроком атаки в Санкт-Петербурге, и выиграть борьбу за место в основе у Дзюбы, Шатова или Кокорина будет невероятно сложно. Впрочем, приглашая Полоза в свои пенаты, "Зенит" сделал серьезный тактический ход. Ведь Дмитрий мог серьезно усилить любого из конкурентов, и в Санкт-Петербурге решили этого не допустить.

2. Марко Петкович (24 года, из "Црвены Звезды" в "Спартак", свободный агент)

Укрепляя правый фланг обороны наставник "красно-белых" Массимо Каррера остановил свой выбор на сербе Марко Петковиче, который достался москвичам бесплатно. Игрок пока что не топ-уровня, но составить достойную конкуренцию Ещенко и Тигиеву серб вполне способен. В свои 24 года Петкович является игроком сборной Сербии. Однако за национальную команду провел всего два матча, оба – товарищеские. Виной всему – травма, которую Марко получил после года пребывания в "Црвене Звезде". Постоянное место в основе белградского клуба серб смог вернуть лишь в прошлом сезоне, когда и забил свои первые мячи за ЦЗ. Петкович – универсальный защитник. Кроме излюбленного правого фланга может сыграть и в центре. Серб обладает хорошей выносливостью и отменным видением поля. Эффективен при подключении в атаку флангом. Трансферная стоимость Марко оценивается в 1,5 миллиона евро.

1. Леандро Паредес (23 года, из "Ромы" в "Зенит", за 23 миллиона евро)

В лице Паредеса "Зенит" приобрел талантливейшего аргентинского полузащитника, которого на родине часто называют не иначе как "новый Рикельме". К 22-м годам он провел четыре сезона в Италии, где поиграл в "Роме" и "Эмполи" и зарекомендовал себя как одного из наиболее перспективных полузащитников Европы. От того более удивительным становится решение Паредеса продолжить карьеру именно в России, так как его имя было на карандаше у многих европейских топ-клубов. Впрочем, для отечественного болельщика это несомненный плюс. Паредес при Манчини может стать ключевой фигурой центральной линии поля. У аргентинца прекрасная техника, он здорово контролирует мяч и видит поле. Умеет выдать точный пас на любое расстояние с обеих ног, не боится принимать смелые решения. Леандро – идеальная фигура для связи защиты с атакой. Способен хорошо исполнить стандарт и обладает мощным ударом. Если Паредес адаптируется к стилю игры "Зенита" Манчини, футболу в РФПЛ и жизни в России, то должен стать ключевой фигурой петербургской команды.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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